ທ່ານທຣຳ ກ່າວວ່າ 'ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນຄົນຢຽດຫຍາມຜີວ'

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ໌ ທຣຳ ຍັງສືບຕໍ່ ຕ້ານສະມາຊິກສະພາແລະພວກ
ອື່ນໆ ທີ່ນຳເອົາຄຳເວົ້າທີ່ຫຽາບຄາຍຂອງທ່ານ ທີ່ທ່ານໄດ້ກ່າວໄປໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້
ໃນຂະນະທີ່ພົບປະກັບສະມາຊິກສະພາສູງກ່ຽວກັບເລື່ອງການປະຕິຮູບບັນຫາຄົນເຂົ້າ
ເມືອງ.
“ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ ດິກກີ ເດີຣ໌ບິນ ໄດ້ຕີຄວາມໝາຍຜິດພາດຢ່າງສິ້ນເຊີງ
ໃນກອງປະຊຸມດາກາ ຂໍ້ຕົກລົງຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ເມື່ອບໍ່ມີການເຊື່ອໃຈກັນ.
ທ່ານເດີຣ໌ບິນ ໄດ້ທຳລາຍໂຄງການດາກາແລະມັນເປັນຜົນກະທົບທີ່ເສຍຫາຍ
ທາງການທະຫານຂອງພວກເຮົາ.”
ກອງປະຊຸມລະຫວ່າງສະພາກັບທຳນຽບຂາວ ກ່ຽວກັບໂຄງການດາກາ ຫຼື ໂຄງການ
ປົກປ້ອງພວກເດັກນ້ອຍທີ່ໄດ້ຖືກນຳເຂົ້າມາຍັງສະຫະລັດ ໂດຍພໍ່ແມ່ນຜູ້ປົກຄອງ
ເມື່ອຕອນເຍົາໄວນັ້ນ ຊຶ່ງມັນໄດ້ພົວພັນກັບການພົບປະກັນທີ່ສຸກເສີນໃນສັບປະດານີ້
ກ່ຽວກັບງົບປະມານຂອງລັດຖະບານທີ່ຈະສາມາດດຳເນີນການຕໍ່ໃຫ້ ພາຍໃນທ່ຽງຄືນ
ວັນສຸກ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້, ຕອນທີ່ການອະນຸມັດນີ້ຈະໝົດອາຍຸ.
ໃນກອງປະຊຸມທີ່ທຳນຽບຂາວໃນວັນພະຫັດຜ່ານມາຜ່ານມານີ້, ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຖືກລາຍ
ງານວ່າ ໄດ້ກ່າວໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບຄົນເຂົ້າເມືອງ ຈາກເຮຕີ El Salvador ແລະ
ອັຟຣິກາ ນັ້ນແມ່ນມາຈາກບັນດາປະເທດ “s---hole.” ທີ່ເເປວ່າ ປະເທດ “ຂຸມຂີ້”.
ພວກນັກຂ່າວຂອງໜັງສືພິມ (The Washington Post) ຈອດຈ໌ ດໍເຊ (Josh Dawsey)
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຂຽນລົງກ່ຽວກັບຄຳເວົ້າຫຍາບຄາຍທີ່ຮຸນແຮງ ທີ່ໄດ້ບອກກັບ CNN ໃນວັນຈັນ
ວານນີ້ ວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວ ກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳ ອາດຈະໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ອາດຈະແຕກ
ຕ່າງອອກໄປ ທີ່ມີຄຳຖາມທີ່ວ່າ ເປັນຫຍັງສະຫະລັດ ຈຶ່ງຮັບເອົາພວກນີ້ເຂົ້າເມືອງ ມາຈາກ
ບັນດາປະເທດ “s---hole” ເຫຼົ່ານີ້.
ທ່ານເດີຣ໌ບິນ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມໃນທຳນຽບຂາວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ
“ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າ ການປ່ຽນຄຳເວົ້າຈາກ ຂຸມ ໄປເປັນ ເຮືອນ ຈະປ່ຽນຜົນກະທົບທີ່ມັນ
ໄດ້ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ່ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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