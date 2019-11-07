ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອີຈິບ, ເອທິໂອເປຍ ແລະ ຊູດານ ໄດ້ພົບປະກັນໃນວັນພຸດວານນີ້ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ກັບປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນທ່ານ ສຕີຟ ມະນູຊິນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ເຂື່ອນໃຫຍ່ເພື່ອການຟື້ນຟູ ເອທິໂອເປຍ ຫຼື GERD ຢູ່ແມ່ນ້ຳໄນລ໌ຂອງ ເອທິໂອເປຍ.
ໃນຖະແຫຼງການຮ່ວມທີ່ໄດ້ປະກາດຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມ, ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ ຊາເມ ຮາສຊານ ຊູຄຣີ ຈາກ ອີຈິບ, ທ່ານ ເກດູ ອັນດາກາຈິວ ຈາກ ເອທິໂອເປຍ ແລະ ທ່ານ ແອັສມາ ໂມຮາເມັດ ຈາກ ຊູດານ ໄດ້ກ່າວຢໍ້າເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງແມ່ນ້ຳ ໄນລ໌ ຕໍ່ການພັດທະນາຂອງປະຊາຊົນໃນປະເທດຂອງພວກເພິ່ນ ແລະ “ໄດ້ຢືນຢັນອີກຄັ້ງນຶ່ງຕໍ່ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຮ່ວມກັນຂອງພວກເພິ່ນ ເພື່ອບັນລຸຂໍຕົກລົງທີ່ຮອບດ້ານ, ມີການຮ່ວມມື, ການປັບຕົວ, ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ກັນແລະກັນ ກ່ຽວກັບ ການເຮັດວຽກ ແລະ ການປະຕິບັດງານເຂື່ອນ GERD.
ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເປັນຈຸດສົນໃຈຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນລະຫວ່າງລັດຖະບານ ອາດິສ ອາບາບາ ກັບ ລັດຖະບານ ໄຄໂຣ ກ່ຽວກັບ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນນ້ຳ.
ກອງປະຊຸມທີ່ໄດ້ບໍ່ໄດ້ຖືກປະກາດ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຕາຕະລາງລັດຖະການຂອງທ່ານ ທຣຳ ແລະ ທຳນຽບຂາວກໍບໍ່ໄດ້ຕອບຕໍ່ການຂໍໃຫ້ອະທິບາຍຂອງ ວີໂອເອ ກ່ອນໜ້ານີ້.
ການປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງທ່ານ ມະນູຊິນ ແລະ ພ້ອມກັບການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະທານກຸ່ມທະນາຄານໂລກ ທ່ານ ເດວິດ ມາລປາສ ນັ້ນ, ໄດ້ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ອີຈິບ ທ່ານ ອັບແດລ ຟັດທາ ແອລ ຊິສຊີ ໄດ້ຂໍໃຫ້ທ່ານ ທຣຳ ເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຄວາມຂັດແຍ້ງ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນດັ່ງກ່າວ.
ທັງສາມປະເທດທີ່ວ່ານັ້ນ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ສະຫະລັດ, ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ທີ່ຈະຈັດການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບ ເຂື່ອນບໍ່ໄດ້ແມ່ນເລື່ອງທີ່ປະຫຼາດໃຈ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານ ບຣອນວິນ ບຣູຕັນ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການ ແລະ ການສຶກສາທີ່ສູນກາງ ອາຟຣິກາ ຂອງ ສະພາແອັດແລນຕິກ.