ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຮັດວຽກໃຫ້ຣັດເຊຍ”, ຫລັງຈາກມີລາຍງານຂ່າວບໍ່ພໍເທົ່າໃດມື້ທີ່ເວົ້າວ່າ ທ່ານອາດຈະເປັນໜີ້ບຸນຄຸນຕໍ່ຣັດເຊຍ ແລະປະທານາທິບໍດີ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ.
"ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນເປັນເລື້ອງໜ້າອັບອາຍສຳລັບເຈົ້າທີ່ບັງອາດຖາມຄຳຖາມ ນີ້" ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທຣຳ ທີ່ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວຄົນນຶ່ງ ທີ່ຖາມເພິ່ນ ກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນຂອງເພິ່ນກັບຣັດເຊຍຢູ່ນອກທຳນຽບຂາວໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງຈະອອກເດີນທາງໄປຍັງນະຄອນນີວ ໂອລີນສ໌ (New Orleans) ເພື່ອໄປກ່າວຄຳປາໄສຢູ່ກອງປະຊຸມຂອງຊາວນາ ຊາວສວນ.
ໜັງສືພິມນີວຢອກໄທມສ໌ (New York Times) ລາຍງານໃນວັນທ້າຍສັບປະດາຜ່ານມາວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສັນຕິບານກາງ ຫລື FBI ເລີ້ມທຳການສືບສວນ ເບິ່ງວ່າທ່ານ ທຣຳ "ຮູ້ຈັກດີວ່າ ຕົນກຳລັງເຮັດວຽກ ໃຫ້ແກ່ຣັດເຊຍ ບໍ ຫລືວ່າ ເພິ່ນຕົກຢູ່ໃຕ້ການຄອບງຳ ຂອງມົສກູ ໂດຍບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ" ຍ້ອນການປະພຶດຂອງເພິ່ນ ພາຍຫລັງທີ່ເພິ່ນໄດ້ປົດທ່ານ ເຈມສ໌ ໂຄມີ, ອະດີດຫົວໜ້າອົງການ FBI ອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ໃນເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2017 ຜ່ານມາ ໃນເວລາທີ່ທ່ານໂຄມີກຳລັງນຳພາການສືບສວນເລື້ອງການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ປີ 2016 ນັ້ນ. ໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນໂພສທ໌ ກໍລາຍງານເຊັ່ນກັນ ໃນສອງສາມມື້ໝໍ່ໆ ຜ່ານມານີ້ວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ພະຍາຍາມສຸດຂີດທີ່ຈະປິດບັງຂໍ້ມູນລະອຽດຂອງການສົນທະນາຂອງທ່ານ ຢູ່ໃນການພົບປະກັບທ່ານ ປູຕິນ 5 ຄັ້ງ ຢູ່ໃນສອງປີຜ່ານມານີ້.
ທັງການສືບສວນກ່ຽວກັບການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍ ແລະການສືບສວນເພື່ອເບິ່ງວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງຣັດເຊຍຫລືບໍ່ ນັ້ນ ດຽວນີ້ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໄອຍະການພິເສດ ໂຣເບີດ ມອລເລີ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີຈະສືບຕໍ່ຕຳໜິການດຳເນີນການສືບສວນຂອງ ອົງການ FBI ຕໍ່ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງທ່ານຢ່າງແຮງກໍຕາມ ແຕ່ຄົນທີ່ທ່ານແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳໃໝ່ນັ້ນ ກໍເວົ້າວ່າທ່ານໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ຄວາມຄິດທີ່ວ່າ ປ່ອຍໃຫ້ການສືບສວນກ່ຽວກັບເລື້ອງຣັດເຊຍຂອງໄອຍະການພິເສດ ດໍາເນີນໄປໃຫ້ສຳເລັດ.
ທ່ານ ວິລລຽມ ບາ ທີ່ດຳລົງຕໍາແໜ່ງເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳເປັນເວລາ ສອງປີໃນຕອນຕົ້ນໆຂອງຊຸມ 1990 ນັ້ນ ເວົ້າໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ການປ່ອຍໃຫ້ການສືບສວນຂອງໄອຍະການພິເສດດຳເນີນໄປຈົນຈົບນັ້ນ "ເປັນສິ່ງສຳຄັນຫລາຍທີ່ສຸດ" ແລະທ່ານກໍສະໜັບສະໜຸນ ໃຫ້ມີການເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນການສືບສວນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຄົນທົ່ວໄປຮູ້. ທ່ານ ບາ ຄາດວ່າຈະໄປປາກົດໂຕ ຢູ່ໃນການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາທ່ານເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄະນະກຳມະການດ້ານຕຸລາການຂອງສະພາສູງ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ເບິ່ງວີດິໂອ ກ່ຽວກັບເລື້ອງ ປ. ທຣຳ ປະຕິເສດວ່າ ເພິ່ນບໍ່ເຄີຍ ເຮັດວຽກໃຫ້ຣັດເຊຍ
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