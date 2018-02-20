ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

​​​​​​ປ. ທຣຳ ​​ສະໜັບສະໜຸນ​ການ​ຮັດກຸມ ​ການ ກວດ​ຊີວະ​ປະຫວັດຂອງ​ພວກ​ທີ່​ຊື້​ປືນ​ທັງຫຼາຍ

ພາບຂອງວັນທີ 11 ມັງກອນ 2018 ສະແດງອາວຸດປືນ ເຄິ່ງອັດຕະໂນມັດ ທີ່ຢູ່ຂ້າງຂວາ ທີ່ເຫັນວ່າມີລູກກະສຸນ ເຕັມອັດຕາ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຍິງໄດ້ໄວ ຕັ້ງຢູ່ເທິງໂຕະ ໃນຫ້ອງແລັບ ຄວບຄຸມ ຂອງການອາຊະຍາກຳທີ່ລັດ Washington ໃນນະຄອນ Seattle.

ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ​ພວມ​ສະໜັບສະໜຸນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ທີ່​ລັດຖະບານ​ກາງຈະ​ຮັດກຸມ​ການກວດ​ຊີວະ​ປະຫວັດຂອງ​ພວກ​ທີ່​ຊື້​ປືນ​ທັງຫຼາຍ ຫຼັງ​ຈາກ​
ທີ່​ໄດ້​ມີ​ເຫດການ​ຍິງ​ສັງຫານ​ 17 ຄົນ ​ໃນ​ສັບປະດາ​ທີ່​ແລ້ວ​ນີ້ ທີ່ໂຮງຮຽນ​ມັດທະຍົມ​ປາຍ
​ໃນລັດ ຟລໍຣີດາ ຊຶ່ງ​ທຳນຽບຂາວ ​ໄດ້​ກ່າວ​ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້. ການສະໜັບສະໜຸນຂອງ​
ທ່ານ​ທຣຳ ມີ​ຂຶ້ນ​ທ່າມກາງ​ຄວາມ​ຮຽກຮ້ອງ​ຕ້ອງການ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ເອົາ​ບາດກ້າວ
​ທາງ​ກົດໝ​າຍທີ່​ຈະ​ລະ​ງັບ​ການ​ຍິງ​ສັງຫານ​ໝູ່.

ການ​ຢັ່ງຫາງ​ສຽງ​ຂອງໜັງສືພິມ Washington Post - ອົງການຂ່າວ ABC ​ທີ່​ໄດ້​ເຜີຍ​ແຜ່
​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ວ່າ 86 ​ເປີ​ເຊັນ​ ຂອງ​ພວກ​ທີ່​ຕອບຄຳຖາມ ໄດ້​ແນະນຳ​ພວກ​ຕົນເອງ​
ສັງກັດຢູ່ໃນ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ​ກ່າວ​ວ່າ ຖ້າມີ​ກົດໝາຍ​ທີ່​ຮັດກຸມ​ຂຶ້ນ​ກວ່າ​ເກົ່າ ມັນອາດ
​ສາມາດ​ປ້ອງ​ກັນ​ເຫດການ​ສັງຫານ​ໝູ່ ​ໃນ ລັດ ຟລໍຣີດາ​ໄດ້. ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ 67 ​ເປີ​ເຊັນ
ຂອງ​ພວກ​ທີ່​ເອີ້ນ​ຕົວ​ເອງ​ວ່າ​ເປັນຣີພັບ​ບລິ​ກັນ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ກົດໝາຍ​ທີ່​ຮັດກຸມ​ຂຶ້ນ​ກວ່າ​ເກົ່າ
ບໍ່​ສາມາດ​ທີ່​ຈະ​ປ້ອງ​ກັນ​ເຫດການ​ສັງຫານ​ໝູ່​ໄດ້.

ມີ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 3 ສ່ວນ 4 ຂອງ​ທັງ​ສອງ​ກຸ່ມ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການກວດ​ເບິ່ງ​ ​ແລະ​ການ​ຮັກສາ
ເລື່ອງ​ສະພາບ​ຈິດ​ທີ່​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ ນັ້ນ​ ແມ່ນ​ຈະ​ສາມາດ​ປ້ອງ​ກັນ​ເຫດ​ຮ້າຍ​ດັ່ງກ່າວ
​ນີ້​ໄດ້.

ພາບວີດີໂອ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂອງຜູ້ຕ້ອງສົງໄສວ່າ ຍິງທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍ ທ້າວ Nikolas Cruz (ກາງ) ປະກົດຕົວຕໍ່ໜ້າຜູ້ຳພາກສາສານ ທ່ານນາງ Kim Theresa Mollica ໃນສານເຂດ Broward County, ວັນພະຫັດ ວັນທີ 15 ກຸມພາ 2018, ໃນເມືອງ Fort Lauderdale, ລັດ Fla.
ພາບວີດີໂອ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂອງຜູ້ຕ້ອງສົງໄສວ່າ ຍິງທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍ ທ້າວ Nikolas Cruz (ກາງ) ປະກົດຕົວຕໍ່ໜ້າຜູ້ຳພາກສາສານ ທ່ານນາງ Kim Theresa Mollica ໃນສານເຂດ Broward County, ວັນພະຫັດ ວັນທີ 15 ກຸມພາ 2018, ໃນເມືອງ Fort Lauderdale, ລັດ Fla.

