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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປ. ທ​ຣຳ ບໍ່​ຖື​ສຳ​ຄັນ ບັນ​ຫາ ກ່ຽວ​ກັບ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ ການຢ້ຽມ​ຢາມ ໂຕ​ກຽວ

Japan's Prime Minister Shinzo Abe welcomes U.S. President Donald Trump upon his arrival at Mobara Country Club in Mobara, Chiba prefecture, Japan, May 26, 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ແລະ ທີ່​ປຶກ​ສາ​ດ້ານ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ແຫ່ງ
ຊາດຂອງທ່ານ ໄດ້ຂັດແຍ້ງກັນຢ່າງເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງໄພຂົ່ມຂູ່
ເກົາຫຼີເໜືອ ໃນປັດຈຸບັນ.

ໃນ​ຂໍ້​ຄວາມ​ຢູ່​ທວິດ​ເຕີ​ຂອງວັນ​ອາ​ທິດມື້ນີ້​ ຈາກ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ໂຕ​ກຽວ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້​
ຂຽນຄຳຄັດຄ້ານຕໍ່ທ່ານ ຈອນ ໂບລຕັນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນກ່ອນໜ້າ
ນີ້ວ່າ ມັນ “ບໍ່ມີຄວາມສົງໄສ” ເລີຍວ່າ ການທົດລອງຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຄັ້ງຫຼ້າ
ສຸດຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ລະເມີດມະຕິອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.

ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ທ່ານ ໂບ​ລ​ຕັນ ແມ່ນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ສະ​ຫະ​ລັດ ຄົນ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ການ
ທົດລອງຍິງດັ່ງກ່າວຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ວ່າໄດ້ລະເມີດມະຕິຂອງອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດ.

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຂຽນ​ໃນທວິດ​ເຕີ​ຂອງ​ທ່ານ​ວ່າ “ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ໄດ້​ຍິງລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂະ​ໜາດ
ນ້ອຍ ເຊິ່ງໄດ້ລົບກວນຄົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າບາງຄົນ, ແລະ ຄົນອື່ນໆ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນສຳລັບ
ຂ້າພະເຈົ້າ.”

ແຕ່​ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ​ບາງ​ຄົນ​ເວົ້າ​ວ່າ ການ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ໜ້າ​
ເປັນຫ່ວງຢ່າງແນ່ນອນ. ທ່ານ ເຄວິນ ເມເຮີ, ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພ ວໍຊິງຕັນ
ແລະ ອະດີດຫົວໜ້າຫ້ອງການພົວພັນ ຍີ່ປຸ່ນຂອງກະຊວການຕ່າງປະເທດໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີ
ໂອເອວ່າ “ມັນຂ້ອນຂ້າງຈະກະຈ່າງແຈ້ງວ່າ ການຍິງລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວໄດ້ລະເມີດ
ມາດຕະການລົງໂທດອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນໄລຍະໃດກໍຕາມ.
ຄວາມເປັນຈິງກໍແມ່ນວ່າ ກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ແລະ ພົນລະເຮືອນໃນ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ
ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງການຍິງລູກສອນໄຟຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ ນັ້ນ, ສະນັ້ນ
ການຍອມຮັບເອົາລູກສອນໄຟໄລຍະສັ້ນ ຫຼື ໄລຍະຍາວ ຈະເຮັດໃຫ້ ສະຫະລັດ ຕົກຢູ່
ໃນຄວາມສ່ຽງ, ບໍ່ເວົ້າເຖິງເລີຍ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສາທາລະນະລັດ ເກົາຫຼີ. ຄວາມຈິງດັ່ງກ່າວ
ນີ້ ແມ່ນບໍ່ເໝາະສົມ ຖ້າຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອສະແດງສາຍພົວພັນສ່ວນຕົວກັບຜູ້ນຳຜະ
ເດັດການ ກິມ ຈົງ ອຶນ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຈະຢຸດ ເກົາຫຼີເໜືອ ບໍ່ໃຫ້ເຈົ້າສືບຕໍ່
ໂຄງການນິວເຄລຍ ແລະ ລູກສອນໄຟ.”

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ຍັງ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ວ່າ ຜູ້​ນຳ ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ທ່ານ ກິມ
ຈົງ ອຶນ, “ຈະຮັກສາສັນຍາຂອງທ່ານກັບຂ້າພະເຈົ້າໄວ້” ໃນການດຳເນີນການລົບລ້າງ
ອາວຸດນິວເຄລຍ.

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຂຽນ​ໃນ​ທວິ​ດ​ເຕີວ່າ ທ່ານ ໄດ້​ຍິ້ມ​ເມື່ອ​ທ່ານ ກິມ ໄດ້​ເອີ້ນ​ອະ​ດີດ ຮອງ​ປະ
ທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ວ່າ “ເປັນຄົນທີ່ມີລະດັບຄວາມຮູ້ຕ່ຳ.”

ຂໍ້​ຄວາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທີ່​ຂຽນ​ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ ໄດ້​ຂຽນ​ຊື່​ຂອງ​ຜູ້​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເອົາ​
ຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ຜິດວ່າ “ບາຍແດນ” ແລະ ຕໍ່ມາໄດ້
ຖືກແປງ. ແລະ ມັນບໍ່ແມ່ນທ່ານ ກິມ ຜູ້ທີ່ໄດ້ໃຊ້ຄຳເວົ້າດູຖູກ ກ່ຽວກັບ ທ່ານ ໄບເດັນ,
ແຕ່ວ່າແມ່ນຄຳບັນຍາຍຂອງອົງການຂ່າວສູນກາງຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ, ທີ່ໄດ້ອ້າງເຖິງນັກ
ການເມືອງ ອາເມຣິກັນ ຄົນດັ່ງກ່າວວ່າ “ຄົນໂງ່ລະດັບຄວາມຮູ້ຕ່ຳ” ແລະ ເປັນ “ມະນຸດ
ປັນຍາອ່ອນໝົດຄວາມສາມາດ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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