ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຕ້ອນຮັບປະທານາທິບໍດີທີ່ຈະພົ້ນຈາກຕຳແໜ່ງຂອງ ກົວເຕມາລາ ທ່ານ ຈິມມີ ໂມຣາເລັສ ຢູ່ທຳນຽບຂາວໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ບ່ອນທີ່ທັງສອງທ່ານໄດ້ລົມກັນ ກ່ຽວກັບ ບັນຫາຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະ ການຄ້າ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເອີ້ນສາຍພົວພັນກັບ ກົວເຕມາລາ ວ່າ “ໃຫຍ່ໂຕ” ແລະ ໄດ້ຍົກຍ້ອງທ່ານ ໂມຣາເລັສ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງຄົນເຂົ້າເມືອງ ເຊິ່ງ ກົວເຕມາລາ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຮັບເອົາຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ພະຍາຍາມຂໍລີ້ໄພໃນ ສະຫະລັດ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ສາຍພົວພັນແມ່ນດີຫຼາຍ, ມັນເປັນປະເທດທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໃນແງ່ຂອງເຂດຊາຍແດນ ແລະ ການຄ້າ.”
ໃນເດືອນກໍລະກົດທີ່ຜ່ານມາລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັບລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໂມຣາເລັສ ວ່າຈະອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນເຂົ້າເມືອງ ສະຫະລັດ ສົ່ງຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ຂໍລີ້ໄພຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ສະຫະລັດ ຕິດກັບ ເມັກຊິໂກ ໄປປະເທດ ກົວເຕມາລາ.
ສະຫະລັດ ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ກັບປະເທດ ແອລ ຊາລວາດໍ ແລະ ຮອນດູຣັສ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານທີ່ກຳລັງເດີນທາງມາ ສະຫະລັດ ສະໝັກຂໍການປົກປ້ອງໃນປະເທດທີ່ວ່ານັ້ນກ່ອນ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນເຂົ້າເມືອງ ສະຫະລັດ ອາດສົ່ງຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານກັບຄືນໄປປະເທດທີ່ວ່ານັ້ນ ຖ້າເຂົາເຈົ້າບໍ່ປະຕິບັດຕາມ, ເຮັດໃຫ້ມັນເກືອບວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້ສຳລັບຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານຈາກບັນດາປະເທດສາມຫຼ່ຽມພາກເໜືອຂອງ ອາເມຣິກາ ນັ້ນ ທີ່ຈະຂໍລີ້ໄພຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
ລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ສົ່ງຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານກຸ່ມທຳອິດໄປ ກົວເຕມາລາ ໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ. ອີງຕາມລັດຖະບານ ກົວເຕມາລາ, ປະຊາຊົນທັງໝົດ 24 ຄົນໄດ້ຖືກສົ່ງໄປປະເທດນັ້ນພາຍໃຕ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຕອນນີ້ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ເອົາພວກເຂົາກັບໄປຄືນ, ແລະ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງເອົາພວກເຂົາໄປດ້ວຍຄວາມຍິນດີ.”
ນັ້ນອາດບໍ່ແມ່ນກໍລະນີ ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີຂອງ ກົວເຕມາລາ ທີ່ຫາກໍ່ຖືກເລືອກໃໝ່ ທ່ານ ອາເລຮານໂດຣ ກຽມແມັດເຕ ຜູ້ທີ່ຈະເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງໃນເດືອນມັງກອນນີ້ ໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ຂໍ້ຕົກລົງການຮັບເອົາ ທີ່ຖືກບັນລຸໂດຍຜູ້ກຳຕຳແໜ່ງກ່ອນທ່ານ.