ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຖອຍຫລັງກັບຢ່າງມີຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານຄົນເຂົ້າເມືອງ
ໃນອາທິດນີ້ແລ້ວທ່ານ ດໍໂນລ ທຣໍາ, ປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໃນທາງຍຸດທະສາດແຕ່ຢ່າງໃດຕໍ່ແນວ
ທາງທີ່ແຂງແກ່ນຂອງທ່ານໂດຍລວມ ຕໍ່ພວກທີ່ພະຍາຍາມຈະເຂົ້າມາປະເທດຢ່າງຜິດກົດໝາຍ-ຊຶ່ງທ່ານໃຫ້ສັນຍາວ່າຈະ “ຈະເຮັດໃຫ້ວິກິດການດ້ານຄົນເຂົ້າເມືອງຢຸດຕິລົງ
ໃນຄັ້ງນຶ່ງ ແລະໃຫ້ຢຸດຕິລົງທຸກເວລາຕະຫລອດໄປເລີຍ.”
ທ່ານທຣໍາໄດ້ປະກາດວ່າກົດໝາຍຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງສະຫະລັດແມ່ນເປັນ "ກົດໝາຍທີ່
ອ່ອນແອທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງໂລກ."
ທ່ານທຣໍາໄດ້ກ່າວຄໍາເຫັນເຊັ່ນນັ້ນຢູ່ໃນວັນສຸກວານນີ້ ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງຕຶກ ຫ້ອງການ
ບໍລິຫານອາຍເຊັນຮາວເວີ ຫລື Eisenhower Executive Office Building ທີ່ຢູ່ຂ້າງທໍານຽບຂາວ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເປັນປະທານຂອງງານພົບປະກັບພວກທີ່ເອີ້ນວ່າ "ຄອບ
ຄົວຂອງເທວະດາ ຫລື Angel Families" ຊຶ່ງເປັນພວກທີ່ມີພີ່ນ້ອງຖືກພວກເຂົ້າມາໃນ
ປະເທດຜິດກົດໝາຍຂ້າຕາຍ.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ພວກຄອບຄົວທີ່ຖືຮູບແຜ່ນໃຫຍ່ໆຂອງພີ່ນ້ອງທີ່ຖືກຂ້າຕາຍຢູ່ນັ້ນວ່າ "ການ
ສູນເສຍຂອງພວກທ່ານຈະບໍ່ສູນຫາຍໄປໂດຍເປົ່າໆ. ພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຊາຍແດນ
ຂອງພວກເຮົາປອດໄພ...ຄໍາເວົ້ານີ້ຈະມີຄົນໄດ້ຍິນ. ພວກເຮົາຕ້ອງມີປະເທດທີ່ປອດໄພ
ໃຫ້ໄດ້. ພວກເຮົາຕ້ອງມີປະເທດທີ່ປອດໄພໃຫ້ໄດ້."
ທ່ານທຣໍາ ໄດ້ບອກໃຫ້ສະມາຊິກຄອບຄົວເຫລົ່ານັ້ນໄປຍັງໂຕະປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ
ເພື່ອໃຫ້ເລົ່າຄືນວ່າ ຄົນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຮັກຫອມນັ້ນ ຖືກພວກທີ່ເຂົ້າມາໃນປະເທດຢ່າງຜິດກົດໝາຍຂ້າຕາຍແບບໃດ. ຫລາຍໆຄົນໃນນັ້ນໄດ້ກ່າວປະນາມພວກສື່ມວນຊົນ ວ່າບໍ່ໄດ້
ເອົາຫົວຊາຕໍ່ເລື້ອງລາວຂອງພວກທີ່ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກເລື້ອງນີ້ ແລະສັນລະເສີນທ່ານ
ທຣໍາ ແລະຮອງປະທານາທິບໍດີ ໄມຄ໌ ເພັນສ ທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ບັນຫາຄວາມປອດໄພຢູ່ເຂດ
ຊາຍແດນ.
ຢູ່ໃນການກ່າວຄໍາປາໄສຂອງທ່ານນັ້ນ ທ່ານທຣໍາ ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າພວກທີ່ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດຢ່າງຜິດກົດໝາຍນັ້ນ ອີງຕາມສະຖິຕິແລ້ວ ແມ່ນໄດ້ທໍາອາດຊະຍາກໍາຫລາຍ
ກວ່າຄົນສັນຊາດອາເມຣິກັນ ຫລືຄົນຕ່າງຊາດທີ່ຢູ່ໃນອາເມຣິກາຢ່າງຖືກກົດໝາຍ.
ແຕ່ວ່າ ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຕ່າງໆ ລວມທັງການສຶກສາໂດຍສະຖາບັນເສລີ ນິຍົມ ຄາໂຕ
(CATO) ທີ່ພິມເຜີຍແຜ່ອອກໃນປີນີ້ ລ້ວນແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ບໍ່ມີເອ
ກະສານແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຈະກະທໍາຜິດທາງອາຍາໜ້ອຍກວ່າພວກທີ່ເກີດຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
ອ່ານບົດລາຍງານການຄົ້ນຄວ້າດັ່ງກ່າວເປັນພາສາອັງກິດໄດ້ໃນເວັບໄຊ
(https://www.cato.org/publications/immigration-research-policy-brief/criminal-immigrants-texas-illegal-immigrant).
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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