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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ອະ​ດີດທູ​ດພິ​ເສດ​ສຳ​ລັບ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ຈະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃຫ້​ການ ຢູ່​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ໃນ​ການ​ສືບ​ສວນ​ເພື່ອ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ ປ. ​ທ​ຣຳ

ທ່ານເຄີດ ໂວ​ລ​ເກີ, ອະ​ດີດ ທູ​ດພິ​ເສດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດສຳ​ລັບ​ຢູ​ເຄ​ຣນກ່າວ ຢູ່​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຖະ​ແຫລງຂ່າວ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ ກີ​ຢິບ ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 27 ກໍ​ລະ​ກົດ 2019

ບັນ​ດາ​ປະ​ທານ ທັງ 3 ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ ຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ທີ່ເປັນ​ຈຸດ​ໃຈ​ກາງ​ຂອງ​ການສືບ​ສວນໃນການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ​ ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ ຢູ​ເຄ​ຣນ ນັ້ນ ມີ​ກຳ​ນົດ​ວ່າ​ ຈະ​ມີ​ຈັດ​ກອງປະຊຸມລັບ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ມື້ນີ້ ​ເພື່ອ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການ​ຂອງ​ທ່ານເຄີດ ໂວ​ລ​ເກີ (Kurt Volker) ທີ່​ຫາກໍ່​ລາ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ທູ​ດພິ​ເສດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ສຳ​ລັບ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ເມື່ອມໍ່ໆ​ມານີ້.

​ຄຳ​ຖາມຕ່າງໆມີ​ທ່າ​ທີ​ວ່າ​ຈະ​ເພັ່ງ​ເລັງໃສ່ ເລື້ອງການ​ໂທລະ​ສັບ​ໃນ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ​ຜ່ານ​ມາ ລະ​ຫວ່າງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ກັບປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂວ​ໂລ​ດິ​ເມຍ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ (Volodymyr Zelenskiy) ຂອງ​ຢູ່​ເຄ​ຣນ, ​ເລື້ອງການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ທ່ານໂວ​ເກີ ຫລັງ​ຈາກ​ມີ​ການໂທ​ລະ​ສັບດັ່ງ​ກ່າວ, ແລະ​ເລື້ອງການ​ກະ​ທຳ​ຂອງ​ທ່ານ ຣູ​ດີ ຈູ​ລີ​ອາ​ນີ (Rudy Giuliani), ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳທີ່​ກ່ຽວ​ພັນ​ກັບ​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ຕໍ່​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ວ່າທຳ​ການ​ກົດ​ດັນຕໍ່​ທ່ານ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ ໃຫ້​ທຳ​ການ​ສືບ​ສວນ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ທ່ານ ໂຈ ໄບ​ເດັນ (Joe Biden) ນັ້ນ.

ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ດັ່ງ​ກ່າວ ມີຢູ່​ໃນ​ຄຳ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຂອງຜູ້​ແຈ້ງ​ການ​ກະ​ທຳ​ຜິດໄດ້​ຖືກ​ເຜີຍແຜ່​ອອກ​ມາ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້ ທີ່​ເວົ້າ​ວ່າ ອີງ​ຕາມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປະ​ຈຳ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ຫລາຍ​ຄົນ ທ່ານ ທ​ຣຳ​ ໄດ້​ກົດ​ດັນ​ໃຫ້ທ່ານເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ “ພົບ​ຫລື​ໂອ້​ລົມ​ກັບ​ຄົນ​ສອງ​ຄົນທີ່ທ່ານປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີບອກ​ຊື່ຢ່າງ​ຊັດ​ເຈນ ໃນ​ນາມ​ເປັນ​ທູດ​ສ່ວນ​ຕົວພິ​ເສດຂອງ​ທ່ານກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາເຫລົ່ານີ້" ກໍ​ຄື ທ່ານຈູ​ລີ​ອາ​ນີ ແລະທ່ານ ວິ​ລ​ລຽມ ບາ (William Barr), ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ.

