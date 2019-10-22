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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນສູງຂອງ ສ​ຫລ ປະ​ຈຳຢູ​ເຄ​ຣນ ຈະ​ໄປ​ໃຫ້​ການ ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ ​ການ​ສືບ​ສວນ ​ເພື່ອ​ຟ້ອງຮ້ອງ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໃນ​ມື້ນີ້

ອຸບ​ປະ​ທູດ William Taylor (ທາງ​ຫລັງ) ​ວາງ​ພວງ​ມາ​ລາຮ່ວມ​ກັບ​ອະ​ດີດ​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ, ທ່ານ ໂບ​ລ​ຕັນ, ຢູ່ທີ່​ສະ​ຖານ​ອະ​ນຸ​ສອນ​ລະ​ນຶກ​ເຖິງ​ທະ​ຫານທີ່​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ໃນການ​ສູ້ລົບ​ຢູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ, ທີ່​ນະ​ຄອນ​ກີ​ຢິບ ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ, ວັນ​ທີ 27 ສິງ​ຫາ, 2019

ອະ​ດີດ​ນັກ​ການ​ທູດ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ມີ​ກຳ​ນົດ​ທີ່​ຈະ​ໄປ​ປາ​ກົດ​ຕົວ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ບັນ​ດາສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານມື້ນີ້ ຢູ່​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ສືບ​ສວນ​ເພື່ອ​ຟ້ອງຮ້ອງ​ຂອງສະ​ພາ​ຕ່ຳ ທີ່​ກ່າວ​ຫາປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ວ່າໄດ້​ກັກ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ແກ່​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ໄວ້ ເວັ້ນ​ເສຍ​ແຕ່​ວ່າປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຈະເປີດ ການ​ສືບ​ສວນ​ອະ​ດີດ​ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂຈ ໄບ​ເດັນ ແລະ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ.

ທ່ານ ວິ​ລ​ລຽມ ເທ​ເລີ (William Taylor), ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສູງ​ສຸດ ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຖານ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດປະ​ຈຳ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ຈະ​ໄປ​ໃຫ້​ການ​ແບບ​ປິດ​ລັບ ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ຄວາມທີ່​ຂ​ຽນສົ່ງ​ຫາ​ກັນຫລາຍ​ຄັ້ງ​ກັບ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຄົນ​ອື່ນໆ ທີ່​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງທຳ​ນຽ​ບຂາວ. ທ່ານ ເທ​ເລີ ໄດ້​ຂຽນ​ວ່າມັນ​ເປັນ "ເລື້ອງ​ບ້າ​ບໍ​ທີ່​ກັກ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ດ້ານ​ຄວາ​ມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ໄວ້ ເພື່ອໃຫ້ຊ່ວຍໃນ​ເລື້ອງ​ການ​ຫາ​ສຽງທາງ​ການ​ເມືອງ."

ທ່ານ​ນາງ ລໍ​ຣາ ຄູ​ເປີ້ (Laura), ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຊ່ວຍ​ວ່າ​ການ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ກ່ຽວ​ກັບຣັດ​ເຊຍ ແລະ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ​ໃນ​ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ ແມ່ນມີ​ກໍ​ານົດຈະ​ໄປ​ໃຫ້​ການ​ໃນວັນ​ພຸດມື້​ອື່ນ.

ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ສືບ​ສວນ​ເພື່ອ​ຟ້ອງຮ້ອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທີ່​ນຳ​ພາ​ໂດຍ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ໄດ້​ເລີ້ມ​ຕົ້ນ​ຂຶ້ນ​ເມື່ອເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສືບ​ລັບ​ທີ່​ເປັນຜູ້ແຈ້ງ​ຄວາມໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ໃຫ້​ຜູ້ກວດ​ກາ​ໃຫຍ່ຮູ້ກ່ຽວ​ກັບການ​ໂອ້​ລົມ​ທາງໂທລະ​ສັບ​ຂອງ​ທ່ານທ​ຣຳກັບປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂວ​ໂລ​ດິ​ເມຍ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ (Volodymyr Zelenskiy) ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 25 ກໍ​ລະ​ກົດ​ຜ່ານ​ມາ ຊຶ່ງ​ໃນ​ນັ້ນປາ​ກົດ​ວ່າ​ທ່ານໄດ້ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້ເປີດການ​ສືບ​ສວນ​ອະ​ດີດ​ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂຈ ໄບ​ເດັນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ລົງ​ສະ​ໝັກ​ແຂ່ງ​ຂັນເປັນ​ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ໃຫ້​ພັກເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດເພື່ອ​ລົງ​ສະ​ໝັກ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປີ 2020 ນີ້.

ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ທ່ານ​ບາຍ​ເດັນ​ວ່າ ໄດ້​ນາບ​ຂູ່​ທີ່​ຈະ​ກັກ​ເງິນ​ກູ້​ຢືມທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ​ຈະ​ເອົາ​ໃຫ້​ແກ່​ຢູ​ເຄ​ຣນແລ້ວນັ້ນ​ໄວ້ ເວັ້ນ​ເສຍ​ແຕ່​ວ່າ ການ​ສືບ​ສວນ​ທີ່​ດຳ​ເນີນ​ໄປກ່ອນ​ໜ້ານັ້ນກ່ຽວ​ກັບການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫລວງ​ຕໍ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ພະ​ລັງ​ງານ​ທີ່​ໄດ້​ຈ້າງ​ທ່ານ ຮັ້ນ​ເທີ, ລູກ​ຊາຍຂອງ​ທ່ານນັ້ນຈະຖືກ​ຍຸ​ຕິລົງ​ກ່ອນ.

ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ຫລັກ​ຖານ​ພິ​ສູດປາ​ກົດ​ມາ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເລີຍວ່າ ​ມີ​ການ​ກະ​ທຳ​ຜິດ​ໂດຍ​ທ່ານ ໂຈ ຫລື ທ່ານຮັ້ນ​ເທີ. ແຕ່​ວ່າ ການ​ໄປ​ເດ່​ມື​ໄປ​ຫາ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ເພື່ອຂໍໃຫ້​ຂຸດ​ເອົາຂີ້​ດິນຂຶ້ນ​ມາ​ຊະ​ໃສ່​ຄູ່​ແຂ່ງຖື​ວ່າ​ເປັນ​ການ​ແຊກ​ແຊງ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ແລະ​ເປັນ​ການ​ກະ​ທຳ​ຜິດ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ຈະ​ຖືກ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ໄດ້.
ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ກ່າວ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າບໍ່​ໄດ້​ມີ "ສິ່ງ​ຕອບ​ແທນ" ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ລົມ​ກັບ​ທ່ານເຊ​ເລັນ​ສະ​ກີ (Zelenskiy) ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ, ໂດຍພັນ​ລະ​ນາ​ວ່າ ກ​ານສົນ​ທະ​ນາ​ກັນ​ດັ່ງ​ກ່າວເປັນການ​ສົນ​ທະ​ນາ "ທີ່​ສົມ​ບູນ​ແບບ" ແລະ​ກ່າວ​ຫາ ຂອງສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ທີ່​ນຳ​ພາ​ໂດຍ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ວ່າ ເປັນ​ການຊອກ​ຫາ​ຈັບ​ຜິດ.

ແຕ່​ວ່າ​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ຖືກເຮັດ​ໃຫ້ພາດ​ພັ້ງ​ໄປ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວນີ້ ໂດຍ ທ່ານ ມິກ ມາ​ລ​ວາ​ນີ, ຜູ້​ຮັກ​ສາ​ການ ຫົວ​ໜ້າ​ທີ່​ປຶກ​ສາ​ຂອງທ່ານທ​ຣຳ. ທ່ານ ມາ​ລ​ວາ​ນີ ຍອມ​ຮັບ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວວ່າ ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໄດ້​ໂຈະ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອໃນ​ມູນ​ຄ່າ 400 ລ້ານ​ໂດ​ລາແກ່​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ໄວ້ ເພາະ​ວ່າທ່ານປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ເລື້ອງ​ສໍ້ລາດ​ບັງ​ຫລວງ​ຢູ່​ໃນ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ແລະ​ສົງ​ໄສວ່າມັນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບການ​ລັກ​ເຈະ​ຂໍ້​ມູນ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ຕໍ່​ອີ​ເມ​ລ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດໃນການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປີ 2016.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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