ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ມີກຳນົດທີ່ຈະປະກາດຂໍ້ສະເໜີທີ່ລໍຖ້າ
ມາດົນນານ ກ່ຽວກັບ ຄົນເຂົ້າເມືອງ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້, ເປັນແຜນການທີ່ຈະເພັ່ງເລັງ
ໃສ່ ການຍ້າຍຂັ້ນຕອນ ການຮັບເອົາຄົນເຂົ້າເມືອງ ອອກຈາກສາຍພົວພັນທາງຄອບ
ຄົວ ກັບ ຈຳເປັນດ້ານມະນຸດສະທຳ.
ໃນກອງປະຊຸມລາຍງານຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ກ່ອນການກ່າວຄຳປາໄສຂອງທ່ານ ທຣຳ
ທີ່ມີກຳນົດຈັດຂຶ້ນ ໃນຕອນບ່າຍຢູ່ສວນກຸຫຼາບຂອງ ທຳນຽບຂາວ ນັ້ນ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ລະ
ດັບສູງຂອງລັດຖະບານທ່ານນຶ່ງໄດ້ກ່າວວ່າ ແຜນການດັ່ງກ່າວຈະເສີມຂະຫຍາຍການ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພຕາມເຂດຊາຍແດນ ແລະ ສ້າງລະບົບທີ່ອີງໃສ່ຄວາມດີງາມ,
ໂດຍຢືນຢັນວ່າ ມັນແມ່ນບັນຫາ “ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນ.”
ຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານ ທຣຳ ຈະເຮັດໃຫ້ມີການອອກບັດຂຽວ ຫຼື ບັດອະນຸຍາດໃຫ້ຢູ່ອາໄສ
ຢ່າງຖາວອນ ປະມານນຶ່ງລ້ານນຶ່ງແສນບັດຕໍ່ປີ, ແຕ່ຈະປ່ຽນຈຸດເພັ່ງເລັງ ກ່ຽວກັບ ວ່າ
ມັນຈະຖືກອອກໃຫ້ແນວໃດ, ໂດຍເນັ້ນໜັກເຖິງຄົນທີ່ມີທັກສະສູງ ແລະ ມີການສຶກສາ
ສູງ ພ້ອມກັບຄວາມຄາດຫວັງຢາກເຮັດວຽກ ຫຼື ລົງທຶນ ແທນທີ່ຈະແມ່ນອາໄສຄອບຄົວ
ຜູ້ທີ່ມີສັນຊາດ ສະຫະລັດ ຫຼື ຄວາມຈຳເປັນດ້ານມະນຸດສະທຳ.
ປັດຈຸບັນນີ້, ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ 12 ເປີເຊັນ ແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ເຂົ້າມາ ສະຫະ
ລັດ ອີງຕາມທັກສະຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ 66 ເປີເຊັນແມ່ນ ຍ້ອນການ
ເຊື່ອມໂຍງ ກັບຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ທີ່ໄດ້ມາຢູ່ໃນປະເທດຢ່າງຖືກຕາມກົດໝາຍ.
ພາຍໃຕ້ແຜນການດັ່ງກ່າວ, ວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງ 57 ເປີເຊັນ ຈະຖືກອອກໃຫ້ບຸກຄົນທີ່
ມີຄວາມສາມາດ ຫຼື ໄດ້ຮັບຂໍ້ສະເໜີເຮັດວຽກ, ແລະ ພຽງ 33 ເປີເຊັນໃຫ້ຄົນທີ່ມີສາຍ
ພົວພັນກັບຄອບຄົວ. ວີຊາທີ່ຖືກອອກໃຫ້ອີງຕາມຄວາມຈຳເປັນດ້ານມະນຸດສະທຳຈະ
ຫຼຸດລົງຈາກ 22 ເປີເຊັນເປັນ 10 ເປີເຊັນ.
ການອ້າງເຫດຜົນ ກ່ຽວກັບ ເສດຖະກິດ ເພື່ອລົບລ້າງ ຫຼື ຫຼຸດຈຳນວນຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກຄອບຄົວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ກາຍເປັນທີ່ຕ້ອງ
ສົງໄສ ໂດຍບັນດານັກວິເຄາະຄົນເຂົ້າເມືອງ.
ທ່ານ ເດວິດ ບາຍເອີ ຈາກສະຖາບັນເສລີນິຍົມ ກາໂຕ (CATO) ໄດ້ກ່າວວ່າ ຄົນເຂົ້າ
ເມືອງທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຄອບຄົວ ຈຳນວນເກືອບເຄິ່ງນຶ່ງມີໃບປະກາດ
ລະດັບວິທະຍາໄລ, ເຊິ່ງແມ່ນອັດຕາທີ່ສູງກວ່າຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ເກີດຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ. ທ່ານ
ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ສະຫະລັດ
ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຄອບຄົວ, ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ, ຈຳນວນພວກຄົນ
ເຂົ້າເມືອງໃນ ສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ເຮັດວຽກໃນອັດຕາທີ່ສູງກວ່າຄົນທີ່ເກີດໃນ ສະຫະລັດ
ເອງ.”
ທ່ານ ບາຍເອີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ນອກຈາກນັ້ນ ການເພີ່ມຄົນເຂົ້າເມືອງທີ່ມີທັກສະ ຈະສ້າງ
ຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ ສະຫະລັດ ແຕ່ມັນບໍ່ມີເຫດຜົນທີ່ຈະທຳລາຍການກັບມາລວມຕົວ
ກັບຄອບຄົວໃໝ່.”
ແຜນການດັ່ງກ່າວຈະລົບລ້າງໂຄງການຈົກສະຫຼາກບັດຂຽວທັງໝົດ, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນນີ້
ໄດ້ມອບໃຫ້ 50,000 ຄົນຈາກບັນດາປະເທດທີ່ມີຄົນເຂົ້າເມືອງ ສະຫະລັດ ໃນອັດຕາ
ທີ່ຕ່ຳ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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