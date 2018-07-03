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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ​ທຣຳ ຍັງສືບຕໍ່ ກົດດັນ ​ອົງການ ​ການ​ຄ້າ​ໂລກ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ, ຊ້າຍ, ຕ້ອນຮັບ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເນເທີແລນ​ ທ່ານ ມາກ​ຄ໌ ຣຸຕ, ຂວາ, ທີ່ທຳນຽບຂາວ, ວໍຊີງຕັນ, 2 ກໍລະກົດ 2018.

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ສະຫະລັດ ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ວາງ​ແຜນ
​ໃນ​ການ​ເອົາ​ບາດ​ກ້າວ​ໃດ​ໆ​ເທື່ອ ​ຕໍ່​ອົງການ​ການ​ຄ້າ​ໂລກ ໃນ​ຂະນະ​ນີ້ ​ແຕ່ໄດ້​ເຕືອນ​ວ່າ
“ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ​ບໍ່​ປະຕິບັດຕໍ່​ພວກ​ເຮົາ​ຢ່າງ​ເໝາະສົມແລ້ວ, ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ
​ອັນ​ໃດ​ອັນ​ນຶ່ງລົງໄປ.”

ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວທີ່​ທຳນຽບຂາວ ໂດຍຢືນຄຽງ​ຂ້າງກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ເນເທີແລນ​ ທ່ານ ມາກ​ຄ໌ ຣຸຕ ທີ່ພວມຢູ່ໃນລະຫວ່າງ ການຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດ, ຊຶ່ງທ່ານ
​ທຣຳ ​ໄດ້​ກ່າວຢໍ້າ​ເຖິງ​ການຈົ່ມ ທີ່ວ່າອົງການດັ່ງກ່າວ ​ທີ່​ມີ​ສຳ​ນັກ​ງານ​ຢູ່ນະຄອນ​ເຈ​ນີວາ ໄດ້ປະຕິບັດແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງກັບ​ສະຫະລັດ​ ​ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ “ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ທ່າ​ເສຍປຽບ​
ຢ່າງ​ໜັກ.”

​ໃນ​ຂະນະ​ດຽວ​ກັນ​ນີ້ ທາງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ສະຫະລັດ ​ແມ່ນ​ໄດ້ປະຕິເສດ ຕໍ່​ລາຍ​
ງານທີ່​ວ່າ ​ທາງທຳນຽບຂາວໄດ້ຕຽມຮ່າ​ງກົດໝາຍ ທີ່​ຈະ​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ທຣຳ ພິຈາ
ລະນາອັດຕາ​ການ​ເກັບ​ພາສີ ນອກ​ການຄຸ້ມຄອງ ຂອງອົງການ​ການ​ຄ້າ​ໂລກ ຫຼື WTO
ຊຶ່ງ​ມີຜົນອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມພັນທະຂອງຕົນທີ່ມີ​ຕໍ່​ອົງການ​ນາໆ​ຊາດ
ດັ່ງກ່າວ ທີ່ເປັນຜູ້ກຳກັບນຳ​ລະບຽບ​ການ​ການ​ຄ້າ​ລະຫວ່າງປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ.

ລັດຖະມົນຕີ​ການ​ເງິນ ທ່ານ ສຕິີຟ ມນູຈິນ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ທຳນຽບຂາວ, ວໍຊີງຕັນ, 27 ມິຖຸນາ 2018.
ລັດຖະມົນຕີ​ການ​ເງິນ ທ່ານ ສຕິີຟ ມນູຈິນ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ທຳນຽບຂາວ, ວໍຊີງຕັນ, 27 ມິຖຸນາ 2018.

​ໂຄສົກ ຂອງ​ທຳນຽບຂາວ ທ່ານ​ນາງ​ຊາຣາ ຮັກ​ກາ​ບີ ​ແຊນ​ເດີຣ໌ສ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ລາຍງານ
ທີ່​ກ່າວ​ຫາ​ສະຫະລັດວ່າ ວາງ​ແຜນ​ຈະຖອນຕົວ ອອກ​ຈາກອົງການ​ການ​ຄ້າ​ໂລກ ນັ້ນ ແມ່ນ
“ບໍ່​ຖືກຕ້ອງ,” ​ແຕ່​ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ​ແມ່ນ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ ​ການປະຕິບັດງານບາງຢ່າງຂອງ
ອົງການ WTO ວ່າ​ “ບໍ່​ທ່ຽງ​ທຳ.”

ທ່ານ​ນາງແຊນ​ເດີຣ໌ສ ກ່າວວ່າ ປະເທດຕ່າງໆ ທີ່​ຮວມທັງຈີນ, ​ແມ່ນ​ໄດ້​ໃຊ້ອົງການ WTO
​ເພື່ອ​ຄວາມ​ໄດ້​ປຽບ​ຂອງ​ຕົນ. ທ່ານ​ນາງ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ທຣຳ “ແມ່ນ​ເພັ່ງ​ເລັງໃສ່ການ
ແກ້ໄຂ​ລະບົບ” ​ໂດຍ “ການ​ສືບຕໍ່​ເຈລະຈາ​ກັບປະ​ເທດ​ໆໄປ ພ້ອມ​ດຽວ​ກັນ​ກັບອົງການ
ຕ່າງໆນຳດ້ວຍ.​”

​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ສຳພາດ ​ກັບ​ຕ່າ​ໜ່າງຂ່າວ CNBC, ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ການ​ຄ້າ ທ່ານ
ວິລ​ເບີຣ໌ ຣອສ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ອົງການ WTO ຊາບ​ດີ​ວ່າ ການປະຕິຮູບບາງຢ່າງແມ່ນ
ມີຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ. ສະ​ນັ້ນ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ມັນ​ມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ປັບປຸງ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​
ກັບ​ຍຸກ​ກັບ​ສະ​ໄໝ ​ແລະໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ກົງກັນກ່ຽວກັບກິດຈະການຕ່າງໆຂອງຕົນ ​ແລະ​
ພວກ​ເຮົາ​ຈະເບິ່ງ​ວ່າ ມັນ​ຈະນຳ​ພາໄປ​ສູ່​ຫຍັງ.”

​ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ຍັງເປັນການໄວເກີນໄປ ທີ່​ຈະ​ກ່າວກ່ຽວ
ກັບ ການຖອນຕົວອອກຈາກອົງການດັ່ງກ່າວ.”

​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ຜ່ານ​ມາ​ນີ້ ລັດຖະມົນຕີ​ການ​ເງິນ ທ່ານ ສຕິີຟ ມນູຈິນ ຍັງ​ໄດ້​ປະຕິ​ເສດຕໍ່ ​
ລາຍງານຂ່າວ ທີ່​ວ່າ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ​ກຳລັງ​ວາງ​ແຜນ​ທີ່​ຈະຖອຍຈົງ ​ອອກ​ຈາກອົງການ WTO.

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