ປ. ທຣຳ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມ ເຂດຊາຍແດນ ສຫລ ຕິດກັບ ເມັກຊິໂກ ເພື່ອກວດກາເບິ່ງ ກຳແພງ ທີ່ໄດ້ຖືກປ່ຽນໃໝ່

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໄປຢ້ຽມປ້ອມຕຳຫຼວດລາດຕະເວນ
ຊາຍແດນ ກາເລັກຊີໂກ ຊຶ່ງເປັນດ່ານຂ້າມຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດກັບເມັກຊິໂກ.
ຢູ່ໃນຫ້ອງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ລາດຕະເວນຊາຍແດນ ສະມາຊິກລັດຖະສະພາ
ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານ ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວ
ຊົມເຊີຍຄວາມກ້າວໜ້າ ໃນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຄົນເຂົ້າມາໃນ ສະຫະລັດ ໂດຍກຳແພງ
ຊາຍແດນຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ.
ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ກ່າວເຖິງລະບົບຄົນເຂົ້າເມືອງຂອງສະຫະລັດ ວ່າ “ລະບົບແມ່ນ
ເຕັມແລ້ວ. ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເວົ້າວ່າ ພວກເຮົາເສຍໃຈ ‘ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຮັບເອົາ
ເຈົ້າໄດ້’ ພວກເຮົາຈະສຶກສາເບິ່ງ ແລະຈະສຶກສາເບິ່ງ ເບິ່ງຢ່າງເຂັ້ມງວດແທ້ໆ.”
ປະທານາທິບໍດີກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ ຜູ້ຄົນຕ້ອງການເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ຍ້ອນນຶ່ງໃນສອງ
ເຫດຜົນ. ທ່ານເວົ້າວ່າ “ສ່ວນນຶ່ງກໍແມ່ນເປັນຍ້ອນຄວາມຈິງທີ່ວ່າປະເທດຂອງເຮົາ
ມີເສດຖະກິດດີຫຼາຍ ແລະອີກສ່ວນນຶ່ງນັ້ນແມ່ນເປັນແຜນການຫຼອກລວງ. ຜູ້ຄົນ
ຕ້ອງການເຂົ້າມາ ແລະພວກເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ຄວນເຂົ້າມາ. ມີສະມາຊິກກຸ່ມອັນຕະພານ
ກຸ່ມອື່ນໆອີກຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ.”
ນອກນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ຍັງໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ ທ່ານເຕັມໃຈທີ່ຈະປິດຊາຍແດນ ທີ່
ຕິດກັບເມັກຊິໂກ ຖ້າເມັກຊິໂກຫາກບໍ່ທຳການຂັດຂວາງ ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ຢູ່ທີ່ຊາຍ
ແດນດ້ານໃຕ້ຂອງຕົນ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ແຕ່ເມັກຊິໂກ ໃນໄລຍະສີ່ມື້ຜ່ານມານີ້ ແມ່ນ
ດຳເນີນການ ຫຼາຍໄປກວ່າທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເຄີຍໄດ້ເຮັດມາ ຢູ່ທີ່ຊາຍແດນໃນພາກ
ໃຕ້ຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ປ່ຽນໃຈ
ກ່ຽວກັບການປິດຊາຍແດນທີ່ຕິດກັບເມັກຊິໂກນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກໃນອັນທີ່ປາກົດວ່າ ເປັນ
ການປ່ຽນຄຳເວົ້າໃນການຂົ່ມຂູ່ ຖ້າເມັກຊິໂກ ຫາກບໍ່ດຳເນີນການເພື່ອຢັບຢັ້ງການຫຼັ່ງ
ໄຫຼຂອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະຢາເສບຕິດທີ່ຜິດກົດໝາຍ ເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ.
ທ່ານທຣຳກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ກ່ອນອອກເດີນທາງຈາກທຳນຽບຂາວ ໄປຢ້ຽມເຂດ
ຊາຍແດນທີ່ຕິດກັບເມັກຊິໂກ ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ປ່ຽນໃຈເລີຍ. ຂ້າພະເຈົ້າ ອາດ
ຈະປິດຊາຍແດນ ໃນເວລາໃດເວລານຶ່ງ.”
ໃນລະຫວ່າງການໄປຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານທຣຳນັ້ນ ຍັງເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າທ່ານຈະປະ
ກອບສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມການຫາລືໂຕະມົນ ກ່ຽວກັບເລື້ອງພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະຄວາມ
ໝັ້ນຄົງຊາຍແດນ ກ່ອນຈະໄປຢ້ຽມບາງເຂດ ທີ່ຫາກໍມີການສ້າງຮົ້ວເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.
ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ໄດ້ກ່າວເຖິງຮົ້ວດັ່ງກ່າວນີ້ ວ່າ “ເປັນພາກສ່ວນໃໝ່ຂອງກຳ
ແພງຊາຍແດນທີ່ກໍສຳເລັດເສັດສິ້ນຕາມທີ່ໄດ້ສັນຍາໄວ້.”
ຮົ້ວທີ່ເມືອງກາເລັກຊີໂກ ຊຶ່ງໄດ້ເລີ້ມສ້າງມາແຕ່ປີ 2009 ແລະແລ້ວສຳເລັດໃນປີກາຍນີ້
ເປັນຮົ້ວທີ່ເຮັດຂຶ້ນແທນຮົ້ວເກົ່າທີ່ໄດ້ສ້າງເມື່ອຫຼາຍທົດສະວັດມາແລ້ວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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