ກ່ອນໜ້າທີ່ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ຈະເຕົ້າໂຮມກັນ ເພື່ອຮັບຟັງ ການກ່າວຄຳປາໄສ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຕໍ່ປະເທດຊາດ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ນັ້ນ ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງທັງຫຼາຍ ຈະມີໂອກາດທີ່ຈະກ່າວຄຳຖະແຫລງ ຢູ່ທີ່ຫໍປະຊຸມຂອງສະພາສູງ ເພື່ອອະທິບາຍເຖິງຈຸດຢືນຂອງພວກເພິ່ນ ກ່ຽວກັບ ການດຳເນີນຄະດີຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ.
ການກ່າວຖະແຫລງຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງ ຜູ້ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕຸລາການໃນການດຳເນີນຄະດີນັ້ນ ກໍບໍ່ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງໂດຍກົງ ທີ່ເປັນທາງການ ແລະເປັນໄດ້ສູງທີ່ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນຄະດີນັ້ນ ຈະມີການປ່ຽນແປງໃດໆເລີຍ ຢູ່ໃນສະພາສູງ ຊຶ່ງມີການຄາດກັນໄວ້ແລ້ວວ່າ ທ່ານທຣຳ ຈະໄດ້ຮັບການຍົກຟ້ອງ ເມື່ອພວກເພິ່ນ ຈະລົງຄະແນນສຽງຂັ້ນສຸດທ້າຍ ໃນວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້.
ສ່ວນບັນດາສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນໄອຍະການ ດຳເນີນຄະດີຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ທ່ານທຣຳ ແລະ ທີມປ້ອງກັນຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ໃຫ້ຄຳສະຫຼຸບການໂຕ້ແຍ້ງທີ່ໜັກແໜ້ນໄປແລ້ວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຫຼັງຈາກການດຳເນີນຄະດີປະຕິບັດ ມາໄດ້ສອງສັບປະດາແລ້ວ.
ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ທ່ານອາດຳ ຊີຟ ຜູ້ນຳພາກຸ່ມໄອຍະການຂອງສະພາຕ່ຳ ດຳເນີນການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ທ່ານທຣຳ ໃນສອງມາດຕາ ໄດ້ວິງວອນແບບເຕັມໄປດ້ວຍອາລົມ ຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງ 100 ທ່ານ ທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕຸລາການນັ້ນ ວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ພິສູດໄປແລ້ວວ່າ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຜິດ. ບັດນີ້ ໃຫ້ທ່ານຕັດສິນຢ່າງບໍ່ລຳອຽງ ແລະຕັດສິນເອົາຜິດກັບເພິ່ນ.”
ທ່ານຊີຟ ໄດ້ຂໍຮ້ອງຕໍ່ກຸ່ມທີ່ມີສຽງສ່ວນຫຼາຍ ຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ຈຳນວນ 53 ທ່ານ ວ່າ “ມີຄົນຜູ້ນຶ່ງ ພາຍໃນກຸ່ມຂອງພວກທ່ານບໍ່ ຜູ້ທີ່ຈະບອກວ່າ ‘ພໍແລ້ວ’” ທ່ານຊີຟ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ທ່ານທຣຳ ຄວນຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ສຳລັບການຂໍຮ້ອງ ເມື່ອເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມາ ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເສເລັນສກີ ເປີດການສືບສວນສອບສວນ ຄູ່ແຂ່ງຄົນສຳຄັນຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນການເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ຂອງທ່ານທຣຳ ກໍຄື ອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນຂະນະເວລາດຽວກັນນັ້ນ ກີດຂວາງການປ່ອຍເງິນຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານການທະຫານ 391 ລ້ານໂດລາ ແກ່ກີຢິບ ທີ່ຕ້ອງການເພື່ອຕໍ່ສູ້ງ ພວກແບ່ງແຍກດິນແດນ ທີ່ສະໜັບສະໜຸນຣັດເຊຍ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານໂຈ ແມນຊິນ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຫົວນິຍົມແນວ ທາງປານກາງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ລັດຖະສະພາ ໃຫ້ຕ້ອງຕິຕໍ່ທ່ານທຣຳ.
“ສິ່ງທີ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ເຮັດໄປນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ” ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດເວີຈີເນຍຕາເວັນຕົກ ໄດ້ກ່າວໄປຢູ່ໃນສະພາສູງ ເມື່ອວັນຈັນວານນີ້ ແຕ່ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ເຫັນເສັ້ນທາງ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ 67 ຄະແນນ ທີ່ຕ້ອງການເພື່ອເອົາຜິດກັບປະທານາທິບໍດີ.”