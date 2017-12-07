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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

​​​​​​​​​ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ຈູ​ເນຍ ​ປະຕິ​ເສດ ​ບໍ່​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ ​ສະມາຊິກ​ສະພາ ກ່ຽວກັບ ການພົບປະ ກັບຣັດເຊຍ

ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ​ ທີ່ຕອນນັ້ນ ເປັນພຽງຜູ້ສະໝັກ ປະທານາທິບໍດີ ກ່າວເຊື້ອເຊີນ ລູກຊາຍຂອງທ່ານ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຈູເນຍ ຂຶ້ນສູ່ເວທີ ໃນນຶ່ງຂອງ ຄະນະກຳມະການໃນລັດນິວ ອິງເລິນ "ການເມືອງແລະ ອາຫານເຊົ້າ ທີ່ເຮັດດ້ວຍໄຂ່ ທີ່ເມືອງແມນແຊັສເຕີ, ລັດນິວ ແຮມເຊຍ, 11 ພະຈິກ, 2015.

​ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ຈູ​ເນຍ ​ໄດ້ປະຕິ​ເສດ​ບໍ່​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ ຈາກ​ບັນ​ດາ​ສະມາຊິກ​ສະພາ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນທະນາ ​ກັບ​ພໍ່​ຂອງ​ທ່ານ ຊຶ່ງ​ຕອນ​ນັ້ນ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ​ແມ່ນ​ເປັນພຽງຜູ້​ສະ​ໝັກ​ປະທານາທິບໍດີ ກ່ຽວ​ກັບການ​ພົບ​ປະ​ຂອງທ່ານ ທີ່ຕຶກທຣຳ​
ທາວເວີ ກັບຜູ້ປະຕິບັດງານຣັດເຊຍ ທີ່​ເປັນ​ຂ່າ​ວ​ນອງ​ນັນ ​ເມື່ອ​ເດືອນ ມິຖຸນາ ປີ 2016.

ທ່ານ​ທຣຳ ຈູ​ເນຍ ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ​ແລະ​ໄດ້​ຍ່າງ​ເຂົ້າໄປໃນ​ຕຶກລັດຖະສະພາ ຜ່ານ​ທາງ​ປະຕູ​ຫຼັງ ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ການ​ສອບ​ຖາມ​ຈາກ​ຄະນະ​ກຳມະການ​ສືບ​ລັບ​ຂອງ​ສະພາ​ຕ່ຳ ​ເປັນດົນກວ່າ​ເວລາ 8 ຊົ່ວ​ໂມງ.

​ຄະນະ​ກຳມະການ​ດັ່ງກ່າວ ​ແມ່ນ​ພວມ​ສືບສວນ​ເຖິງ​ການ​ສົມຮູ້​ຮ່ວມ​ຄິດ​ທີ່​ອາດ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້
ລະຫວ່າງ​ຄະນະ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງທ່ານທຣຳ​ແລະຣັດ​ເຊຍ.

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງຄະນະ​ກຳມະການ​ຈາກ​ພັກເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ທ່ານ​ອາ​ດຳ​ ຊີ​ຟ (Schiff)
​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ທຣຳຜູ້​ເປັນລູກ ​ໄດ້​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ​ຂອງ​ພວກ​ເພິ່ນ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່, ​ແຕ່​ວ່າ ທະນາຍຄວາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ຈູ​ເນຍ ​ໄດ້​ອ້າງ​ເຖິງ​ສິດພິເສດ ລະຫວ່າງທະນາຍແລະລູກຄວາມ ເວລາທີ່​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດ ບໍ່ຍອມໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ ກ່ຽວ​ກັບການ​ພົບ​ປະ​ກັບຂອງ​ທ່ານ​ກັບ​ຣັດ​ເຊຍ.

ທ່ານ​ທຣຳ ຈູ​ເນຍ ​ໄດ້ກ່າວ​ວ່າ ​ມີທະນາຍຄວາມຢູ່​ໃນ​ທີ່​ນັ້ນ ເວລາ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ໂອ້​ລົມ​ກັບພໍ່​ຂອງ​ທ່ານ​.

ທ່ານ​ຊີ​ຟ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ວ່າ ການ​ສົນທະນາ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳນັ້ນ ​ແມ່ນ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ພິ​ເສດ​ສຳຄັນ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງຄະນະກຳມະການຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານອາດຳ ຊີຟ (Schiff) ຈາກລັດຄາລີຟໍເນຍ, ກ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ໃນລັດຖະສະພາ, 30 ພະຈິກ, 2017.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງຄະນະກຳມະການຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານອາດຳ ຊີຟ (Schiff) ຈາກລັດຄາລີຟໍເນຍ, ກ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ໃນລັດຖະສະພາ, 30 ພະຈິກ, 2017.

