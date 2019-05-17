ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດຈະບໍ່ເຮັດສົງຄາມກັບອີຣ່ານ ທ້າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ທີ່ກຳລັງເພີ້ມທະວີຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດຕາເວັນອອກກາງ ໃນຂະນະທີ່ຝ່າຍການທູດຂອງອີຣ່ານກໍເຫັນວ່າ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ແບບນັ້ນ ແມ່ນມີໜ້ອຍຫລາຍ.
"ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າຄົງຈະບໍ່ມີ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທຣຳ ເມື່ອຖືກຖາມກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ວ່າຈະມີການຂັດແຍ້ງກັນ ກັບເຕຫະຣ່ານບໍ່ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເລີ້ມພົບປະໂອ້ລົມກັບປະທານາທິບໍດີສະວິດເຊີແລນ, ທ່ານ ຢູອີລີ ມາວເຣີ (Ueli Maurer) ໃນວັນພະຫັດວານນີ້. ສະຫະລັດ ແລະອີຣ່ານບໍ່ມີສາຍສຳພັນທາງການທູດນຳກັນ ແຕ່ວ່າ ສະວິດເຊີແລນແມ່ນຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດຕາເວັນອອກກາງແຫ່ງນັ້ນ.
ທ່ານນາງ ຊາຣາ ແຊນເດີສ໌ (Sarah Sanders), ໂຄສົກປະຈຳທຳນຽບຂາວ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໃນມື້ດຽວກັນວ່າ ທ່ານທຣຳ ຢາກໃຫ້ມີ “ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານການປະພຶດ" ຈາກຝ່າຍອີຣ່ານ ແລະຈະຄັດຄ້ານຕໍ່ ການກະທຳໃດໆ ທີ່ຮຸນແຮງຂອງສາທາລະລັດ ທີ່ຖືສາດສະໜາອິສລາມ ແຫ່ງນັ້ນ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງອີຣ່ານ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ທ່ານ ມາຈີດ ທັກທ໌-ອີ-ຣາແວນຈີ (Majid Takht-e-Ravanchi), ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈະບໍ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ແບບນັ້ນ ໂດຍໄດ້ກ່າວຜ່ານລາຍການ "Morning Edition" ຂອງວິທະຍຸສາທາລະນະແຫ່ງຊາດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານ ບໍ່ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ໃນຂົງເຂດນັ້ນເພີ້ມຂຶ້ນເລີຍ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ຖ້າຫາກມີອັນໃດອັນນຶ່ງທີ່ຜິດພາດໄປ ທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ." ທ່ານ ຣາແວນຈີ (Ravanchi) ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ມັນເປັນສິດທິຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະຕ້ອງກຽມພ້ອມ” ແລະ "ມັນເປັນສິດທິຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະຕ້ອງປ້ອງກັນຕົນເອງ."
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ນັກການທູດທ່ານນີ້ໄດ້ກ່າວຫາສະຫະລັດ ແລະບັນດາປະເທດຢູ່ໃນຂົງເຂດວ່າ "ທຳການກ່າວຫາແບບຜິດໆ” ຕໍ່ອີຣ່ານ.
ລາຍງານຂອງໜັງສືພິມ New York Times ໂດຍອ້າງອີງຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ 3 ທ່ານ ໄດ້ເວົ້າໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ເພີ້ມການເຕືອນຫລາຍຂຶ້ນ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ທົບທວນເບິ່ງພາບລູກສອນໄຟ ທີ່ມີຢູ່ໃນກຳປັ່ນນ້ອຍໆ ໃນອ່າວເປີເຊຍທີ່ກຳລັງທະຫານອີຣ່ານໄດ້ເອົາໄປຕິດຕັ້ງໄວ້ນັ້ນ. ລາຍງານຂ່າວດັ່ງກ່າວເວົ້າອີກວ່າ ພາບດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເພີ້ມຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ກຳລັງທະຫານຂອງອີຣ່ານຈະຍິງລູກສອນໄຟໃສ່ກຳປັ່ນ ກອງທັບເຮືອຂອງສະຫະລັດ.
ທາງດ້ານທ່ານທຣຳ ກໍໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດຜ່ານມາວ່າ “ບໍ່ມີການສູ້ລົບຕົບຕີ ອັນໃດໝົດ" ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ຕໍ່ພາກຕາເວັນອອກກາງຂອງທ່ານ ແລະກ່າວວ່າ ທ່ານ "ມີຄວາມແນ່ໃຈວ່າ ອີຣ່ານຢາກຈະທຳການເຈລະຈາໃນໄວໆນີ້."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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