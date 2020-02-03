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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ ການ​ສະຫຼຸບ​ຄວາມ

ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ທ່ານ ຄໍ​ຣີ ບຸກ​ເກີ ຍ່າງ​ອອກ​ຈາກຫໍ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ແຄັບ​ປິ​ຕອ​ລ ຮິ​ລ. 31 ມັງ​ກອນ, 2020.

ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ທີ່​ກຳ​ລັງ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ແລະ ທີມ​ຝ່າຍ​ຈຳ​ເລີຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ມີ​ເວ​ລາ​ສອງ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້ ເພື່ອ​ທຳ​ການ​ສະຫຼຸບ​ຄວາມ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ຜົນ​ອອກ​ມາ​ຄັ້ງ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ຄະ​ດີ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ຈະ​ແນ່ນອນ, ດ້ວຍ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນ​ກຳ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ສ່ວນຫຼາຍ 53 ຕໍ່ 47 ໃນ​ສະ​ພາ​ສູງ ແລະ ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ລະ​ບຸ​ໃຫ້​ເຫັນ​ແຜນ​ການ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ເພື່ອ​ປົດ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ອອ​ກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ.

ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ໃນ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ຍັງ​ຈະ​ໂຕ້​ຖຽງ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້​ວ່າ ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ລະ​ເມີດ​ອຳ​ນາດ​ຂອງ​ທ່ານ ດ້ວຍ​ການ​ຂໍ​ໃຫ້ ຢູ​ເຄ​ຣນ ເປີດ​ການ​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ ທີ່​ອາດ​ເປັນ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ໃນ​ທາງ​ການ​ເມືອງ, ແລະ ວ່າ​ທ່ານ​ໄດ້​ຂັດ​ຂວາງ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ ດ້ວຍ​ການ​ກຳ​ກັບ​ໃຫ້​ສະ​ມາ​ຊິກ​ໃນ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ ບໍ່​ໃຫ້​ສະ​ໜອງ​ເອ​ກະ​ສານ​ຕ່າງໆ ແລະ ການ​ໃຫ້​ປາກ​ຄຳ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ສອບສວນ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ກະ​ທຳ​ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ເວ​ລາຕໍ່​ມາ.

ບັນ​ດາ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ, ແລະ ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ເອງ, ໄດ້​ໂຕ້​ຖຽງ​ວ່າ​ທ່ານບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ຫຍັງ​ຜິດ ແລະ ວ່າ​ການ​ກະ​ທຳ​ຂອງ​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ຮ້າຍ​ແຮງ​ເຖິງ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ຜິດ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ຖືກ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ໄດ້.

ໃນ​ຕອນ​ແລງ​ຂອງວັນ​ຈັນ​ມື້ນີ້, ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ ຈະ​ສາ​ມາດ​ກ່າວ ກ່ຽວ​ກັບ ທັດ​ສະ​ນະ​ຄະ​ຕິ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ກ່ອນ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຄັ້ງ​ສຸດ​ທ້າຍ​ທີ່​ໄດ້​ວາງ​ແຜນ​ໄວ້​ໃນ​ວັນ​ພຸດນີ້.

ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ສັງ​ກັດ​ຣີ​ພັບ​ບ​ລີ​ກັນຫຼາຍ​ຄົນໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຂໍ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ຕໍ່ ຢູ​ເຄ​ຣນ ແມ່ນ​ຜິດ, ແຕ່ບໍ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ພໍ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ໂທດ​ທ່ານ ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ທີ່​ກຳ​ນົດ​ຂຶ້ນ​ໂດຍ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ.

ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ມາຫຼາຍ​ເດືອນ​ວ່າ “ການ​ຂໍ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ຕໍ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຢູ​ເຄ​ຣ​ນ ທ່ານ ໂວ​ໂລ​ດິ​ເມຍ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ ໃນ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ເພື່ອ​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ຜູ້​ທ້າ​ຊິງລະ​ດັບ​ສູງ​ຂອງ​ທ່ານ ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປີ 2020 ຄື​ອະ​ດີດ​ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໂຈ​ ໄບ​ເດັນ, ແລະ ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ທ່ານ, ທ່ານ ຮັ້ນ​ເຕີ ໄບ​ເດັນ ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ສັດ ແກັ​ສ ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ ນັ້ນແມ່ນ​ສົມ​ບູນ​ແບບ”.

ແຕ່​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ ທ່ານ ລາ​ມາ ອາ​ເລັກ​ແຊນ​ເດີນ ຈາກ​ລັດ ເທັນ​ເນັ​ສ​ຊີ ແລະ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ​ທ່ານ ຈອນ​ນີ ເອີ​ນ​ສ໌ ຈາກ​ລັດ​ໄອ​ໂອ​ວາ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​ການ​ສຳ​ພາດ​ທີ່​ອອກ​ອາ​ກາດ​ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ວານນີ້​ວ່າ ທ່ານ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ໃນ​ການ​ຂໍ​ໃຫ້​ທ່ານ ເຊ​ເລັນ​ສ​ກີ “ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ພວກ​ເຮົາ” ເພື່ອ​ເປີດ​ການ​ສືບ​ສວນ​ສອບ​ສວນ​ໃນ​ເວ​ລາ​ດຽວ​ກັບ​ທີ່​ທ່ານ​ກັກ​ເງິນການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ 391 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ ກີ​ຢິບ ຕ້ອງ​ການ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃນ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ພວກ​ແບ່ງ​ແຍກ​ດິນ​ແດນ​ທີ່​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ ຣັດ​ເຊຍ ໃນ​ພ​າກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ ຢູ​ເຄ​ຣນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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