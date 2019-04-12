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ປ. ທ​ຣຳ ກ່າວ​ວ່າ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ ບໍ່​ຮູ້​ຫຍັງ​ເລີຍ ກ່ຽວ​ກັບ ວີ​ກີ​ລິ​ກ​ສ໌ ຂະ​ນະ​ທີ່ ສ​ຫລ ຫາ​ທາງ ໃຫ້​ສົ່ງ ທ. ອັ​ສ​ຊາງ ໃຫ້​ຕົນ

ຜູ້​ກໍ່​ຕັ້ງ​ກຸ່ມວິ​ກີ​ລິກ​ສ໌ ທ້າວຈູ​ລຽນ ​ອັ​ສ​ຊາງ ໄປ​ເຖິງ​ສານ ເມືອງ​ເວ​ສ​ມິນ​ສ໌​ເຕີ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ ຢູ່​ລອນດອນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 11 ເມ​ສາ 2019.

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ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້​ວ່າ ທ່ານບໍ່​ຮູ້​ເລື້ອງ​ຫຍັງເລີຍ ກ່ຽວ​ກັບ​ເວັບ​ໄຊ​ຂອງວິ​ກິ​ລິກ​ສ໌ ຫຼັງ​ຈາກ​ຜູ້​ກໍ່​ຕັ້ງ​ເວັບ​ໄຊ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ ທ້າວ​ຈູ​ລຽນ ອັ​ສ​ຊາງ ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ຢູ່​ທີ່​ປະ​ເທດ​ອັງ​ກິດ.

ທ້າວ​ອັ​ສ​ຊາງ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຄົນ​ສັນ​ຊາດອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍ ອາ​ຍຸ 47 ປີ ໄດ້​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນສະ​ຖານ​ທູດ​ເອ​ກົວ​ດໍ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ລອນດອນ ມາ​ແຕ່​ປີ 2012 ແຕ່​ໄດ້​ຖືກຂັບ​ໄລ່ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ແລະ​ຖືກ​ຕຳ​ຫຼວດ​ອັງ​ກິດ​ຄວບ​ຄຸມ​ຕົວ​ຜູ້​ກ່ຽວ​ໄວ້.

ເອ​ກົວ​ດໍ​ກ່າວ​ວ່າ ທ້າວ​ອັ​ສ​ຊາງ ໄດ້​ລະ​ເມີດ​ສັນ​ຍາ​ການ​ຂໍ​ລີ້​ໄພ ​ໂດຍ​ສືບ​ຕໍ່​ແຊກແຊງ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ກິດ​ຈະ​ການ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ ດ້ວຍ​ການ​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່​ຂໍ້​ມູນ​ລັບ.

ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ໄດ້​ຖາມ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຈັບ​ກຸມ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້.

Trump Denies Knowledge of WikiLeaks, as US Requests Assange Extradition
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Trump Denies Knowledge of WikiLeaks, as US Requests Assange Extradition

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ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຮູ້​ຫຍັງ​ເລີຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິ​ກິ​ລິ​ກ​ສ໌ ມັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ເລື້ອງ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຮູ້​ແຕ່​ວ່​າ ມັນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ທ້າວ​ຈູນ​ລຽນ ອັ​ສ​ຊາງ ແລະ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ເຫັນ​ວ່າແມ່ນ​ຫຍັງ​ໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຕໍ່​ທ້າວ​ອັ​ສ​ຊາງ ແລະນັ້ນ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ຕັດ​ສິນ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ວາດ​ມະ​ໂນ​ພາບ​ໄດ້ ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແລ້ວແມ່ນ​ໂດ​ຍ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ກຳ​ລັງ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ໄດ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ​ທີ່​ສຸດດັ່ງ​ນັ້ນ ທ່ານ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ຕັດ​ສິນ.”

ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ເມື່​ອ​ປີ 2016 ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ກຸ່ມ​ວິ​ກີ​ລິກ​ສ໌​ຊ້ຳ​ແລ້ວ​ຊ້ຳ​ອີກ ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄດ້​ພິມ​ເຜີຍ​ແຜ່ອີ​ແມ​ລ​ທີ່​ລັກ​ເຈາະ​ເອົາມາ​ຈາກ​ສຳ​ນັກ​ງານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຂອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ. ທ່ານ​ໄດ້ປະ​ກາດ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງວ່າ “ວິ​ກິ​ລິກ​ສ໌ ຂ້ອຍ​ມັກ​ວິ​ກີ​ລິກ​ສ໌” ຢູ່​ບ່ອນ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ ທີ່​ລັດເພັນ​ຊິ​ລ​ເວ​ເນຍ.

ໃນ​ປີ 2010 ກຸ່ມ​ວິ​ກີ​ລິກ​ສ໌ໄດ້​ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່​ເອກ​ກະ​ສານ ວີ​ດີ​ໂອ ໂທ​ລະ​ເລກ​ການ​ທູດແລະ​ລາຍ​ງານ​ການ​ສູ້​ລົບ​ຢູ່​ໃນ​ອີ​ຣັກແລະ​ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ທັງ​ໝົດ 700 ພັນສະ​ບັບທີ່​ໄດ້​ມາ​ຈາກອະ​ດີດ​ທະ​ຫານກອງ​ທັບ​ບົກ ​ນາງ ແຊ​ລ​ຊີ ແມນ​ນິງ ຊຶ່ງ​ໃນເວ​ລານັ້ນ ແມ່ນ​ທ້າວ​ແບ​ຣດ​ລີ ແມນ​ນິງ. ​ເອກ​ກະ​ສານ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ໃຫ້ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ບາດ​ເຈັບ​ລົ້ມ​ຕາຍ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ ແລະ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ພວກກໍ່​ການ​ຮ້າຍ​ທີ່​ຖືກ​ຄຸມ​ຂັງ​ຢູ່​ອ່າວກວນ​ຕາ​ນາ​ໂມ ໃນ​ປະ​ເທດ​ຄິວ​ບາ.

ນາງ​ແມນ​ນິງ​ໄດ້​ຖືກ​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ພາຍ​ໃຕ້ກົດ​ໝາຍ​ຈາ​ລະ​ກຳ ແລະ​ຖືກ​ຈຳ​ຄຸກ​ໃນ​ປີ 2010. ນາງ​ໄດ້​ຖືກ​ປ່ອຍ​ໃນ​ປີ 2017 ແຕ່​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ເຂົ້າ​ຄຸກ​ອີກ​ໃນ​ປີ 2019 ຍ້ອນ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ບໍ່​ຍອມ​ໃຫ້​ການ ຕໍ່​ຄະ​ນະ​ຕຸ​ລາ​ການ​ໃຫຍ່ ກ່ຽວ​ກັບ​ກຸ່ມ​ວິ​ກີ​ລິກ​ສ໌.

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