ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ປະເຊີນກັບ 34 ກະທົງ ກ່ຽວກັບ ການບິດເບືອນປະຫວັດທຸລະກິດ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາຄວາມຜິດທາງອາຍາລະດັບທີ 1 ທີ່ອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກ ເຖິງ 4 ປີໃນແຕ່ລະຂໍ້ກ່າວຫາ.
ນັ້ນແມ່ນອີງຕາມການຟ້ອງຮ້ອງທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃໝ່ ທີ່ຖືກປະກາດໂດຍຄະນະຕຸລາການລັດ ນິວຢອກ ເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ການຟ້ອງຮ້ອງດັ່ງກ່າວເປັນຂີດໝາຍຄັ້ງທຳອິດໃນປະຫວັດສາດ ສະຫະລັດ ທີ່ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ໃນປັດຈຸບັນ ຫຼື ອະດີດຖືກຟ້ອງຮ້ອງທາງອາຍາ ແລະ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ທ່ານ ທຣຳ ພະຍາຍາມແຂ່ງຂັນເປັນຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ປີ 2024.
ເອກະການຂໍ້ກ່າວຫາແມ່ນຖືກເປີດເຜີຍໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນອັງຄານວານນີ້ ຫຼັງຈາກທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ທຳການປາກົດຕົວເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນສານສູງສຸດເຂດ ແມນແຮັດຕັນ ບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ສາລະພາບ ບໍ່ມີຄວາມຜິດຕໍ່ທຸກຂໍ້ກ່າວຫາ.
ການຕັ້ງຂໍ້ກ່າວຫາແມ່ນມີຜົນມາຈາກການຈ່າຍເງິນປິດປາກ ທີ່ອະດີດທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ ທຣຳ, ທ່ານ ໄມເຄິລ ໂຄເຮັນ ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ນັກສະແດງໜັງຜູ້ໃຫຍ່ ໃນລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງປະທານາທິບໍດີປີ 2016, ຜູ້ທີ່ໄດ້ອ້າງວ່າລາວໄດ້ມີການພົວພັນທາງເພດກັບທ່ານ ທຣຳ ເມື່ອນຶ່ງທົດສະວັດກ່ອນໜ້ານັ້ນ.
ບັນດາໄອຍະການເວົ້າວ່າ ການຈ່າຍເງິນ 130,000 ໂດລາແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງແຜນການຜິດກົດໝາຍ ເພື່ອຍັບຢັ້ງຂ່າວທີ່ອາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ການລົງແຂ່ງຂັນຂອງທ່ານ ທຣຳ.