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ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ​ທ​ຣຳ ເລີ້ມ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ປະ​ເທດ​ຍີ​ປຸ່ນ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄປ​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ ຜູ້​ນຳ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຍີປຸ່ນ ກັບ​ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ ສ​ຫລ ປະ​ຈຳ​ຍີ​ປຸ່ນ ທ່ານ​ວິ​ລ​ລຽມ ເຮ​ເຄີ​ທີ ທີ່​ໂຕ​ກຽວ ວັນ​ທີ 25 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019.

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ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ເຖິງ​ປະ​ເທດ​ຍີ​ປຸ່ນ​ແລ້ວ ໃນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ເປັນ​ເວ​ລາ 4 ມື້ ຊຶ່ງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນຈະ​ເນັ້ນ​ໜັກ​ໃສ່​ເລື້ອງ​ພິ​ທີ​ການ​ແລະ​ກິ​ລາ ເຖິງ​ແມ່ນເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ທ່ານນຶ່ງ​ສັນ​ຍາ​ວ່າ “ຈະ​ມີ​ເລື້ອງ​ທີ່​ເປັນ​ແກ່ນ​ສານ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ປະ​ກາດ​ໃຫ້​ຊາບ.”

ຈຸດ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ອັນ​ນຶ່ງ ກໍ​ແມ່ນ​ໂອ​ກາດ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ພາບ​ພົດ ແທນ​ທີ່​ຈະ​ແມ່ນ​ການຕົກ​ລົງ​ກັນ​ທີ່​ອາດ​ມີ​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ ໃນ​ສ່ວນ​ຂອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຍີ​ປຸ່ນ ທ່ານ​ຊິນ​ໂຊ ອາ​ເບະ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ສ້າງ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ອັນ​ໃກ້​ຊິດ​ກັບ​ປະ​ທານາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ. ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ທັງ​ສອງ​ເຄີຍ​ພົບ​ປະ​ແລະ​ໂອ້​ລົມ​ກັນ​ມາ​ແລ້ວ​ຫຼາຍກວ່າ 40 ເທື່ອ ຊຶ່ງ​ແນ່ນອນແມ່ນ “ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອນ” ອີງ​ຕາມ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ.

ທ່ານ​ໂທ​ໂມ​ຮິ​ໂກະ ທາ​ນິ​ກູ​ຊິ ສາ​ສະ​ດາ​ຈານ ​ທີ່​ມີ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ ເກ​ອີ​ໂອະ ຊຶ່ງ​ຜູ້​ຂຽນ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ໃຫ້​ແກ່​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຍີ່​ປຸ່ນ ຍັງ​ມອງ​ເຫັນ​ວ່າ ນອກ​ຈາກ​ພິ​ທີການ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ແລ້ວກໍ​ຈະ​ມີ​ເລື້ອງ​ທີ່​ເປັນ​ແກ່ນ​ສານ​ສຳ​ຄັນ​ບາງ​ຢ່າງຢູ່. ແຕ່​ທ່ານທາ​ນິ​ກູ​ຊິ ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ທ່ານ​ອາ​ເບ​ະ​ແມ່ນ​ຜູ້​ນຳ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ພຽງ​ຄົນດຽວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ “​ທີ່​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ສາ​ມາດ​ໂອ້​ລົມ​ນຳເປັນ​ເວ​ລາ​ຫຼາຍ​ຊົ່ວ​ໂມງໂດຍ​ບໍ່​ຕ້ອງມີ​ການ​ກະ​ກຽມ​ລ່ວງ​ໜ້າ ຊຶ່ງ​ໃນ​ຕົວ​ຂອງ​ມັນ​ເອງ​ແລ້ວແມ່ນ​ມີ​ຄຸນ​ຄ່າ​ທາງ​ດ້ານ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ສຳ​ລັບ​ການ​ທູດ​ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນ.”

ເມື່ອ​ວີ​ໂອ​ເອ​ຖາມ​ວ່າ ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້​ຈະ​ຍັງ​ຜົນ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັນ​ທີ່​ເປັນ​ຮູບ​ປະ​ທຳ ໃນ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ​ແລະ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຫຼື​ບໍ່ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອະ​ວຸໂສ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ທ່ານ​ນຶ່ງ ຊີ້​ໃຫ້​ເຫັນ​ໝາຍ​ກຳ​ນົດ​ການ ໃນ​ການ​ຖະ​ແຫຼງ​ຂ່າວຮ່ວມ​ກັນ ລະ​ຫວ່າງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳແລະ​ທ່ານ​ອາ​ເບະ ໃນ​ມື້​ວັນ​ຈັນ ໂດຍ​ກ່າວ​ຕອບວ່າ “ພວກ​ທ່ານ​ມີ​ການ​ປະ​ກາດ​ບາງ​ຢ່າງ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ ກ່ຽວ​ກັບ​ຂອບ​ເຂດ​ຂອງຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ​ປະ​ເທດ.”

ໃນ​ການ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ​ຕໍ່​ພວກ​ຜູ້​ນຳ​ທຸ​ລະ​ກິດຍີ່​ປຸ່ນ​ຫຼາຍ​ສິບ​ຄົນ ບໍ່​ດົນ​ຫຼັງ​ຈາກ​ທ່ານ​ໄດ້​ໄປ​ເຖິງ ​ນະ​ຄອ​ນ​ຫຼວງ​ໂຕ​ກຽວ ແລ້ວນັ້ນ ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໄດ້​ກ່າວ​ຊົມ​ເຊີຍ “ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ ​ໃນ​ເວລານີ້ກັບ​ປະ​ເທດ​ຍີ່​ປຸ່ນ ແບບ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ເຄີຍ​ມີມາ​ກ່ອນ.” ທ່ານ​ໄ​ດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຫວັງ​ອອກ​ມາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕົກ​ລົງ​ທາງ​ດ້ານການ​ຄ້າ ທີ່​ “ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ເປັນ​ທຳ​ແດ່​ໜ້ອຍ​ນຶ່ງ” ສຳ​ລັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ ດີກວ່າ​ສະ​ຖານະ​ການ​ທີ່​ເປັນ​ຢູ່​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ໃນ​ເລື້ອງ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ຄ້າ ຊຶ່ງ​ປະ
ເທດ​ຍີ່​ປຸ່ນ​ໄດ້​ປຽບ​ດຸນ​ການ​ຄ້າ​ຢ່າງ​ຫຼວງ​ຫຼາຍນັ້ນ.

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