ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ປະ​ກາດ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ ຢ່າງ​ໃຫຍ່ ໃນ​ດ້ານ ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ

​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ຖະ​ແຫຼງ ຢູ່​ສວນດອກ​ກຸ​ຫຼາບ ທ​ຳ​ນຽບ​ຂາວ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ ລະ​ບົບ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ໃຫ້​ທັນ​ສະ​ໄໝ . (ວັນ​ທີ 16 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019)

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ ທີ່ “ເປັນ​ທຳ​ ທັນສະ​ໄໝ​ ແລະ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ” ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ​ລະ​ບົບ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ພວກ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຈາກ​ທັງ​ສອງ​ພັກ​ການ​ເມືອງໃຫຍ່ ກ່າວ​ວ່າ ມີ​ໂອ​ກາດ​ໜ້ອຍ​ທີ່​ສຸດ ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພານັ້ນ ​ໄດ້​ມີ​ການ​ປະ​ກາດ​ໃຫ້​ຊາບ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ໂດຍ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ​.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ກ່າວ​ຢູ່​ສວນດອກ​ກຸ​ຫຼາບ​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້​ວ່າ “ການ​ຄັດ​ເລືອກ​ແບບ​ບໍ່​ເປັນ​ລະ​ບົບ ແມ່ນ​ຂັດ​ຕໍ່​ຫຼັກ​ຄຸນ​ຄ່າ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ແລະ​ຂັດ​ຂວາງ​ບໍ່​ໃຫ້ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງຫຼາຍໆ​ຄົນ ​ທີ່​ອາດ​ມີ​ຄຸນ​ນະ​ສົມ​ບັດ​ພຽບ​ພ້ອມ ​ໄດ້ປະ​ກອ​ບ​ສ່ວນ.”

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ອະ​ທິ​ບາຍ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລະ​ບົບ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຂອງ​ທ່ານ ​ທີ່​ແນ​ໃສ່​ເພື່ອ​ຈະ​ປ່ຽນ​ແປງ ຂັ້ນ​ຕອນ​ໃນ​ການ​ຮັບ​ເອົາ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ​ຈາກ​ການ​ໃຫ້ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ ແກ່​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ທາງ​ດ້ານ​ຄອບ​ຄົວ ແລະ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ທາງ​ດ້ານ​ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ ໄປ​ໃສ່​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ຈະ​ດຶງ​ດູດ​ເອົາ “ພວກ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ແລະ​ມີ​ທັກ​ສະ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ເກັ່ງ​ທີ່​ສຸດ​ຈາກ​ທົ່ວ​ໂລກ.”

ອີງ​ຕາມ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ແລ້ວ ພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ “ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ແມ່ນ​ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ເປີດ​ຊາຍ​ແດນ ຫຼຸດ​ເງິນ​ເດືອນ​ລົງ ແລະ ​ເວົ້າ​ຕາມ​ຄວາມ​ຈິງ​ແລ້ວ ວຸ້ນ​ວາຍ​ແບບ​ບໍ່​ມີ​ມີ​ກົດ​ໝາຍ. ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ສະ​ເໜີ​ແຜນ​ການ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ທີ່​ເນັ້ນ​ໜັກ​ໃສ່​ວຽກ​ງານ ​ຄ່າ​ຈ້າງເງິນ​ເດືອນ ແລະ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ພວກ​ຄົນ​ງານ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ເປັນ​ສິ່ງ​ສຳ​ຄັນ​ສຸດ. ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ພວກ​ຄົນ​ງານ. ມັນ​ກໍເປັນ​ເລື້ອ​ງ​ທີ່​ດີ.”

ແຜນ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແມ່ນ​ຮ່າງ​ຂຶ້ນ​ມາ​ໂດຍ​ຄະ​ນະ​ທີມ​ງານ ທີ່​ນຳ​ພາ​ໂດຍ​ລູກ​ເຂີຍ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ່ານ​ຈາ​ເຣັດ ຄຸ​ສ​ເນີ ບໍ່​ໄດ້​ເວົ້າ​ເຖິງ​ເລື້ອງ​ພວກ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ໄຝ່​ຝັນ ທີ່​ເອີ້ນ​ຫຍໍ້ວ່າ DACA ຊຶ່ງ​ເປັນ​ພວກເດັກ​ນ້ອຍ​ທີ່​ຖືກ​ນຳ​ພາ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດຢ່າງ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ ເມື່ອ​ຕອ​ນ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ເປັນ​ເດັກ​ນ້ອຍ​. ແຜນ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້ ຈຶ່ງ​ມີ​ທ່າ​ທາງວ່າ​ ຈະ​ບໍ່​ໄປ​ຮອດ​ໃສ ສຳ​ລັບ​ພວກ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ.

Trump Wants Highly Skilled Migrants, No Green Card Lottery
Embed
Trump Wants Highly Skilled Migrants, No Green Card Lottery

No media source currently available

0:00 0:02:38 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ທ່ານ​ນາງ​ຊາ​ຣາ ແຊນ​ເດີ ຖະ​ແຫຼງຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ກ່ອນ​ທີ່​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສວ່າ ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ ບໍ່​ໄດ້​ຮວມ​ເອົາ​ເລື້ອງ​ຂອງ​ພວກ​ DACA ເຂົ້າ​ໃນ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີນີ້ ຍ້ອນ​ບັນ​ຫາ​ດັ່ງ​ກ່າວ ເປັນ​ບັນ​ຫາ “ທີ່​ສ້າງ​ຄວາມ​ແຕກ​ແຍກ.” ທ່ານ​ນາງ​ໄດ້​ຖິ້ມ​ໂທດໃສ່​ການບໍ່​ລົງ​ລອຍ​ກັນໃນ​ເລື້ອງ DACA ​ທີ່ເຮັດ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ພວກ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ໃນ​ອະ​ດີດ​ຜ່​ານ​ມາ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຍົກ​ເລີກ.

ໄດ້​ມີ​ການ​ຕໍ່​ສູ້​ກັນ​ຢູ່​ໃນ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜນ​ການ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ລະ​ຫວ່​າງ​ທ່ານ​ຄຸ​ສ​ເນີ ທີ່​ຖື​ຫຼັກ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ນິ​ຍົມ ກັບ​ພວກ​ຫົວ​ແຂງ​ກະ​ດ້າງ ທ່ານສ​ຕີ​ເວັນ ມິ​ລ​ເລີ ທີ່​ປຶກ​ສາ​ອະ​ວຸ​ໂສ​ຂອງ​ທ​ຳ​ນຽບ​ຂາວ.

ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ຍຸ​ຕິ​ໂຄງ​ການ DACA ສະ​ໄໝ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ບາ​ຣັກ ໂອ​ບາ​ມາ ໃນ​ປີ 2017 ແລະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຕໍ່​ສູ້​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ທ້າ​ທາຍ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ. ໃນ​ເດືອນ​ມັງ​ກອນ​ຜ່ານ​ມາ ສານ​ສູງ​ສຸດ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ໃດໆ ຕໍ່​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ເພື່ອ​ໃຫ້​ທົບ​ທວນ​ເບິ່ງ​ໂຄງ​ການ DACA ດັ່ງ​ກ່າວ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG