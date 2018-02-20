ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ພວມສະໜັບສະໜຸນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ລັດຖະບານກາງຈະຮັດກຸມການກວດຊີວະປະຫວັດຂອງພວກທີ່ຊື້ປືນທັງຫຼາຍ ຫຼັງຈາກ
ທີ່ໄດ້ມີເຫດການຍິງສັງຫານ 17 ຄົນ ໃນສັບປະດາທີ່ແລ້ວນີ້ ທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍ
ໃນລັດ ຟລໍຣີດາ ຊຶ່ງທຳນຽບຂາວ ໄດ້ກ່າວ ໃນວັນຈັນວານນີ້. ການສະໜັບສະໜຸນຂອງ
ທ່ານທຣຳ ມີຂຶ້ນທ່າມກາງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທົ່ວປະເທດໃຫ້ມີການເອົາບາດກ້າວ
ທາງກົດໝາຍທີ່ຈະລະງັບການຍິງສັງຫານໝູ່.
ການຢັ່ງຫາງສຽງຂອງໜັງສືພິມ Washington Post - ອົງການຂ່າວ ABC ທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ 86 ເປີເຊັນ ຂອງພວກທີ່ຕອບຄຳຖາມ ໄດ້ແນະນຳພວກຕົນເອງ
ສັງກັດຢູ່ໃນພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່າວວ່າ ຖ້າມີກົດໝາຍທີ່ຮັດກຸມຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ມັນອາດ
ສາມາດປ້ອງກັນເຫດການສັງຫານໝູ່ ໃນ ລັດ ຟລໍຣີດາໄດ້. ໃນຂະນະທີ່ 67 ເປີເຊັນ
ຂອງພວກທີ່ເອີ້ນຕົວເອງວ່າເປັນຣີພັບບລິກັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກົດໝາຍທີ່ຮັດກຸມຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ
ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະປ້ອງກັນເຫດການສັງຫານໝູ່ໄດ້.
ມີຫຼາຍກວ່າ 3 ສ່ວນ 4 ຂອງທັງສອງກຸ່ມ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການກວດເບິ່ງ ແລະການຮັກສາ
ເລື່ອງສະພາບຈິດທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ນັ້ນ ແມ່ນຈະສາມາດປ້ອງກັນເຫດຮ້າຍດັ່ງກ່າວ
ນີ້ໄດ້.
ທັງໝົດແລ້ວ ປະມານ 77 ເປີເຊັນຂອງພວກທີ່ຕອບຄຳຖາມ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະສະພາ
ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກພຽງພໍ ເພື່ອປ້ອງກັນ ການສັງຫານໝູ່ ໃນສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່
62 ເປີເຊັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເອົາບາດກ້າວທີ່ພຽງພໍ.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງ ຊາຣາ ຮັກກາບີ ແຊນເດີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ໂອ້ລົມ
ກັບທ່ານ John Cornyn ສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ຈາກລັດ Texas
ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້ ກ່ຽວກັບການປະກອບຮ່າງກົດໝາຍ ແບບທັງສອງພັກການເມືອງ
ກັບທ່ານ Chris Murphy ສະມາຊິກສະພາສູງ ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ຜູ້ຊຶ່ງຕໍ່ຕ້ານ
ການມີອາວຸດປືນ ໃນຄອບຄອງ ມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ ເພື່ອປັບປຸງການກວດກາ
ປະຫວັດ. ການດັດແກ້ກົດໝາຍທີ່ວ່າແມ່ນກຳລັງມີຂຶ້ນ ໃນການເຈລະຈາຢູ່.
ທ້າວ Nikolas Cruz ໄວ 19 ປີ ທີ່ທາງຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ໄດ້ຮັບສາລະພາບວ່າ ລາວໄດ້ຍິງສັງຫານ ພວກນັກຮຽນ 14 ຄົນ ແລະຜູ້ໃຫຍ່ອີກ 3 ຄົນ ໃນເມືອງ Parkland, ລັດ
ຟລໍຣີດາ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍທີ່ລາວໄດ້ຖືກໄລ່ອອກ ໃນປີກາຍນີ້ ແມ່ນສາມາດທີ່
ຈະຊື້ປືນ AR-15 ໄດ້ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ກວດປະຫວັດແລ້ວ. ທ້າວ Cruz ທີ່ສວມໃສ່ຊຸດສີ
ສົ້ມແດງທີ່ໄດ້ໄປປະກົດຕົວໜ້ອຍນຶ່ງທີ່ສານ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ພວກທະນາຍ
ຄວາມໄດ້ອະທິບາຍຂັ້ນຕອນການດຳເນີນການ ໃນຄະດີອາຊະຍະກຳທີ່ມີການວາງແຜນ
ໄວ້ລ່ວງໜ້າຕ້ານລາວນັ້ນ.
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