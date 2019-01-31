ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າເຖິງ “ການສະໜັບສະໜູນ
ຢ່າງແຂງຂັນ” ຂອງເພິ່ນ ຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຮື້ຟື້ນປະຊາທິປະໄຕໃນ Venezuella ໃນລະ ຫວ່າງການໂອ້ລົມ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ກັບຜູ້ນຳ ຝ່າຍຄ້ານ ທ່ານຮວນ ກົວອີໂດ ຜູ້ທີ່
ໄດ້ປະກາດ ຕົນເອງວ່າເປັນປະທານາທິບໍດີ ຂອງປະເທດນັ້ນ.
ທ່ານນາງ ແຊຣາ ແຊນເດີ ໂຄສົກທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ນອກນັ້ນປະທານາທິ ບໍດີທຣຳກັບ
ທ່ານ ກົວອີໂດ ຍັງໄດ້ເຫັນພ້ອນນຳກັນວ່າ ຈະສືບຕໍ່ຮັກສາໄວ້ຊຶ່ງ “ການຕິດຕໍ່ພົວພັນຢ່າງ ເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ເສັ້ນທາງ ຂອງເວເນຊູເອລາ ໃຫ້ກັບຄືນໄປສູ່ ສະເຖຍ
ລະພາບ ແລະກໍ່ສ້າງ ຄືນໃໝ່ ສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍ” ຂອງທັງສອງປະເທດ.
ທ່ານທຣຳໄດ້ເວົ້າໃນຕອນເຊົ້າໆຂອງວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ທ່ານ ນິໂກລັສ ມາດູໂຣ ປະທານາ
ທິບໍດີເວເນຊູເອລາ ຜູ້ທີ່ພວມຕົກຢູ່ໃນການໂຈມຕີ ແມ່ນປະສົງຢາກຈະເຈລະຈາກັບພວກ
ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຂະບວນການຝ່າຍຄ້ານຂອງທ່ານກົວອີໂດເພື່ອແກ້ໄຂວິກິດການທາງດ້ານ
ການເມືອງ ແຕ່ກໍໄດ້ເຕືອນຊາວອາເມຣິກັນ ບໍ່ໃຫ້ເດີນທາງ ໄປເວເນຊູເອລາ “ຈົນກວ່າວ່າ
ຈະມີປະກາດອອກມາໃໝ່.”
ການຂຽນລົງທວີດເຕີໃນຕອນເຊົ້ານັ້ນ ແມ່ນອ້າງອີງເຖິງຂໍ້ສເໜີຂອງທ່ານມາດູໂຣທີ່ຢາກ
ໃຫ້ມີການເຈລະຈາກັບກຳລັງຝ່າຍຄ້ານຂອງປະເທດ ແລະຢາກໃຫ້ຈັດການເລືອກຕັ້ງຂຶ້ນ
ກ່ອນກຳນົດ.
ທ່ານເວົ້າເພີ້ມວ່າ ການຂົ່ມຂູ່ເລື້ອງການລົງໂທດ ຂອງສະຫະລັດ ອັນມີລວມທັງການຕັດ
ລາຍຮັບ ຈາກນໍ້າມັນຂອງເວເນຊູເອລານຳແມ່ນມີສ່ວນເຮັດໃຫ້ທ່າທີຂອງມາດູໂຣຜ່ອນ
ເບົາລົງ.
ທ່ານມາດູໂຣ ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບ ຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວ ໃນຕອງເຊົ້າວັນພຸດວານນີ້ ໃນລະ
ຫວ່າງການສຳພາດກັບອົງການຂ່າວ RIA ຂອງຣັດເຊຍໂດຍເວົ້າວ່າ ເພິ່ນຈະນັ່ງຢູ່ໂຕະ
ກອງປະຊຸມ ເຈລະຈາ “ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງເວເນຊູເອລາ.” ແຕ່ທ່ານເວົ້າວ່າ ຈະບໍ່ມີ
ການເລືອກຕັ້ງ ປະ ທານາທິບໍດີໃໝ່ ຈົນເຖິງປີ 2025 ຊຶ່ງເປັນການປະຕິເສດ ຕໍ່ຄຳຮຽກ
ຮ້ອງຂອງທ່ານກົວອີໂດ ປະ ທານສະພາແຫ່ງຊາດ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພວກຝ່າຍຄ້ານ.
ທ່ານ ກົວອີໂດ ໄດ້ປະກາດຕົນເອງວ່າ ເປັນປະທານທິບໍດີ ໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານຂອງຊາດ
ໃນ ອາທິດແລ້ວນີ້ ລຸນຫຼັງສະພາໄດ້ປະກາດວ່າ ການເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານມາດູ
ໂຣ ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ໂດຍໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ການເລືອກຕັ້ງຄືນໃໝ່ ຂອງເພິ່ນ ໃນ
ເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2018 ບໍ່ຍຸຕິທຳ ໂດຍທີ່ພວກຜູ້ສະໜັກຟ່າຍຄ້ານສ່ວນຫຼາຍຖືກຫ້າມ
ບໍ່ໃຫ້ສະໜັກຫຼືບໍ່ກໍບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການແຂ່ງຂັນ. ສະຫະລັດຮັບຮູ້ວ່າ ທ່ານກົວອີໂດເປັນຜູ້
ນຳໄລຍະຂ້າມຜ່ານຂອງປະເທດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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