​ບຸກຄົນ​ອື່ນໆ ​ໃນ​ການ​ສອບ​ປາກຄຳ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ທຣຳ ຈູ​ເນຍໄດ້ ​ອ້າງ​ວ່າ ​ທ່ານ​ບໍ່​ຈື່​ຈຳ​ຫຍັງ​ໝົດ ທີ່​ທາງ​ຄະນະກຳມະການ​ສືບສວນ​ຕ້ອງການ​ທີ່​ຈະ​ຮູ້ ຊຶ່ງ
ຮວມ​ທັງ​ລາຍ​ລະອຽດການພົບ​ປະ​ກັບ​ກັບຣັດ​ເຊຍ.

ທ່ານ​ທຣຳ ຈູ​ເນຍ ​ໄດ້ພົບ​ປະ​ກັບ​ຝ່າຍຣັດ​ເຊຍ ​ທີ່ຕຶກ​ຂອງ​ພໍ່​ທມ່ານ ​ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ
ປີ 2016 ເວລາ​ທີ່ທະນາຍຄວາມ​ຣັດ​ເຊຍ ໄດ້​ສັນຍາ​ວ່າ​ຈະ​ເອົາຄວາມຜິດຕ່າງໆ ຂອງ ​ທ່ານ​ນາງ​ຮິ​ລລາຣີ ຄລິນ​ຕັນ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ເປັນຄູ່​ແຂ່ງ​ຄົນ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ໃນການແຂ່ງ
ຂັນ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ຢູ່ທຳ​ນຽບຂາວ ນັ້ນ.

ທ່ານ​ທຣຳ ຈູ​ເຈຍ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ບອກ​ພໍ່​ຂອງ​ທ່ານ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພົບ​ປະກັນ​ຕອນ​ທີ່​ມັນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ, ​ແຕ່​ວ່າ ​ໄດ້​ໂອ້​ລົມ​ກັນ​ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່ອີ​ແມ​ລ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ພົບ​ກັນ​ນີ້ ອອກສູ່ສາຍ
ຕາປະຊາຊົນ​ແລ້ວ​.

​ອີ​ແມ​ລທັງຫຼາຍ ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ທ່ານ​ທຣຳ ຜູ້ທີ່ເປັນລູກ ໄດ້​ຄວ້າເອົາ​ໂອກາດ ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ບາງ​ຢ່າງ ​ທີ່​ຈະ​ທັບ​ຖົມ​ທ່ານ​ນາງຄລິນ​ຕັນໄດ້​ ​ຮວມທັງ “ລັກ​ສະ​ນະ​ຄວາມເໝາະສົມ​ແລະ​ຄຸນນະສົມບັດ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ” ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ປະທານາທິບໍດີ. ຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງໃນທຳນອງນີ້ ແມ່ນບໍ່​ໄດ້​ນຳ​ອອກ​ໄປໃຊ້ເລີຍ.

ນີ້​ແມ່ນ​ຄັ້ງ​ທີ 2 ທີ່ທ່ານ​ທຣຳ ຈູ​ເນຍ ​ໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ບັນດາ​ສະມາຊິກ​ສະພາ ກ່ຽວ​ກັບການ​ພົບ​ປະ​ກັບຣັດ​ເຊຍ. ຄະນະ​ກຳມະການ​ຕຸລາການ​ຂອງ​ສະພາ​ສູງ ​ໄດ້​ສອບ​ປາກຄຳ​ທ່ານ​ໃນ​ເດືອ​ກັນຍາ ຜ່ານ​ມາ​ນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນພິເສດ (ຂວາ) ກຳລັງຈະອອກຈາກຫ້ອງ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ໃຫ້ອະທິບາຍ ໃຫ້ສະມາຊິກສະພາສູງ ກ່ຽວກັບການສືບສວນຂອງທ່ານ ໃນອັນທີ່ ອາດມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ລະຫວ່າງຣັດເຊຍ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງທ່ານທຣຳ, ທີ່ລັດຖະສະພາ, ວໍຊີງຕັນ, 21 ພຶດສະພາ 2017.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນພິເສດ (ຂວາ) ກຳລັງຈະອອກຈາກຫ້ອງ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ໃຫ້ອະທິບາຍ ໃຫ້ສະມາຊິກສະພາສູງ ກ່ຽວກັບການສືບສວນຂອງທ່ານ ໃນອັນທີ່ ອາດມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ ລະຫວ່າງຣັດເຊຍ ແລະຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງທ່ານທຣຳ, ທີ່ລັດຖະສະພາ, ວໍຊີງຕັນ, 21 ພຶດສະພາ 2017.

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