ທຳນຽບຂາວ ກ່າວວ່າ ການກົດດັນ ຢ່າງໜັກ ຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ ຈົນກວ່າ ມີການປົດ ອາວຸດນິວເຄລຍ

ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ເປົ້າໝາຍຂັ້ນສຸດທ້າຍຂອງການເຈລະຈາໃດໆກໍຕາມ ລະຫວ່າງ
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ແລະຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ແມ່ນການປົດອາ
ວຸດນິວເຄລຍ ເພີ້ມໃສ່ ການປຸກລະດົມເພື່ອ “ກົດດັນຢ່າງໜັກ” ຕໍ່ພຽງຢາງຈະດຳເນີນຕໍ່
ໄປ ແລະການລົງໂທດຕໍ່ປະເທດທີ່ໂດດດ່ຽວດັ່ງກ່າວ ຈະບໍ່ຍົກເລີກ ຈົນກວ່າມີການເອົາ
ບາດກ້າວຢ່າງໜັກແໜ້ນ ໄປໜ້າສູ່ການປົດອາວຸດ ນິວເຄລຍທັງໝົດແລະຢ່າງສິ້ນເຊີງ.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວທ່ານນາວຊາຣາ ຮັກກາບີ ແຊນເດີສ໌ ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ໃນການ
ຕອບຄຳຖາມຂອງນັກຂ່າວວີໂອເອ ກ່ຽວກັບການປະກາດຂອງພຽງຢາງຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາຈະບໍ່ຖືເອົາຄວາມເວົ້າຂອງເກົາຫຼີເໜືອພຽງແຕ່ການປະກາດ
ຂອງເຂົາເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ.”
ທ່ານນາງຮັກເກີບີ ແຊນເດີສ໌ ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ໄຮ້ດຽງສາໃນການດຳເນີນຂັ້ນຕອນເລື້ອງນີ້. ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນການເອົາບາດກ້າວບາງຢ່າງໃນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງ
ແຕ່ພວກເຮົາຍັງມີທາງທີ່ຈະເດີນຕໍ່ໄປໄກອີກ.”
ທ່ານກິມໄດ້ປະກາດຢຸດການທົດລອງອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະການຍິງລູກສອນໄຟຂີປະ
ນາວຸດຂ້າມທະວີບ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ປາກົດໄດ້ສະຫລຸບວ່າ ຜູ້ນຳເກົາ ຫຼີເໜືອ
ໄດ້ຕົກລົງໄປແລ້ວ ທີ່ຈະລົ້ມເລີກການເກັບສະສົມອາວຸດນິວເຄລຍ ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ມີການປະກາດດັ່ງກ່າວຈາກພຽງຢາງກໍຕາມ.
ປະທານາທິບໍດີກ່າວຢູ່ໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວິດເຕີວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຍິນຍອມ
ຫຍັງເລີຍ ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະປົດນິວເຄຍລ ອັດບ່ອນຍິງ ແລະບໍ່ມີການທົດ
ລອງຕໍ່ໄປອີກ.”
ທ່ານນາງຮັກກາບີ ແຊນເດີສ໌ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຈີນມີບົດບາດຫລາຍ
ຂຶ້ນໃນການກົດດັນພຽງຢາງ ຊຶ່ງທ່ານນາງໃຫ້ສາເຫດໃນທາງບວກ ວ່າ ຍເນຄວາມສຳພັນ
ໃນການເຮັດວຽກ ລະຫວ່າງ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ແລະປະທານ
ປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ.
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