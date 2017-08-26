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ທ. ທຣໍາ ເອົາມາດຕະການ ລົງໂທດຕໍ່​ ເວ​ເນ​ຊູ​ເອລາ ຢ່າງໜັກ

ທ່ານ Nicolas Maduro ປະທານາທິບໍດີຂອງ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອລາ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ຢູ່ນະຄອນ Caracas ໃນວັນທີ 22 ສິງຫາ, 2017.

ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມກົດ​ດັນ​ແກ່​ລັດຖະບານ​ທີ່​ກົດ​ຂີ່​ຂູດ​ຮີດ​ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ Nicolas Maduro ນັ້ນ ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ສະຫະລັດ​ໄດ້​ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້ດໍາ​ເນີນກິດຈະ​ກໍາໃດໆ ຕໍ່ໜີ້ສິນ​ໃໝ່ ຫລື​ເງິນຫຸ້ນ​ຕ່າງໆ ຂອງ​ເວ​ເນ​ຊູ​ເອລາ.

ທ່ານ H. R. McMaster ທີ່​ປຶກສາ​ດ້ານ​ຄວາມໝັ້ນຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ກ່າວ​ຕໍ່ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ ການ​ລົງ​ໂທດ​ດັ່ງກ່າວ​ແມ່ນ​ເພື່ອ​ເປັນ​ການສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ "ສະຫະລັດ​ຈະ​ບໍ່ຍອມ​ການ​ຜະ​ເດັດ​ການ​ທີ່​ບໍ່ຖືກຕ້ອງ​ຄອບ​ຄອງ​ຜືນ​ແຜ່ນດິນ​ໃນ​ຊີກ​ໂລກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກແຫ່ງນີ້ ​ໂດຍ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເດືອດຮ້ອນເດັດຂາດ."

ທ່ານ Tom Bossert, ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ, ທ່ານ Steve Mnuchin, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄັງສະຫະລັດ, ທ່ານ H.R. McMaster ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ, ແລະ ທ່ານນາງ Sarah Huckabee Sanders ໂຄສົກປະຈໍາທໍານຽບຂາວ ປະກາດການລົງໂທດຕໍ່ເວເນຊູເອລາ ໃນວັນທີ 25 ສິງຫາ, 2017
ທ່ານ Tom Bossert, ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມສະຫງົບຂອງຊາດ, ທ່ານ Steve Mnuchin, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄັງສະຫະລັດ, ທ່ານ H.R. McMaster ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ, ແລະ ທ່ານນາງ Sarah Huckabee Sanders ໂຄສົກປະຈໍາທໍານຽບຂາວ ປະກາດການລົງໂທດຕໍ່ເວເນຊູເອລາ ໃນວັນທີ 25 ສິງຫາ, 2017

ເມື່ອ​ຖືກຖາມ​ວ່າ ​ເປັນໄປ​ໄດ້​ບໍ່ທີ່​ສະຫະລັດ​ຈະໃຊ້​ກໍາລັງ​ທະຫານເຂົ້າໄປແຊກ​ແຊງ​ໃນເວ​ເນ​ຊູ​ເອລາ ທ່ານ McMaster ຕອບ​ວ່າ "ບໍ່ໜ້າຈະ​ມີ​ການ​ດໍາ​ເນີນການ​ທາງທະຫານ​ໃນ​ອະນາຄົດ​ອັນ​ໃກ້​ໆນີ້." ​ເມື່ອ​ຖືກ​ຖາມ​ເຊັ່ນ​ດຽວກັນ ​ໃນ​ເວລາ​ຕໍ່ມາບໍ່ພໍ​ເທົ່າ​ໃດ​ນາທີ ທ່ານ​ນາງ Sarah Huckabee Sanders, ​ໂຄສົກ​ປະ​ຈໍາ​ທໍານຽບຂາວ​ອະ​ທິບາຍ​ວ່າ, "ພວກ​ເຮົາ​ເອົາ​ທຸກ​ທາງ​ເລືອກ​ຂຶ້ນມາ​ພິຈາລະນາ ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ເອົາ​ທາງ​ເລືອກ​ໃດ​ໃນ​ນັ້ນຖີ້ມ​ເລີຍ."

ດໍາລັດ​ທີ່​ເຊັນ​ໂດຍ​ປະທານາທິບໍດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ​ໄດ້​ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ສະຫະລັດ ​ເຮັດ​ທຸລະ​ກໍາກັບ​ລັດຖະບານ​ຂອງ​ທ່ານ Maduro ​ແລະ​ບໍລິສັດ​ PDVSA ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບໍລິສັດ​ນໍ້າມັນ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ປະ​ເທດ​ນັ້ນ.

ຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະຊຸມ​ນັກ​ຂ່າວ​ທີ່​ທໍານຽບຂາວ​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ທ່ານ Steve Mnuchin ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ​ການຄັງກ່າວ​ວ່າ ການ​ລົງ​ໂທດ​ດັ່ງກ່າວ "​ແມ່ນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຫລຸດຄວາມ​ສາມາດ ຂອງ​ທ່ານ Maduro ​ໃນ​ການ​ຈ່າຍ​ໃຫ້ເປັນເພື່ອນມິດ​ທາງ​ການ​ເມືອງຂອງ​ທ່ານ ​ແລະຜູ້​ສະໜັບສະໜຸນລະບອບ​ການ​ປົກຄອງ​ຂອງ​ທ່ານນັ້ນລົງ."

ທ່ານ Mnuchin ກ່າວ​ເພີ້ມວ່າ "​ໃນ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ​ແລ້ວ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຢາກວ່າ ​ແຜນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ສືບຕໍ່ສຸມ​ຄວາມ​ຮ້ອນ​ໃສ່​ລັດຖະບານເວ​ເນ​ຊູ​ເອລາ, ​ແລະ​ການ​ກະທໍາ​ສະ​ເພາະ​ເຫລົ່ານີ້ ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ພະຍາຍາມ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສິ່ງ​ຕ່າງໆ ທີ່​ບໍ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນເວ​ເນ​ຊູ​ເອລາ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເດືອດຮ້ອນ​ນັ້ນ ມີ​ຄວາມ​ສົມ​ດູ​ນກັນ."

ປະທານາທິບໍດີ Nicolas Maduro ກ່າວຄໍາປາໄສຕໍ່ພວກໂຮມຊຸມນຸມຕໍ່ຕ້ານປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ຢູ່ນະຄອນ Caracas, Venezuela ໃນວັນທີ 14 ສິງຫາ 2017.
ປະທານາທິບໍດີ Nicolas Maduro ກ່າວຄໍາປາໄສຕໍ່ພວກໂຮມຊຸມນຸມຕໍ່ຕ້ານປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ຢູ່ນະຄອນ Caracas, Venezuela ໃນວັນທີ 14 ສິງຫາ 2017.

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