ທັງ​ໝົດ​ແລ້ວ ປະມານ 77 ​ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ພວກ​ທີ່​ຕອບ​ຄຳ​ຖາມ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ລັດຖະສະພາ ​
ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ວຽກ​ພຽງພໍ ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ ການ​ສັງຫານ​ໝູ່ ​ໃນ​ສະຫະລັດ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່
62 ​ເປີ​ເຊັນ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ທຣຳ ​ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ເອົາ​ບາດກ້າວ​ທີ່​ພຽງພໍ.

​ໂຄສົກ​ທຳນຽບຂາວ ທ່ານ​ນາງ ​ຊາຣາ ຮັກ​ກາ​ບີ ​ແຊນ​ເດີ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້ໂອ້​ລົມ​
ກັບ​ທ່ານ John Cornyn ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ​ສັງກັດ​ພັກຣີພັບ​ບລີ​ກັນ ຈາກ​ລັດ Texas
ໃນ​ສັບປະດາ​ແລ້ວ​ນີ້​ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະກອບ​ຮ່າງ​ກົດໝາຍ ​ແບບ​ທັງສ​ອງພັກ​ການ​ເມືອງ
ກັບ​ທ່ານ Chris Murphy ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ​ ສັງກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ຕໍ່ຕ້ານ​
ການ​ມີອາວຸດ​ປືນ ໃນຄອບ​ຄອງ​ ມາ​ເປັນ​ເວລາ​ດົນ​ນານ​ແລ້ວ ​ເພື່ອ​ປັບປຸງ​ການ​ກວດກາ​
ປະຫວັດ. ການ​ດັດ​ແກ້​ກົດໝາຍ​ທີ່​ວ່າ​ແມ່ນ​ກຳລັງ​ມີຂຶ້ນ ​ໃນ​ການ​ເຈລະຈາ​ຢູ່.

ທ່ານ John Doll ຈາກເມືອງ Renton, ລັດ Washington ຖືປ້າຍທີ່ອ່ານວ່າ "ພວກຜູ້ຄົນມີສິດ ທີ່ຈະຄອບຄອງອາວຸດປືນ" ໃນການປະທ້ວງປືນ ທີ່ລັດຖະສະພາຂອງລັດ ທີ່ເມືອງ Olympia, Wash.
ທ່ານ John Doll ຈາກເມືອງ Renton, ລັດ Washington ຖືປ້າຍທີ່ອ່ານວ່າ "ພວກຜູ້ຄົນມີສິດ ທີ່ຈະຄອບຄອງອາວຸດປືນ" ໃນການປະທ້ວງປືນ ທີ່ລັດຖະສະພາຂອງລັດ ທີ່ເມືອງ Olympia, Wash.

ທ້າວ Nikolas Cruz ​ໄວ 19 ປີ ທີ່​ທາງ​ຕຳຫຼວດ​ກ່າວ​ວ່າ ​ໄດ້​ຮັບ​ສາລະພາບ​ວ່າ ລາວ​ໄດ້​ຍິງ​ສັງຫານ ພວກ​ນັກ​ຮຽນ 14 ຄົນ ​ແລະ​ຜູ້​ໃຫຍ່​ອີກ 3 ຄົນ ​ໃນ​ເມືອງ Parkland, ລັດ

ຟລໍຣີດາ ​ໂຮງຮຽນ​ມັດທະຍົມ​ປາຍ​ທີ່​ລາວ​ໄດ້​ຖືກ​ໄລ່​ອອກ​ ​ໃນ​ປີ​ກາຍ​ນີ້ ​ແມ່ນສາມາດ​ທີ່​
ຈະຊື້ປືນ AR-15 ​ໄດ້ ​ຫຼັງ​ຈາກທີ່​ໄດ້​ກວດ​ປະຫວັດແລ້ວ. ທ້າວ Cruz ທີ່​ສວມ​ໃສ່ຊຸດ​ສີ​
ສົ້ມ​ແດງທີ່​ໄດ້​ໄປ​ປະກົດ​ຕົວ​ໜ້ອຍ​ນຶ່ງ​ທີ່​ສານ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ພວກ​ທະນາຍ
ຄວາມ​ໄດ້​ອະທິບາຍ​ຂັ້ນ​ຕອນການ​ດຳ​ເນີນ​ການ ​ໃນ​ຄະດີ​ອາ​ຊະຍະ​ກຳ​ທີ່​ມີ​ການວາງ​ແຜນ
​ໄວ້ລ່ວງ​ໜ້າຕ້ານ​ລາວ​ນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ນາງ Angelina Lazo ໄວ 18, ກາງ, ນັກຮຽນປີສຸດທ້າຍທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍ Marjory Stoneman Douglas ຖືປ້າຍຮ່ວມກັບພວກນັກຮຽນຄົນອື່ນໆ ແລະພວກພໍ່ແມ່ນຜູ້ປົກຄອງ ທີ່ຢູ່ໃກ້ໆກັບ ໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ ໃນເມືອງ Parkland, Fla.
ນາງ Angelina Lazo ໄວ 18, ກາງ, ນັກຮຽນປີສຸດທ້າຍທີ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມປາຍ Marjory Stoneman Douglas ຖືປ້າຍຮ່ວມກັບພວກນັກຮຽນຄົນອື່ນໆ ແລະພວກພໍ່ແມ່ນຜູ້ປົກຄອງ ທີ່ຢູ່ໃກ້ໆກັບ ໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວ ໃນເມືອງ Parkland, Fla.

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG