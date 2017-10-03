ປ. ທຣໍາ ເປັນເຈົ້າພາບ ຕ້ອນຮັບ ຜູ້ນຳໄທ ທີ່ ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ລັດຖະປະຫານ ຢູ່ທຳນຽບຂາວ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄທ ຢ້ຽມຢາມທຳນຽບຂາວ ຊຶ່ງເປັນການໃຫ້ກຽດ ທີ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ເຫັນ
ສຳລັບຜູ້ນຳທະຫານ ທີ່ໄດ້ເຮັດລັດຖະປະຫານຍຶດອຳນາດໃນປີ 2014 ແລະໄດ້ຕ້ານ
ຢັນຕໍ່ການນຳເອົາປະເທດກັບຄືນໄປສູ່ການປົກຄອງແບບປະຊາທິ ປະໄຕ.
ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ແລະສະຕີໝາຍເລກນຶ່ງໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານປຣະຍຸດ ຈັນໂອ
ຊາ ແລະພັນລະຍາ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ບ່ອນທີ່ຜູ້ນຳທັງສອງໄດ້ເຈລະຈາ
ຫາລືກັນທີ່ທຳນຽບຂາວ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ກ່ອນຫັນໄປຫາຜູ້ນຳໄທ ແລະຮັບຮູ້ວ່າ
“ຄວາມສຳພັນຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການຄ້າ ກຳລັງກາຍມາເປັນທີ່ສຳຄັນເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍ ແລະເປັນປະເທດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ເຮັດການຄ້ານຳຂ້າພະ ເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກ
ເຮົາຈະພະຍາຍາມຂາຍໃຫ້ທ່ານຕື່ມອີກໜ້ອຍນຶ່ງ.”
ການພົບປະຂອງທ່ານປຣະຍຸດເທື່ອທຳອິດກັບປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ມີຂື້ນບໍ່ເທົ່າໃດມື້
ຫລັງຈາກສານຢູ່ໃນປະເທດໄທ ໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດແບບລັບຫລັງຕໍ່ນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ
ທີ່ທ່ານໄດ້ຖືກໂຄ່ນລົ້ມ ທ່ານນາງຍິ່ງລັກ ຊິນນະວັດ ຖືກຕັດສິນຕິດຄຸກເປັນເວລາຫ້າປີ
ໃນຖານກະທຳຄວາມຜິດປະລະໜ້າທີ່.
ບັນດາກຸ່ມສິດທິມະນຸດ ແລະສະຫະລັດໄດ້ຕິຕຽນການແຊກແຊງທາງທະຫານຂອງປະ
ເທດໄທ ໂດຍກ່າວວ່າໄດ້ເກີດຄວາມເຊື່ອມໂຊມດ້ານສິດທິມະນຸດ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕ. ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ໂຕ້ຖຽງວ່າ ການປະຕິບັດງານເປັນທີ່ຈຳເປັນເພື່ອຄວາມທຸ່ນທ່ຽງ
ຂອງປະເທດ.
ໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານນາງ Katina Adams ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ໃນ
ວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ “ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທເປັນປະຈຳ ທັງສ່ວນໂຕ
ແລະໂດຍທາງການ ເພື່ອຄໍ້າປະກັນວ່າສິດທິມະນຸດ ແລະສິດເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານແມ່ນ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການນັບຖືຊຶ່ງເປັນການສອດຄ່ອງກັບພັນທະສາກົນຂອງປະເທດໄທ.” ທ່ານ
ນາງກ່າວວ່າພວກກັນການທູດຍັງມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບການຈຳກັດສິດເສລີພາບ ໃນການສະແດງອອກ ແລະສິດທິໃນການຊຸມນຸ່ມຢ່າງສັນຕິ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