ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ຍັງບໍ່ໄດ້ວາງແຜນ
ໃນການເອົາບາດກ້າວໃດໆເທື່ອ ຕໍ່ອົງການການຄ້າໂລກ ໃນຂະນະນີ້ ແຕ່ໄດ້ເຕືອນວ່າ
“ຖ້າຫາກພວກເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ປະຕິບັດຕໍ່ພວກເຮົາຢ່າງເໝາະສົມແລ້ວ, ພວກເຮົາຈະເຮັດ
ອັນໃດອັນນຶ່ງລົງໄປ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ທຳນຽບຂາວ ໂດຍຢືນຄຽງຂ້າງກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ເນເທີແລນ ທ່ານ ມາກຄ໌ ຣຸຕ ທີ່ພວມຢູ່ໃນລະຫວ່າງ ການຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດ, ຊຶ່ງທ່ານ
ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຢໍ້າເຖິງການຈົ່ມ ທີ່ວ່າອົງການດັ່ງກ່າວ ທີ່ມີສຳນັກງານຢູ່ນະຄອນເຈນີວາ ໄດ້ປະຕິບັດແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບສະຫະລັດ ແລະເຮັດໃຫ້ປະເທດ “ຕົກຢູ່ໃນທ່າເສຍປຽບ
ຢ່າງໜັກ.”
ໃນຂະນະດຽວກັນນີ້ ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່ລາຍ
ງານທີ່ວ່າ ທາງທຳນຽບຂາວໄດ້ຕຽມຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານທຣຳ ພິຈາ
ລະນາອັດຕາການເກັບພາສີ ນອກການຄຸ້ມຄອງ ຂອງອົງການການຄ້າໂລກ ຫຼື WTO
ຊຶ່ງມີຜົນອະນຸຍາດໃຫ້ວໍຊິງຕັນ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມພັນທະຂອງຕົນທີ່ມີຕໍ່ອົງການນາໆຊາດ
ດັ່ງກ່າວ ທີ່ເປັນຜູ້ກຳກັບນຳລະບຽບການການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດຕ່າງໆ.
ໂຄສົກ ຂອງທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງຊາຣາ ຮັກກາບີ ແຊນເດີຣ໌ສ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລາຍງານ
ທີ່ກ່າວຫາສະຫະລັດວ່າ ວາງແຜນຈະຖອນຕົວ ອອກຈາກອົງການການຄ້າໂລກ ນັ້ນ ແມ່ນ
“ບໍ່ຖືກຕ້ອງ,” ແຕ່ວ່າ ປະທານາທິບໍດີແມ່ນເປັນຫ່ວງ ການປະຕິບັດງານບາງຢ່າງຂອງ
ອົງການ WTO ວ່າ “ບໍ່ທ່ຽງທຳ.”
ທ່ານນາງແຊນເດີຣ໌ສ ກ່າວວ່າ ປະເທດຕ່າງໆ ທີ່ຮວມທັງຈີນ, ແມ່ນໄດ້ໃຊ້ອົງການ WTO
ເພື່ອຄວາມໄດ້ປຽບຂອງຕົນ. ທ່ານນາງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳ “ແມ່ນເພັ່ງເລັງໃສ່ການ
ແກ້ໄຂລະບົບ” ໂດຍ “ການສືບຕໍ່ເຈລະຈາກັບປະເທດໆໄປ ພ້ອມດຽວກັນກັບອົງການ
ຕ່າງໆນຳດ້ວຍ.”
ໃນການໃຫ້ສຳພາດ ກັບຕ່າໜ່າງຂ່າວ CNBC, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ ທ່ານ
ວິລເບີຣ໌ ຣອສ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ອົງການ WTO ຊາບດີວ່າ ການປະຕິຮູບບາງຢ່າງແມ່ນ
ມີຄວາມຈຳເປັນ. ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະປັບປຸງໃຫ້ເຂົ້າ
ກັບຍຸກກັບສະໄໝ ແລະໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ກົງກັນກ່ຽວກັບກິດຈະການຕ່າງໆຂອງຕົນ ແລະ
ພວກເຮົາຈະເບິ່ງວ່າ ມັນຈະນຳພາໄປສູ່ຫຍັງ.”
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຍັງເປັນການໄວເກີນໄປ ທີ່ຈະກ່າວກ່ຽວ
ກັບ ການຖອນຕົວອອກຈາກອົງການດັ່ງກ່າວ.”
ໃນວັນສຸກຜ່ານມານີ້ ລັດຖະມົນຕີການເງິນ ທ່ານ ສຕິີຟ ມນູຈິນ ຍັງໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່
ລາຍງານຂ່າວ ທີ່ວ່າ ວໍຊິງຕັນກຳລັງວາງແຜນທີ່ຈະຖອຍຈົງ ອອກຈາກອົງການ WTO.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