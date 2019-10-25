ທຳນຽບຂາວກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໃຫ້ການ “ສະໜັບສະໜຸນຫລາຍ” ຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ຢູ່ໃນພັກຣີພັບບລິກັນ ປະມານຊາວກວ່າຄົນ ທີ່ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປຂັດຂວາງ ການສືບສວນເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ແບບປິດລັບ ໃນມື້ກ່ອນນີ້ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການສືບສວນດັ່ງກ່າວ ຊັກຊ້າໄປ 5 ຊົ່ວໂມງ.
"ເປັນເລື້ອງທີ່ດີຫລາຍ, ແລະມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີ" ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກທ່ານ ທຣຳ, ສເຕັຟຟານີ ກຣິສແຮມ (Stephanie Grisham) ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນລາຍການ "Fox & friends" ຂອງອົງການຂ່າວ Fox News ຊຶ່ງເປັນນຶ່ງໃນລາຍການລົມກັນ ທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີມັກຫລາຍ. ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າການເຮັດແນວນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີຢ່າງເຕັມສ່ວນເລີຍ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ “ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນແລະສູ້" ເພື່ອຄັດຄ້ານການສືບສວນເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງທ່ານ. ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນໄດ້ພາກັນຍ່າງເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງປະຊຸມທີ່ຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການທີ່ປິດປະຕູໄວ້ນັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າບາງຄົນໃນນັ້ນ ໄດ້ຮູ້ເລື້ອງທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບການ ສືບສວນເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງທີ່ກຳລັງດຳເນີນໄປແບບປິດລັບທີ່ນຳພາໂດຍພວກສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ສັງກັດພັກສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ກຳສຽງສ່ວນຫລາຍຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳນັ້ນ ຢູ່ແລ້ວກໍຕາມ.
ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາດັ່ງກ່າວໄດ້ຜ່າເຂົ້າໄປຄັດຄ້ານ ຢູ່ໃນຫ້ອງປະຊຸມຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການແບບປິດລັບນັ້ນ. ພວກເພິ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເອົາບົດບັນທຶກຄຳໃຫ້ການຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ການທູດ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດທີ່ບອກເລົ່າກ່ຽວກັບວິທີທ່ານທ່ານທຣຳກົດດັນຢູເຄຣນ ໃຫ້ເປີດການສືບສວນກ່ຽວກັບທິດສະດີຄວາມເຊື່ອແບບຜິດໆວ່າປະເທດໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູໂຣບແຫ່ງນັ້ນໄດ້ ພະຍາຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳເສຍໄຊ ຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2016 ແລະໃຫ້ເປີດການສືບສວນຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານ ທີ່ສຳຄັນຜູ້ນຶ່ງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດຢູ່ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020, ຄືອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ແລະທ່ານ ຮັ້ນເທີ ໄບເດັນ, ລູກຊາຍຂອງທ່ານ ທີ່ເປັນຜູ້ນຶ່ງຢູ່ໃນຄະນະບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດພະລັງງານອາຍແກັສທຳມະຊາດແຫ່ງນຶ່ງຂອງຢູເຄຣນ.
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳອາດາມ ຊິຟ ທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດຊຶ່ງເປັນຜູ້ນຳພາການ ສືບສວນ ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານທຣຳນັ້ນ ກ່າວວ່າ ບົດບັນທຶກຄຳໃຫ້ການໃນທີ່ສຸດກໍຈະຖືກເປີດເຜີຍ, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການແບບເປີດເຜີຍສາມາດທີ່ຈະເລີ້ມມີຂຶ້ນໄວໆ ໃນກາງເດືອນພະຈິກຈະມາເຖິງນີ້. ຖ້າຫາກສະພາຕ່ຳເປີດການລົງຄະແນນສຽງ ເພື່ອຟ້ອງຮ້ອງທ່ານທຣຳ, ທ່ານກໍຈະຖືກດຳເນີນການໄຕ່ສວນຄະດີໂດຍສະພາສູງທີ່ພັກຣີພັບບລິກັນເປັນພັກສຽງສ່ວນຫລາຍຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ຍັງບໍ່ມີທ່າທີວ່າຈະມີຄະແນນສຽງພໍ 2 ສ່ວນສາມເພື່ອຈະຕັດສິນວ່າທ່ານທຣຳມີຄວາມຜິດແລະປົດທ່ານລົງຈາກຕຳແໜ່ງໄດ້ ເລີຍ.
ວິທີການຂອງພວກສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນເຮັດໃນວັນພຸດຜ່ານມານັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການໃຫ້ການຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານນາງ ລໍຣາ ຄຸບເປີ້ (Laura Cooper), ຮອງລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຣັດເຊຍ ແລະຢູເຄຣນຊັກຊ້າໄປ ແຕ່ໃນທີ່ສຸດທ່ານນາງກໍໄດ້ຕອບຄຳຖາມເປັນເວລາ 3 ຊົ່ວໂມງ.
"ທ່ານດີໃຈທີ່ເຫັນວ່າມີການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງ ກຣິສແຮມ (Grisham), ໂຄສົກປະຈຳທຳນຽບຂາວທີ່ກ່າວເຖິງຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານທຣຳຕໍ່ການປະທ້ວງດັ່ງກ່າວ. ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ທ່ານໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການເຮັດແນວນັ້ນຫລາຍ, ເພາະວ່າທ່ານຄວນໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຢູ່ແລ້ວ”