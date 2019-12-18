ສະພາຕ່ຳ ສະຫະລັດ ຄາດວ່າຈະລົງຄະແນນສຽງສະໜັບສະໜູນການຟ້ອງຮ້ອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນຕອນແລງວັນພຸດມື້ນີ້, ເຮັດໃຫ້ທ່ານເປັນປະທານາທິບໍດີຄົນທີສາມໃນປະຫວັດສາດຂອງປະເທດ ທີ່ປະເຊີນກັບການດຳເນີນຄະດີຟ້ອງຮ້ອງ ແລະ ມີໂອກາດຖືກລົງໂທດ ກ່ຽວກັບ ການປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງ.
ສະພາຕ່ຳ, ອີງຕາມກົດລະບຽບທີ່ຖືກຮັບຮອງໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ຈະໃຊ້ເວລາຫົກຊົ່ວໂມງເພື່ອອະພິປາຍການຟ້ອງຮ້ອງຕ່າງໆທີ່ກ່າວຫາທ່ານ ທຣຳ ກ່ຽວກັບ ການລະເມີດອຳນາດຂອງປະທານາທິບໍດີ ດ້ວຍການຂໍໃຫ້ ຢູເຄຣນ ແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງ ສະຫະລັດ ປີ 2020 ແລະ ການຂັດຂວາງລັດຖະສະພາ ໂດຍຂັດຂືນຕໍ່ໝາຍຮຽກຕົວ ເພື່ອໄປໃຫ້ການ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາສືບສວນສອບສວນບັນຫານັ້ນ.
ການລົງຄະແນນສຽງແມ່ນຄາດວ່າຈະດຳເນີນຂຶ້ນໃນຕອນແລງ, ປະມານເວລາດຽວກັບທີ່ທ່ານ ທຣຳ ມີກຳນົດກ່າວຄຳປາໄສໃນການຊຸມນຸມໂຄສະນາຫາສຽງໃນລັດ ມິຊິແກັນ.
ດ້ວຍພັກເດໂມແຄຣັດ ຄວບຄຸມສະພາຕ່ຳນັ້ນ, ຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆ ໃນຟ້ອງຮ້ອງ ແມ່ນຄາດວ່າຈະຖືກຮັບຜ່ານ ເຖິງແມ່ນຈະມີການຄັດຄ້ານຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ທີ່ກຳສຽງສ່ວນນ້ອຍ. ການດຳເນີນຄະດີໃນສະພາສູງຈະດຳເນີນຂຶ້ນຫຼັງຈາກນັ້ນໃນເດືອນມັງກອນ, ແຕ່ດ້ວຍພັກຣີພັບບລີກັນຄວບຄຸມສະພາດັ່ງກ່າວ ແລະ ຕ້ອງການສອງສ່ວນສາມຂອງສຽງສ່ວນຫຼາຍ ເພື່ອຕັດສິນວ່າປະທານາທິບໍດີມີຄວາມຜິດນັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າຈະຍັງຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງຄືເກົ່າ.
ກ່ອນການລົງຄະແນນສຽງໃນສະພາຕ່ຳນັ້ນ, ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີຫຼາຍຄັ້ງ ເພື່ອຕຳໜິວິຈານການສືບສວນສອບສວນຕໍ່ທ່ານ ແລະ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳການປ້ອງກັນຂອງທ່ານວ່າ “ທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດ.”
ທ່ານໄດ້ຂຽນວ່າ “ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດ.”
ທ່ານຍັງໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍຍາວຫົກໜ້າໄປຫາປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ ທີ່ເວົ້າວ່າ ມັນແມ່ນພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະ ບໍ່ແມ່ນທ່ານ ທຣຳ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ທຳການກະທຳ ທີ່ຖືກກ່າວຫາໃນການຟ້ອງຮ້ອງນັ້ນ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂຽນວ່າ “ເຈົ້ານັ້ນແຫຼະແມ່ນຜູ້ທີ່ແຊກແຊງການເລືອກຕັ້ງຂອງ ອາເມຣິກາ. ເຈົ້າແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ທຳລາຍປະຊາທິປະໄຕ ຂອງ ອາເມຣິກາ. ເຈົ້າແມ່ນຜູ້ທີ່ໄດ້ຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳ. ເຈົ້າແມ່ນຜູ້ທີ່ນຳເອົາຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ຄວາມທຸກທໍລະມານມາສູ່ສາທາລະນະລັດຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວທີ່ເຫັນແກ່ຕົວ, ການເມືອງ ແລະ ພັກຂອງພວກເຈົ້າເອງ.”
ທ່ານນາງ ເພໂລຊີ ໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍຂອງເພິ່ນເອງຫາສະພາຕ່ຳພັກເດໂມແຄຣັດວ່າ ໃນການລົງຄະແນນສຽງເພື່ອຮັບຮອງຂໍ້ຫາໃນການຟ້ອງຮ້ອງນັ້ນ, ມັນຈະຖືກໃຊ້ “ເປັນນຶ່ງໃນອຳນາດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ຖືກມອບໃຫ້ພວກເຮົາໂດຍລັດຖະທຳມະນູນ.”
ທ່ານນາງ ເພໂລຊີ ໄດ້ຂຽນວ່າ “ມັນເສົ້າຫຼາຍ, ຂໍ້ເທັດຈິງໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງແລ້ວວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ລະເມີດອຳນາດຂອງລາວ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ ແລະ ການເມືອງຂອງລາວ ແລະ ທ່ານໄດ້ຂັດຂວາງລັດຖະສະພາ ໃນຂະນະທີ່ລາວໄດ້ຮຽກຮ້ອງວ່າ ລາວຢູ່ເໜືອຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ເໜືອລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ຢູ່ເໜືອປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ. ໃນ ອາເມຣິກາ, ມັນບໍ່ມີໃຜຢູ່ເໜືອກົດໝາຍ.”