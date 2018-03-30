ມື້ນຶ່ງພາຍຫລັງທີ່ເອີ້ນຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນວ່າ "ເປັນການດີຫລາຍສໍາລັບກໍາມະກອນອາເມ
ຣິກັນ ແລະເກົາຫລີ," ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ຂູ່ວ່າ ຈະໂຈະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້
ຕົກລົງການຄ້າທີ່ທາງວໍຊິງຕັນແລະໂຊລ ໄດ້ເຈລະຈາກັນຄືນແລ້ວນັ້ນໄວ້.
ທ່ານທຣໍາ ກ່າວຕໍ່ພວກທີ່ໄປຟັງຄໍາປາໄສຂອງທ່ານ ຢູ່ລັດໂອຮາຍໂອ (Ohio) ໃນ
ວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທ່ານອາດຈະໂຈະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງນັ້ນໄວ້ກ່ອນ
ຈົນກວ່າວ່າ ຈະມີການຕົກລົງເພື່ອປົດອາວຸດນີວເຄລຍກັບເກົາຫລີເໜືອສາກ່ອນ.
ທ່ານເອີ້ນຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າສະບັບຫລ້າສຸດກັບເກົາຫລີໃຕ້ວ່າ ເປັນ "ໄພ້ທີ່ມີແຕ້ມສູງ
ຫລາຍ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຢາກຈະເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທຸກຄົນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ ຢ່າງ
ເປັນທໍາ."
ທ່ານທຣໍາ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆເພີ້ມກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດຂອງຕົນ ໃນການໂຈະ
ສັນຍາການຄ້າດັ່ງກ່າວນັ້ນໄວ້ ຫລືທ່ານຄາດຫວັງ ຢາກໄດ້ປະໂຫຍດຫຍັງຈາກໂຊລ
ໃນການທີ່ໂຈະການປະຕິບັດສັນຍາດັ່ງກ່າວໄວ້ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກະກຽມທີ່ຈະມີກອງ
ປະຊຸມສຸດຍອດກັບຜູ້ນໍາກິມ ຈົງ ອຶນ ຂອງເກົາຫລີເໜືອ ທີ່ຈະມີຂຶ້ນ ໃນຕອນໃດຕອນ
ນຶ່ງກ່ອນຈະຮອດເດືອນພຶດສະພາທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ທ່ານທຣໍາໄດ້ກ່າວ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ "ພວກເຮົາມີຄວາມກ້າວໜ້າ ເປັນຢ່າງດີ
ກັບເກົາຫຼີເໜືອ. ແລ້ວພວກເຮົາຈະໄດ້ຮູ້ດອກວ່າ ຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ແນ່ນອນ, ການ
ໃຊ້ຖ້ອຍຄໍາສໍາຫາວໄດ້ອ່ອນລົງໜ້ອຍນຶ່ງແລ້ວ."
ທ່ານທຣໍາເຄີຍໄດ້ຂູ່ວ່າຈະຖອນປະເທດຕົນອອກຈາກສັນຍາການຄ້າເສລີກັບເກົາຫຼີ
ໂດຍເອີ້ນມັນວ່າເປັນສັນຍາ "ທີ່ຂີ້ຮ້າຍຫລາຍ" ສໍາລັບກໍາມະກອນ ແລະຜູ້ຜະລິດສິນ
ຄ້າໃນສະຫະລັດ.
ແຕ່ວ່ານັກເຈລະຈາຂອງສະຫະລັດ ແລະເກົາຫລີ ໄດ້ປະກາດຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ໄດ້ຮັບການ
ດັດແກ້ໃນອາທິດນີ້. ສະຫະລັດໄດ້ໃຫ້ການຍົກເວັ້ນພາສີຂາເຂົ້າ ຕໍ່ເຫລັກກ້າໃຫ້ເກົາ
ຫຼີໃຕ້ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍໄດ້ຈໍາກັດການສົ່ງເຫລັກກ້າຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ມາຍັງສະຫະລັດ.
ສັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບການດັດແກ້ນີ້ຍັງຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຜະລິດລົດຂອງສະຫະລັດສາມາດເຂົ້າ
ເຖິງຕະຫລາດເກົາຫລີໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ.
ຜູ້ນໍາເກົາຫລີເໜືອ ແລະເກົາຫລີໃຕ້ມີແຜນທີ່ຈະຈັດໃຫ້ມີກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງ
ເຂົາເຈົ້າເອງ ໃນເດືອນໜ້ານີ້.
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