ທ່ານໂວ​ລ​ເກີ ໄດ້​ລາ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງໃນ​ມື້​ຕໍ່​ມາ ​ຫລັງ​ຈາກ​ຄຳ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ດັ່ງ​ກ່າວຖືກ​ເປີດເຜີຍ​ອອກ​ມາ.

ທ່ານ​ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມຊ່ວຍ​ຈັດ​ແຈງໃຫ້ ທ່ານຈູ​ລີ​ອາ​ນີ ພົບພໍ້​ກັບ ທ່ານເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ. ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ເວົ້າ​ວ່າ ໂດຍຕອບ​ສະ​ໜອງ​ຕາມ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຂອງທີ່​ປຶກ​ສາຄົນ​ນຶ່ງ​ຂອງທ່ານ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ ນັ້ນ, ທ່ານໂວ​ລ​ເກີ ຈຶ່ງໄດ້​ຈັດ​ໃຫ້​ທີ່​ປຶກ​ສາຄົນ​ນັ້ນຕິດ​ຕໍ່​ຫາ ທ່ານຈູ​ລີ​ອາ​ນີ.

ຄຳ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຂອງຜູ້​ແຈ້ງ​ການ​ກະ​ທຳ​ຜິດໄດ້ຜັກ​ດັນ​ໃຫ້​ພວກ​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ທຳ​ການ​ສືບ​ສວນ​ເພື່ອ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ຂຶ້ນ. ຄຳ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ມື້​ຕໍ່​ມາ​ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່​ມີ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ກັນ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບລະ​ຫວ່າງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ແລະ​ທ່ານ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີແລ້ວ ທ່ານ ໂວ​ລ​ເກີ ແລະ​ທ່ານກອກດອນ ຊັນ​ແລນ (Gordon Sondland), ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ຫະ​ພາບຢູ​ໂຣບກໍ​ໄປ​ພົບ​ກັບ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ແລະ​ຄົນ​ສຳ​ຄັນ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ອີກ.

ຜູ້​ແຈ້ງ​ການ​ກະ​ທຳ​ຜິດເວົ້າ​ວ່າ ອີງ​ຕາມ​ບົດ​ບັນ​ທຶ​ການ​ປະ​ຊຸມ​ກັນ​ຕ່າງໆ​ດັ່ງ​ກ່າວນັ້ນພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ເລົ່າ​ສູ່​ຟັງ​ວ່າ "ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ໂວ​ລ​ເກີ ແລະ ຊັນ​ແລນຖືກ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ໄດ້​ແນະ​ນຳ​ໃຫ້​ການ​ນຳ​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນກ່ຽວ​ກັບຈະ 'ຫາ​ທາງ​ປະ​ຕິ​ບັດ' ຕາມ​ຄຳ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ທີ່ທ່ານປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ບອກໃຫ້​ທ່ານ​ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ ເຮັດ​ນັ້ນ​ໄດ້​ແນວ​ໃດ."

ຄຳ​ຮ້ອງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຍັງລະ​ບຸ​ອີກວ່າຜູ້​ແຈ້ງ​ການ​ກະ​ທຳ​ຜິດໄດ້​ຍິນ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ເວົ້າ​ວ່າ "ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຢ່າ​ງ​ຫລວງ​ຫລາຍ​ຕໍ່​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ວ່າ​ເປັນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກຂອງທ່ານ​ຈູ​ລີ​ອາ​ນີທີ່ເວັ້ນຈາກ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດໃນ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຢູ​ເຄ​ຣນ ແລະ​ສົ່ງ​ຂໍ້​ຄວາມ​ກັບ​ມາໄປ​ກັບ​ມາ" ລະ​ຫວ່າງ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຢູ​ເຄ​ຣນກັບ​ທ່ານ ທ​ຣຳ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາອ​ັງ​ກິດ

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