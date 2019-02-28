ປ. ທຣຳ ເຂົ້າຂ້າງ ທ. ກິມ ຈົງ ອຶນ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດ ທີ່ໂຫດຮ້າຍ ຕໍ່ນັກສຶກສາ ສຫລ

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ເຊື່ອວ່າ ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ
ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ຮູ້ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດແບບໂຫດຮ້າຍ ທີ່ໄດ້ຮັບໂດຍ ມື້ລາງ ຊາວ
ອາເມຣິກັນ ທ້າວ ອອຕໂຕ ວອມເບຍ ໃນລະຫວ່າງ ການຖືກຄຸມຂັງ ຢູ່ໃນລະບອບ
ການປົກຄອງທີ່ໂດດດ່ຽວ.
ທ້າວ ວອມເບຍ ອາຍຸ 22 ປີ ເປັນນັກສຶກສາ ມະຫາວິທະຍາໄລ ລັດເວີຈີເນຍ ໄດ້ເດີນ
ທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ເກົາຫຼີເໜືອ ກັບກຸ່ມທ່ອງທ່ຽວກຸ່ມນຶ່ງ ໃນເວລາ ລາວ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມ
ແລະຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດ ໃຫ້ອອກແຮງງານໜັກ ເປັນເວລາ 15 ປີ ໃນເດືອນມີນາ
ປີ 2016 ໃນຖານເປັນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສລັກຂະໂມຍປ້າຍໂຄ ສະນາສວນເຊື່ອ. ລາວ ໄດ້
ເສຍຊີວິດ ໃນເດືອນມິຖຸນາ ຕໍ່ມາ ຫຼັງຈາກທີ່ ລາວໄດ້ກັບຄືນມາສະຫະລັດ ໃນສະພາບ
ເປັນອຳມະພາດ.
ໃນລະຫວ່າງ ການຕອບຄຳຖາມຂອງບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ ນະຄອນຮາໂນ່ຍ ໃນວັນ
ພະຫັດມື້ນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ຖືກຖາມວ່າ ເມື່ອທ່ານໄດ້ພົບກັບທ່ານ ກິມ ທ່ານ
ໄດ້ນຳເອົາເລື້ອງ ການເສຍຊີວິດຂອງທ້າວ ວອມເບຍ ໃນປີ 2017 ຂຶ້ນມາຖາມຫຼືບໍ່.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ແທ້ຈິງແລ້ວ ທ່ານ “ເຊື່ອວ່າ ມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງບໍ່ດີ ໄດ້ເກີດ
ຂຶ້ນຕໍ່” ທ້າວ ວອມເບຍ ແຕ່ ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ບໍ່ຄຶດວ່າ “ການນຳຂັ້ນສູງ ຮູ້ຈັກ
ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.”
“ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອວ່າ ທ່ານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ເລື້ອງດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ
ຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທີ່ໝາຍເຖິງ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ແລະທ່ານກ່າວຕື່ມ ວ່າ
“ນັ້ນບໍ່ແມ່ນເລື້ອງດີສຳລັບທ່ານທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເລື້ອງດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນ. ຄຸກເຫຼົ່ານັ້ນ
ແມ່ນໂຫດຮ້າຍ ມັນເປັນບ່ອນທີ່ໂຫດຮ້າຍ ແລະມີສິ່ງບໍ່ດີໄດ້ເກີດຂຶ້ນ.”
ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ ທ່ານກິມ ໄດ້ບອກກັບທ່ານວ່າ ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກ “ທີ່ບໍ່ດີຫຼາຍ
ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.”
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