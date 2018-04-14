ການພົບປະ ສຸດຍອດ ລະຫວ່າງ ປ. ທຣຳ ແລະ ທ່ານກິມ ຍັງມີທ່າທາງວ່າ ຈະເກີດຂຶ້ນ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃຫ້ການຢືນຢັນ ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ແຜນການພົບປະສຸດ
ຍອດແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ລະຫວ່າງຜູ້ນຳຂອງສະຫະລັດແລະເກົາຫຼີເໜືອຄາດ
ວ່າຈະມີຂຶ້ນຕາມໝາຍກຳນົດ ແລະຂະນະດຽວກັນກໍໃຫ້ຮ່ອງຮອຍວ່າວໍຊິງຕັນແລະ
ພຽງຢາງ ແມ່ນກຳລັງຕິດຕໍ່ພົວພັນກັນໂດຍກົງ ກ່ຽວກັບເລືິ້ອງນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສທ່ານນຶ່ງ ກ່າວເຖິງໂອກາດ ກ່ຽວກັບການພົບປະສຸດຍອດນັ້ນວ່າ
“ມີທ່າທາງ ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ” ແລະອະທິບາຍວ່າ “ມີການປະສານງານ ລະຫວ່າງພະ
ແນກການຕ່າງໆກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນທີ່ມີການຄວບຄຸມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ກຳລັງດຳເນີນມາ
ໄດ້ຫຼາຍອາທິດແລ້ວ.”
ນອກນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໃນການຕອບຄຳຖາມກ່ຽວກັບການຫາ
ລືໃນການວາງແຜນໂດຍກົງ ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາຫຼີເໜືອວ່າ “ການສື່ສານໂດຍຄຳຈຳ
ກັດຄວາມແລ້ວ ຈະຕ້ອງພຽງພໍສຳລັບພວກເຮົາ ເພື່ອຈັດຕັ້ງແລະກະກຽມເພື່ອການ
ພົບປະສຸດຍອດທີ່ສຳເລັດຜົນ.”
ການພົບປະສຸດຍອດທີ່ຄາດຄະເນກັນ ຈະເປັນຫົວຂໍ້ສຳຄັນສຸດ ໃນການຫາລືກັນໃນ
ອາທິດໜ້າ ເວລາປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດທ່ານດໍໂນລ ທຣຳເປັນເຈົ້າພາບຕ້ອນຮັບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຊິນໂຊ ອາເບະຢູ່ທີ່ບ່ອນຕາກອາກາດສ່ວນຕົວມາ-ອາ-
ລາໂກ ໃນລັດຟລໍຣິດາ ໃນອັນທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເອີ້ນວ່າເປັນ ການຢ້ຽມຢາມເຮັດວຽກ
ໄປພ້ອມ.
ຍີ່ປຸ່ນແມ່ນຮວມຢູ່ໃນບັນດາປະເທດພັນທະມິດຂອງສະຫະລັດທີ່ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍໃຈ
ຫຼາຍທີ່ສຸດ ກ່ຽວກັບການພົບປະສຸດຍອດລະຫວ່າງ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ແລະທ່ານ
ກິມ ໂດຍມີຄວາມກັງວົນໃຈວ່າ ຜົນປະໂຫຍດ ແຫ່ງຊາດຂອງຕົນ ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບ
ການພິຈາລະນາຢ່າງພຽງພໍ ຖ້າການຕົກລົງທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຫາກມີການບັນ
ລຸກັນ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີເໜືອ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງທຳນຽບຂາວ ໄດ້ປະຕິເສດກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານອາເບະໄດ້ພະ
ຍາຍາມຊັກຊວນ ບໍ່ຢາກໃຫ້ທ່ານທຣຳ ພົບປະກັບທ່ານກິມ.
ທ່ານທຣຳ ແລະທ່ານອາເບະເຄີຍພົບປະກັນມາແລ້ວ ແລະກໍໄດ້ໂອ້ລົມກັນທາງໂທ
ລະສັບເປັນປະຈຳ ກ່ຽວກັບເລື້ອງເກົາຫຼີເໜືອ ແລະບັນຫາອື່ນໆ.
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