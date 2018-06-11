ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ລະຫວ່າງ ປ. ທຣໍາ ກັບຜູ້ນຳທ່ານກິມ ຄອບງໍາ ການສົນທະນາ ລະຫວ່າງ ສຫລ ກັບ ຍີ່ຢຸ່່ນ ໃນວໍຊິງຕັນ

ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ຕ້ອນຮັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຊິນໂຊ ອາເບະ
ໃນວັນພະຫັດອາທິດແລ້ວນີ້ ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ກ່ອນແຜນການ ພົບປະ ສຸດຍອດ ກັບຜູ້ນຳ
ເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ. ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງອອກມາ
ຢ່າງລະມັດລະວັງກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມ ຊຶ່ງມີກຳນົດຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 12 ມິຖຸນາຢູ່ທີ່
ປະເທດສິງກະໂປ ແຕ່ໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າບໍ່ມີຫຍັງສາ ມາດທຳນາຍໄດ້ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້. ຍີ່ປຸ່ນ
ແລະສະຫະລັດ ຢືນຢັດໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອ ເປັນປະເທດ ທີ່ປອດອາວຸດນິວເຄລຍຢ່າງສິ້ນ
ເຊີງ ກ່ອນທີ່ຈະຍົກເລີກການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງໜັກແລະສ້າງຕັ້ງຄວາມ
ສຳພັນແບບປົກກະຕິກັບປະທດດັ່ງກ່າວ. ນັກຂ່າວ ວີໂອເອ ສະລາຕິກາ ຮົກ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ.
ທ່ານອາເບະ ໄດ້ເດີນທາງມານະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເພື່ອສົນທະນາການຄ້າລະຫວ່າງ
ຍີ່ປຸ່ນ ແລະສະຫະລັດ ແຕ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງປະທານາທິບໍ ດີທຣໍາທີ່ຈະມີຂຶ້ນ
ກັບຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ປາກົດວ່າກໍມີຄວາມສຳຄັນຢູ່ໃນລາຍການປະຊຸມ. ປະທານາທິບໍ
ດີ ສະຫະລັດໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງໄປໃນແງ່ດີ ກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວວ່າ:
“ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຈະບໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນ
ກອງປະຊຸມເທື່ອດຽວ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຈະດົນໄປກວ່ານັ້ນອີກ. ນີ້ໄດ້ດຳເນີນມາເ
ປັນເວລາຫຼາຍໆທົດສະວັດແລ້ວ. ນີ້ແມ່ນບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ທີ່ຄວນໄດ້ຮັບການ
ແກ້ໄຂໂດຍ ບັນດາປະທານາທິບໍດີຄົນອື່ນໆ ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວມາເລື້ອຍໆ
ກ່ອນໜ້ານີ້."
ເມື່ອສອງອາທິດກ່ອນນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ຍົກເລີກກອງປະຊຸມສຸດຍອດໂດຍ
ໃຫ້ເຫດຜົນວ່າ ພຽງຢາງໄດ້ໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ເປັນປໍລະປັກ ແລະຕໍ່ມາທ່ານໄດ້ຕ່າວປີ້ນການ
ຕັດສິນໃຈ. ທ່ານກ່າວວ່າ ຈົດໝາຍຈາກທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ໄດ້ສະແດງ
ຄວາມເປັນເພື່ອນມິດທີ່ດີ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວວ່າ “ແລະຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ຕ້ອງການ
ເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ທ່ານຕ້ອງການຢາກເຫັນບາງສິ່ງບາງຢ່າງເກີດ
|ຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ສຳລັບປະຊາຊົນເກົາຫຼີເໜືອ. ເພາະສະນັ້ນ ພວກເຮົາມີໂອກາດ
ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນເວລານີ້ິ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວວ່າ ຖ້າຫາກຂໍ້ຕົກລົງກັບພຽງຢາງມີການບັນລຸຜົນກັນສະຫະ
ລັດ ຍີ່ປຸ່ນ ຈີນ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ແມ່ນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການພັດທະ
ນາເສດຖະກິດເກົາຫຼີເໜືອ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີນຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ສັນລະເສີນ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ
ດ້ານການທູດທີ່ບໍ່ມີມາກ່ອນ. ທ່ານກ່າວວ່າ ໂລກທັງໝົດຫວັງຢາກໃຫ້ມີສັນຕິພາບຕະ
ຫຼອດໄປຢູ່ໃນແຫຼມເກົາຫຼີ. ທ່ານກ່າວວ່າ ການປົດອາວຸດນິວເຄລຍຢ່າງສິ້ນເຊີງຂອງ
ເກົາຫຼີເໜືອແລະການປະຕິບັດຕາມມະຕິຂອງສະຫະປະຊາຊາດນັ້ນແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນ
ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດກ່ອນທີ່ຈະມີການຕົກລົງໃດໆກັບພຽງຢາງ. ທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະລັດ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອ ສົ່ງຄົນ
ສັນຊາດຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ຖືກລັກພາໂຕໄປນັ້ນກັບຄືນປະເທດ.
ທ່ານຊິນໂຊ ອາເບະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍີ່ປຸ່ນ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຫວັງຢ່າງ
ແຮງກ້າວ່າ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງປະຫວັດສາດທີ່ສິງກະໂປເທື່ອນີ້ຈະເປັນຜົນສຳ
ເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່.”
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ຜູ້ທີ່ໄດ້ພົບປະກັບ
ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ມາກ່ອນແລ້ວ ໃນຖານະທີ່ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງ ຂອງການກະກຽມກອງ
ປະຊຸມສຸດຍອດ ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ຈະໄປພົບປະແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາ
ກ່ອນ ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງເປັນພິເສດ.
ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງຫຼາຍຄັ້ງມາ
ວ່າ ການເຮັດໃຫ້ແຫຼມເກົາຫຼີ ເປັນເຂດປອດອາວຸດນິວເຄລຍ ທີ່ສາມາດກວດພິສູດ
ແລະຕ່າວປີ້ນບໍ່ໄດ້ ຈະເປັນຜົນພຽງຢ່ງດຽວ ທີ່ພວກເຮົາຈະຮັບເອົາໄດ້.”
ທ່ານພອມພຽວກ່າວວ່າ ທ່ານທຣໍາ ແລະທ່ານກິມ ຍັງຈະສົນທະນາຫາລືກັນກ່ຽວກັບ
ຄວາມເປັນຫ່ວງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ແລະການປັບປຸງຄວາມສຳພັນສອງ
ຝ່າຍ. ທັງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ແລະ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຂອງທ່ານຕ່າງກໍກ່າວວ່າ
ການລົງໂທດຂອງສາກົນ ຕໍ່ພຽງຢາງ ຈະດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປຈົນກວ່າການປົດອາວຸດນິວເຄລຍ
ເສັດສິ້ນລົງແລະການເພີ້ມການລົງໂທດແມ່ນພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະຖືກນຳໃຊ້ ຖ້າວ່າການທູດ
ຫາກລົ້ມແຫຼວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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