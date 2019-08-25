ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເດີນທາງໄປເມືອງ ເບຍຣິດສ໌, ປະ
ເທດ ຝຣັ່ງ ໃນວັນເສົາວານນີ້ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກຸ່ມ 7 ປະເທດ ຫຼື
G7, ເຊິ່ງແມ່ນກອງປະຊຸມຂອງບັນດາປະເທດອຸດສາຫະກຳທີ່ສຳຄັນຂອງໂລກ.
ປະທານາທິບໍດີ ຝຣັ່ງ ທ່ານ ເອັມມານຸແອລ ມາກຣົງ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານ ທຣຳ ແລະ ຜູ້ນຳ
ຄົນອື່ນໆຢູ່ເມືອງ ຟາ ເດິ ເບຍຣິດສ໌ (Phare de Biarritz), ເຊິ່ງແມ່ນຫໍໄຟຍາມຝັ່ງທີ່
ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນກາງສັດຕະວັດທີ 19 ພ້ອມກັບທີວທັດທີ່ ສວຍງາມກວ້າງຂວາງຢູ່ເຂດ
ຊາຍຝັ່ງຂອງ ຝຣັ່ງ, ບ່ອນທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ຮັບປະທານອາຫານຄ່ຳ ກັບອາຫານພິເສດ
ຂອງເມືອງ ບາສ (Basque) ທີ່ປຸງແຕ່ງດ້ວຍພໍ່ຄົວໃນທ້ອງຖິ່ນ ຕາມດ້ວຍໜຶ້ງປາ ຊື່ວ່າ
“ມາມິຕາໂກ” ເຊິ່ງແມ່ນໜຶ້ງປາທູຄີສີຟ້າ ທີ່ຖືກຕຶກໄດ້ດ້ວຍມືໃນເມືອງຫາປາ ແຊັ້ງ
ຈອງ ເດິ-ລຸສ (Saint Jean de-Luz) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຄຽງ.
ນັ້ນແມ່ນອາຫານລາຍການທີສອງທີ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຮັບປະທານ ກັບທ່ານ ມາກຣົງ ໃນ
ເມືອງ ເບຍຣິດສ໌, ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະເກັບພາສີເຫຼົ້າໄວນ໌ຂອງ ຝຣັ່ງ ນຶ່ງ
ວັນກ່ອນໜ້ານີ້ກໍຕາມ.
ໃນລະຫວ່າງການຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງ ທັນທີທີ່ທ່ານໄດ້ເດີນທາງຮອດ ໃນວັນເສົາ
ວານນີ້, ຜູ້ນຳທັງສອງທ່ານ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳຄວາມປາທະໜາຂອງພວກເພິ່ນ ທີ່ຈະເຮັດວຽກ
ຮ່ວມກັນໃນຂະນະທີ່ພວກເພິ່ນປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບ ຫຼາກຫຼາຍບັນຫາຢ່າງກວ້າງ
ຂວາງລວມທັງ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ປະເທດ ລີເບຍ, ຊີເຣຍ, ເກົາຫຼີເໜືອ, ຢູເຄຣນ,
ອີຣ່ານ ແລະ ຄວາມບໍ່ປອດໄພທີ່ກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນໃນພາກພື້ນ ຊາແຮລ ໃນອາທິດນີ້.
ທ່ານ ມາກຣົງ ໄດ້ເອີ້ນທ່ານ ທຣຳ ວ່າ “ແຂກພິເສດ”. ເຊິ່ງກົງກັນຂ້າມກັບລາຍງານການ
ແຕກແຍກກັນກັບເຈົ້າພາບຕ້ອນຮັບຂອງທ່ານ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານ ແລະ
ທ່ານ ມາກຣົງ “ມີຫຼາຍສິ່ງທີ່ຄືກັນ” ແລະ “ໄດ້ເປັນເພື່ອນກັນມາດົນນານ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ເທົ່າທີ່ເປັນຢູ່ກໍໜ້າພໍໃຈ.” ອາກາດແມ່ນດີຫຼາຍ. ທຸກຢ່າງກໍເຂົ້າ
ກັນໄດ້ດີ. ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຮົາຈະປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນຫຼາຍຢ່າງໃນອາທິດ
ນີ້.
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີນທາງອອກຈາກ ທຳນຽບຂາວ ໄປເມືອງເບຍຣິດສ໌ ໃນຕອນຄ່ຳວັນ
ສຸກທີ່ຜ່ານມານັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະເກັບພາສີຕໍ່ເຫຼົ້າໄວນ໌ຂອງ ຝຣັ່ງ ຖ້າ ຝຣັ່ງ
ກັບພາສີບັນດາບໍລິສັດເທັກໂນໂລຈີຂອງ ສະຫະລັດ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຖ້າເຂົາເຈົ້າເຮັດແນວນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະເກັບພາສີເຫຼົ້າໄວນ໌
ຂອງເຂົາເຈົ້າຄືທີ່ກັບທີ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ.”