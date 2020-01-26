ສະຫະລັດຈະບໍ່ຍົກເລີກການລົງໂທດຕໍ່ອີຣ່ານ ເພື່ອຈະໄດ້ເຈລະຈາກັບອີຣ່ານ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ, ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີໃນບ່າຍວັນເສົາວານນີ້ ຊຶ່ງປາກົດວ່າເປັນການຕອບຕໍ່ການສຳພາດຂອງນັກຂ່າວ ເດີ ສປີກໂກລ (Der Spiegel) ກັບລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດອີຣ່ານ.
ທ່ານທຣຳ ຂຽນຢູ່ໃນທວີດເຕີເປັນພາສາອັງກິດໃນວັນເສົາ ແລະຕໍ່ມາຂຽນເປັນພາສາຟາຊີວ່າ "ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດອີຣ່ານຢາກທຳການເຈລະຈາກັບສະຫະລັດ ແຕ່ວ່າ ຢາກໃຫ້ຍົກເລີກມາດຕະການລົງໂທດກ່ອນ. @FoxNews @OANN ບໍ່. ຂອບໃຈເດີ້!"
ທ່ານໂມຮຳມັດ ຈາວາດ ຊາຣິຟ (Mohammad Javad Zarif), ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດອີຣ່ານໄດ້ຕອບຄືນໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ຢູ່ໃນທວີດເຕີ ໂດຍໄດ້ຄັດເອົາຄຳເວົ້າອອກມາຈາກການໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ນັກຂ່າວເດີ ສປີກໂກລ (Der Spiegel) ທີ່ໄດ້ພິມອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນສຸກຜ່ານມາ ຊຶ່ງໃນນັ້ນທ່ານເວົ້າວ່າ ອີຣ່ານຍັງເປີດຊ່ອງທາງໃຫ້ມີການເຈຈະລາກັບອາເມຣິກາຢູ່ ຖ້າຫາກການລົງໂທດໄດ້ຖືກຍົກເລີກ.
"ຢາກແນະນຳໃຫ້ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ @realdonaldtrump ວ່າ ຄວນຈະອີງຄຳຄິດເຫັນ ແລະການຕັດສິນໃຈໃນດ້ານນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດຂອງເພິ່ນໃສ່ຄວາມເປັນຈິງ ຈະດີກວ່າການອີງໃສ່ພາດຫົວຂໍ້ຂ່າວຢູ່ໃນ @FoxNews ຫລື ໃສ່ບັນດານາຍແປພາສາຟາຊີຂອງເພິ່ນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານຊາຣິຟ (Zarif) ທີ່ຂຽນຢູ່ໃນທວີດເຕີ ໂດຍຄັດອອກມາຈາກຄຳເວົ້າຢູ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດ.
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງອີ່ຣ່ານ ກັບສະຫະລັດໄດ້ຖີບຕົວຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງສຸດ ໃນຮອບຫລາຍທົດສະວັດຜ່ານມາ ພາຍຫລັງທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ສັງຫານນາຍພົນກາສເຊມ ໂຊເລມານີ (Qassem Soleimani) ຊຶ່ງເປັນນາຍພົນລະດັບສູງຂອງອີຣ່ານຢູ່ໃນການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບໃນນະຄອນຫລວງແບັກແດດໃນວັນທີ 3 ມັງກອນຜ່ານມາ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ອີຣ່ານຍິງລູກສອນໄຟໃສ່ຄ້າຍທະຫານໃນອີຣັກ ທີ່ມີທະຫານຂອງສະຫະລັດປະຈຳການຢູ່ ໃນຫລາຍມີ້ຕໍ່ມາ.
ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງສອງປະເທດໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດບໍ່ຢັ້ງເລີຍນັບຕັ້ງແຕ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຖອນສະຫະລັດອອກຈາກສັນຍານິວເຄລຍຂອງອີ່ຣ່ານທີ່ເຊັນກັບບັນດາປະເທດມະຫາອຳນາດໃນໂລກ ໃນປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະໄດ້ເອົາການລົງໂທດກັບຄືນມາໃຊ້ທີ່ໄດ້ຜັກດັນໃຫ້ການສົ່ງອອກນ້ຳມັນຂອງອີຣ່ານຫລຸດລົງ ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງປະເທດນັ້ນຖືກກະທົບຢ່າງໜັກ.