ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳຂອງສະຫະລັດເວົ້າຢ່າງໃຈຮ້າຍໃນວັນພະຫັດວານນີ້ກ່ຽວກັບການສືບສວນຂອງລັດຖະສະພາຕໍ່ດ້ານການເງິນ ແລະການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງທ່ານ ໂດຍພວກທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ມີອິດທິພົນແລະຫາກໍ່ເຂົ້າຄວບຄຸມສະພາຕ່ຳນັ້ນ.
ທ່ານໄດ້ໂຈມຕີ ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າ ອາດາມ ຊີຟ (Adam Schiff), ປະທານຂອງຄະນະກຳມະການດ້ານສືບລັບຂອງສະພາຕ່ຳ ຜູ້ທີ່ທ່ານເວົ້າວ່າ “ບໍ່ພົບເຫັນວ່າມີການຮ່ວມມືກັນກັບຣັດເຊຍ” ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນປີ 2016 ແຕ່ຢ່າງໃດນັ້ນແລ້ວ ແຕ່ບັດນີ້ "ຜັດຈະມາຊອກກວດເບິ່ງທຸກແງ່ ທຸກມຸມຂອງຊີວິດຂ້າພະເຈົ້າ ທັງໃນເລື້ອງການເງິນ ແລະເລື້ອງສ່ວນຕົວ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີເຫດຜົນຫຍັງຕ້ອງເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ. ອັນນີ້ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນເລີຍ! ເປັນການຂົ່ມຂູ່ລົບກວນປະທານາທິບໍດີຢ່າງບໍ່ມີຂອບເຂດເລີຍ."
ທ່ານຂຽນຄຳເຫັນລົງໃນທວີດເຕີຕອນເຊົ້າມືດກ່ອນຕາເວັນຂຶ້ນວ່າ "ພວກທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະບັນດາຄະນະກຳມະການຂອງພວກເຂົາພາກັນ 'ເປັນບ້າ’ ໄປໝົດແລ້ວ.”
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວອ້າງຢ່າງຜິດພາດວ່າ ພວກສະມາຊິກພັດຣີພັບບິກັນ ບໍ່ເຄີຍທຳການສືບສວນຕໍ່ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ທີ່ມາຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ກຳຕຳແໜ່ງກ່ອນໜ້າທ່ານນັ້ນເລີຍ ໂດຍກ່າວວ່າ "ບໍ່ມີເວລາເຫລືອໃຫ້ໄດ້ທຳການບໍລິຫານລັດຖະບານເລີຍ."
ທ່ານພັນລະນາເຖິງການສືບສວນທີ່ດຳເນີນໂດຍຄະນະກຳມະການຂອງທ່ານ ຊິຟ (Schiff) ນັ້ນວ່າເປັນ "ການສືບຕໍ່ຊອກຫາຈັບຜິດ," ຊຶ່ງເປັນຄຳເວົ້າທີ່ທ່ານໄດ້ໃຊ້ເພື່ອເວົ້າເຖິງການສືບສວນທີ່ກຳລັງດຳເນີນໄປຢູ່ຂອງໄອຍະການພິເສດ Robert Mueller ວ່າມີການເຊື່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງທ່າທຣຳ ກັບຣັດເຊຍ ແລະ ເບິ່ງວ່າ ທ່ານທຣຳ ໃນນາມປະທານາທິບໍດີ ທີ່ພະຍາຍາມຈະຍຸຕິການສືບສວນນັ້ນ ແມ່ນທຳການຂັດຂວາງຂະບວນຍຸຕິທຳຫລືບໍ່. ຫ້າຄົນຢູ່ໃນເຄືອຂ່າຍຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ຖືກຕັດສິນວ່າໄດ້ທຳຜິດໃນຫລາຍກະທົງ ຢູ່ໃນການສືບສວນ ທີ່ດຳເນີນໄປ ແລະໄດ້ມີການກ່າວຫາເປັນຄັ້ງທີ 6 ແລ້ວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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