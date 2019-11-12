ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ເປີດການໂຈມຕີຄືນອີກຕໍ່ການສືບສວນເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ໃນວັນຈັນວານນີ້, ສອງມື້ກ່ອນໜ້າການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ທ່ານຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ສວຍໃຊ້ຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານເພື່ອຊ່ວຍຕົນເອງໃນທາງການເມືອງ.
ກ່ອນເຂົ້າຮ່ວມງານສັນລະເສີນນັກເຮົາເກົ່າປະຈຳປີແກ່ທະຫານສະຫະລັດຢູ່ໃນພິທີທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນນະຄອນນິວຢອກນັ້ນ ທ່ານ ທຣຳໄດ້ກ່າວອ້າງໂດຍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຫລັກຖານໃດວ່າ ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ, ອາດາມ ຊິຟ (Adam Schiff), ຜູ້ນຳພາໃນ ການສືບສວນເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳໄດ້ "ປອມແປງ" ບົດບັນທຶກການໃຫ້ປາກຄຳຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ 8 ຄົນ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ປາກຄຳແບບປິດລັບຢູ່ໃນຫ້ອງທີ່ມີການຍາມປ້ອງກັນຄວາມປອດໄປ ໃນຕຶກຂອງລັດຖະສະພາຢູ່ໃນສອງສາມອາທິດຜ່ານມານີ້.
ອີງຕາມບົດບັນທຶກການໃຫ້ປາກຄຳເຫລົ່ານັ້ນ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ດ້ານການທູດ ແລະຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງໃນອະດີດ ແລະໃນປັດຈຸບັນໄດ້ເວົ້າຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບວິທີທີ່ທ່ານ ທຣຳ ແລະຜູ້ຊ່ວຍຂອງທ່ານທຳການກົດດັນຢູເຄຣນໃຫ້ເປີດ ການສືບສວນຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານຈາກພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ມີຄະແນນນຳໜ້າຄົນນຶ່ງ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ຄືອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ, ການເຮັດວຽກຂອງທ່ານຮັນເທີ້ ໄບເດັນ (Biden Hunter), ລູກຊາຍທ່ານຢູ່ໃນບໍລິສັດອາຍແກັສທຳມະຊາດຂອງຢູເຄຣນ ແລະທິດສະດີຫັກລ້າງວ່າ ຢູເຄຣນເປັນຜູ້ທີ່ເຂົ້າແຊກເຊງໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2016 ບໍ່ແມ່ນຣັດເຊຍຄືດັ່ງທີ່ປະຊາຄົມສືບລັບໄດ້ສະຫລຸບໄປນັ້ນ.
ທ່ານ ທຣຳຂຽນຄຳຮຽກຮ້ອງລົງໃນທວີດເຕີວ່າ “ພວກສັງກັດພັດຣີພັບບລິກັນ ຄວນຈະເອົາບົດບັນທຶກຂອງຕົນເອງອອກມາ.”
ໃນການໂອ້ລົມທາງໂທລະສັບໃນທ້າຍເດືອນກໍລະກົດນັ້ ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂໍໃຫ້ ປະທານາທິບໍດີຂອງຢູເຄຣນ, ທ່ານໂວໂລໂດເມຍ ເຊເລັນສກີ (Volodymyr Zelenskiy) ໃຫ້ “ຊ່ວຍທ່ານ” ໃນການດຳເນີນການສືບສວນສອບສວນເຫລົ່ານີ້ ຊຶ່ງໃນຕອນນັ້ນ ທ່ານໄດ້ກັກເງິນຊ່ອຍເຫຼືອທາງທະຫານຈຳນວນ 391 ລ້ານໂດລາທີ່ຢູເຄຣນຢາກໄດ້ເພື່ອເອົາໄປຕໍ່ສູ້ກັບພວກແບ່ງແຍກດິນແດນທີ່ສະໜັບສະໜຸນ ຣັດເຊຍ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດນັ້ນ ໄວ້ຊົ່ວຄາວ. ໃນທີ່ສຸດທ່ານທຣຳກໍໄດ້ປ່ອຍເງິນຊ່ວຍເຫລືອກ້ອນນັ້ນໃຫ້ແກ່ກີອິຟໄປໃນເດືອນກັນຍາ ຜ່ານມາ ໂດຍບໍ່ທີ່ຢູເຄຣນບໍ່ໄດ້ເລີ້ມທຳການສືບສວນສອບສວນແຕ່ຢ່າງໃດ.
ການສືບສວນເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ ຍ້ອນມີການຮ້ອງທຸກຂອງຜູ້ແຈ້ງຄວາມຜິດຢູ່ໃນລັດຖະບານທີ່ບໍ່ປະສົງອອກນາມ ທີ່ເວົ້າວ່າ ຕົນມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ດີ ທີ່ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂໍໃຫ້ທ່ານເຊເລັນສກີ ທຳການສືບສວນສອບສວນ ທ່ານໄບເດັນ ເພາະມັນຮູ້ສຶກຄ້າຍກັບວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີຊອກຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກລັດຖະບານຕ່າງປະເທດຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງປີໜ້ານີ້.