ເຖິງແມ່ນການເຈລະຈາ ທີ່ປະເທດຫວຽດນາມ ໄດ້ພັງທະລາຍລົງ ໃນອາທິດນີ້ກໍຕາມ
ແຕ່ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ເບິ່ງຄືວ່າ ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກໂກດແຄ້ນ
ໃດໆ ຕໍ່ຜູ້ນຳຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໂດຍເອີ້ນທ່ານກິມວ່າ “ຜູ້ນຳທີ່ແທ້ຈິງ.”
ໃນລາຍການໃຫ້ສຳພາດທາງໂທລະພາບທີ່ມີການບັນທຶກຢູ່ຮາໂນ່ຍກັບ Sean Han-
nity ຂອງລາຍການ Fox News ທີ່ອອກອາກາດໃນຄືນວັນພະຫັດວານນີ້ ປະທານາ
ທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ກ່າວເຖິງທ່ານກິມວ່າ “ສະຫຼາດເທົ່າທີ່ສາມາດເປັນໄດ້” ແລະ “ປ່ຽນໃຈ
ງ່າຍ.”
ນອກນັ້ນ ທ່ານທຣຳຍັງເວົ້າວ່າ ທ່ານມັກນິໄສຂອງທ່ານກິມແລະທ່ານກິມກໍມັກນິໄສທ່ານ.
“ບາງຄົນເວົ້າວວ່າ ໂອ ເຈົ້າບໍ່ຄວນຈະມັກລາວ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍເວົ້າວ່າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ຄວນ
ມັກລາວ.” ທ່ານກ່າວວ່າ ພວກທ່ານທັງສອງ “ຖືກນິໄສກັນເປັນຢ່າງດີ.”
ມີການກຽມໂຕະອາຫານສຳລັບກິນເຂົ້າທ່ຽງສະເຫຼີມສະຫຼອງທີ່ໂຮງແຮມເມໂທຣໂພລ
ແລະກະກຽມພິທີເຊັນຂໍ້ຕົກລົງສຳລັບທ່ານທຣຳ ແລະທ່ານກິມ. ແຕ່ລາຍການທັງສອງ
ໄດ້ຖືກຍົກເລີກຢ່າງຟ້າວຟັ່ງກ່ອນທ່ຽງຂອງວັນພະຫັດວານນີ້ ເຮັດໃຫ້ການພົບປະສຸດ
ຍອດຄັ້ງທີສອງສິ້ນສຸດລົງກ່ອນກຳນົດ ໂດຍພວກຜູ້ນຳຂອງທັງສອງປະເທດ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ອນອອກເດີນທາງ ຈາກນະ
ຄອນຫຼວງຮາໂນ່ຍຂອງຫວຽດນາມວ່າ “ເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ກະກຽມສະເໝີທີ່ຈະຍ່າງອອກ”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດ ທີ່ຈະລົງນາມ ໃນສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງມື້ນີ້” ແລະໃຫ້
ການຢືນຢັນວ່າ “ພວກເຮົາມີເອກກະສານພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະລົງນາມ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ກ່າວຕື່ມວ່າ ທ່ານກິມ ຕ້ອງການຢາກໃຫ້ຍົກເລີກ ການລົງໂທດ
ທັງໝົດແລະທ່ານກ່າວວ່າ ສະຫະລັດບໍ່ສາມາດເຮັດຈັ່ງຊັ້ນໄດ້. ທ່ານທຣຳໃຫ້ການອະ
\ທິບາຍວ່າ “ພວກເຂົາເຈົ້າເຕັມໃຈ ທີ່ຈະປົດອາວຸດນິວເຄລຍ ໃນພາກສ່ວນໃຫຍ່ໆທີ່
ພວກເຮົາຕ້ອງການ ແຕ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຍົກເລີກການລົງໂທດທັງໝົດຍ້ອນເລື້ອງ
ນັ້ນ.” ທ່ານກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ໂອ້ລົມ ກ່ຽວກັບການທັບມ້າງ ໂຮງໄຟຟ້ານິວ-
ເຄລຍຢົງບີຢອນແຕ່ເລື້ອງທີ່ຊັບຊ້ອນແມ່ນເຕົາແຍກທາດຢູເຣນຽມອີກແຫ່ງນຶ່ງ.
ອີງຕາມທ່ານທຣຳແລ້ວ ທ່ານກິມໄດ້ສັນຍາ ໃນງານລ້ຽງຮັບຮອງອາຫານຄ່ຳຄືນກ່ອນ
ວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອຈະບໍ່ທຳການທົດລອງອາວຸດນິວເຄລຍຫຼືລູກສອນໄຟໃດໆຕື່ມອີກ.
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານນີ ຢົງ ໂຮ ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນຕອນ
ທ່ຽງຄືນ ແບບທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນກັນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງຮາໂນ່ຍ ໄດ້ປະກາດວ່າຈຸດຢືນໃນການ
ເຈລະຈາຂອງປະເທດທ່ານ ຈະບໍ່ມີການປ່ຽນແປງໃດໆເຖິງແມ່ນສະຫະລັດຈະເປີດການ
ເຈລະຈາຕື່ມອີກກໍຕາມ.
ຢູ່ທີ່ການພົບປະສຸດຍອດເປັນເວລາສອງມື້ນັ້ນ ຝ່າຍອາເມຣິກັນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ
ຜ່ອນຜັນຕື່ມອີກຂໍ້ນຶ່ງ ຈາກພຽງຢາງ ນອກເໜືອໄປຈາກ ການທັບມ້າງ ໂຮງໄຟຟ້ານິວ
ຄລຍຢົງບີຢອນແລ້ວ ອີງຕາມ ຄຳຖະແຫຼງຂອງທ່ານນີ ຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມ
Melia ບ່ອນທີ່ທ່ານກິມພັກຢູ່ນັ້ນ.
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