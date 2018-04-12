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ປ. ທຣຳ ເຕືອນວ່າ ຈະມີການຍິງ ລູກສອນໄຟ ໄປໃສ່ຊີເຣຍ ແທ້ໆ

ປະທາ​ນາທີ​ບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ (Donald Trump) ທີ່ທຳນຽບຂາວ, ວໍຊິງຕັນ, 10 ເມສາ 2018.

​ທຳນຽບຂາວ ກ່າວ​ວ່າ ປະທາ​ນາທີ​ບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ກຳລັງ​ພິຈາລະນາ
ທີ່ຈະ​ໂຈມຕີຊີ​ເຣຍ ດ້ວຍ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ ໃນຖານະທີ່ເປັນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ທາງ​ເລືອກ ​ເພື່ອ​ຕອ​ບ​ໂຕ້
ຄືນຕໍ່ການໂຈມຕີ ດ້ວຍສານພິດ​ເຄມີ​ ທີ່ມີການກ່າວຫາວ່າ ທະຫານລັດຖະບານຊີເຣຍ
ເປັນຜູ້ກະທຳນັ້ນ.

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ ແລະ​ພວກນັກວິ​ເຄາະ ໃນ​ວໍ​ຊີງ​ຕັນ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ໂຕ້​ຕອບ​ທາງ​ທະຫານ​ທີ່
​ຮ້າຍ​ແຮງພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງ​ສະຫະລັດດັ່ງກ່າວຄາດ​ວ່າຈະ​ມີ​ຂຶ້ນພາຍໃນສອງ
ສາມ​ມື້ຂ້າງໜ້ານີ້.

“ພຽງ​ແຕ່ ​ເພິ່ນ​ເຮັດ​ຢ່າງ​ນຶ່ງ ບໍ່​ໄດ້ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ​ເພິ່ນ​ຈະ​ບໍ່ສາມາດ ​ເອົາ​ມາດຕະການ
ຢ່າງ​ອື່ນໄດ້” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານ​ນາງຊາຣາ ຮັກ​ກາ​ບີ ​ແຊນ​ເດີສ໌ ​ໂຄສົກ​ຂອງທຳນຽບ
ຂາວ ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ​ໃນຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ແລະທ່ານນາງຍັງກ່າວ​ຍ້ຳ
ອີກ​ວ່າ “ທາງ​ເລືອກ​ທຸກ​ຢ່າງ​ແມ່ນ​ຢູ່​ເທິງ​ໂຕະ​ແລ້ວ.”

White House: Options on Syria Still Being Considered
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White House: Options on Syria Still Being Considered

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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ຈິມ ​ແມັຕຕິ​ສ ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ໄປ​ທຳ​ນຽບຂາວໃນ
​ວັນ ​ພຸດ​ວານ​ນີ້ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຮອງ​ປະທານາທິບໍດີ ​ໄມ​ຄ໌ ​ເພັນ​ສ໌ ​ເປີດປະຊຸມ​ຄະນະ​ທີ່ປຶກ
ສາດ້ານແຫ່ງ​ຊາດຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ​ເພື່ອໄຕ່ຕອງວິເຄາະເບິ່ງການ​ໃຊ້ກຳລັງ​ເທື່ອຫຼ້າ​
ສຸດຕໍ່ປະທາ ນາທິບໍດີ​ບາ​ຊາ ​ອາລ ອາຊາ​ດ.

ທ່ານ​ແມັຕຕິ​ສ, ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້, ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຂ່າວກອງກ່ຽວ​ກັບ​ການໂຈມ​ຕີ
​ຢູ່​ຊີ​ເຣຍກຳລັງມີການຊັ່ງຊາຢູ່ນັ້ນ “ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະສະໜອງທາງ​ເລືອກດ້ານທະຫານຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ ​ເປັນການເໝາະ​ສົມຕາມ​ທີ່​ປະທານາທິບໍດີໄດ້
ຕັດສິນໃຈ.”

ຫຼັງ​ຈາກ​ເອກ​ອັກຄະ​ລັດຖະທູດຣັດ​ເຊຍ ປະຈຳເລ​ບາ​ນອນ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ກອງ​ກຳລັງ
ຣັດ​ເຊຍ ຈະ​ຍິງທຳລາຍ ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ໃດ​ໆກໍຕາມ ທີ່​ຍິງໃສ່ຊີ​ເຣຍ, ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ຂຽນ​
ລົງ​ໃນ​ທວິດເຕີ​ວ່າ “ຣັດເຊຍຄວນ​ຈະ​ຕຽມ​ພ້ອມ ​ເພາະວ່າ ຈະມີການ​ຍິງ​ໄປ​ແທ້ໆ.”

“​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຄວນ​ເປັນ​ພາຄີ​ກັບ​ພວກ​ທີ່​ສັງຫານ​ຜູ້​ຄົນ​ດ້ວຍ​ແກັສ​ແບບ​ສັດ​ເດຍລະສານ
ທີ່​ຂ້າ​ຄົນ​ຂອງ​ຕົນ ​ແລະ​ມ່ວນ​ໄປ​ກັບ​ມັນ!” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າທີ່ທ່ານ​ທຣຳໄດ້ຂຽນລົງ
ໃນທວີດເຕີ.

​ໃນ​ຂະນະ​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານ​ນາງ ​ເທຣີຊາ ​ເມ ​ກໍ​ຄາດ​ວ່າ
ຈະເປີດ​ປະຊຸມ​ຄະນະລັດຖະບານສຸກ​ເສີນ ​ໃນ​ວັນ​ພະຫັດ​ມື້​ນີ້ ​ເພື່ອ​ປຶກສາ​ຫາລື​ກ່ຽວ​
ກັບ​ບົດບາດ​ຂອງ​ອັງກິດ ​ໃນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ສະຖານະ​ການ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ.

ວັງເ​ຄຣັມລິນ ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ທຸກ​ພັກ​ຝ່າຍ ທີ່ມີສ່ວນພົວພັນ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ​ໃຫ້ລະເວັ້ນ​ຈາກ
​ການ​ເອົາ​ບາດກ້າວ​ໃດ​ໆ ທີ່ອາດ​ຈະ​ສ້າງຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງ​ໃຫ້​ແກ່ຂົງ​ເຂດດັ່ງກ່າວ​.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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