ຄວາມແຕກແຍກ ຂະຫຍາຍວົງກວ້າງອອກ ລະຫວ່າງ ປ. ທຣໍາ ແລະພັກຂອງທ່ານ

ການແຕກແຍກລະຫວ່າງ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ແລະພັກການເມືອງຂອງທ່ານເອງ
ໄດ້ຂະຫຍາຍວົງກວ້າງອອກໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ປະທາ ນາທິບໍດີດໍໂນລ
ທຣໍາ ຕິຕຽນສະມາຊິກສະພາສູງພັກຣີພັບບລິກກັນສອງທ່ານ ຢ່າງເປີດເຜີຍ ແລະສະມາ
ຊິກສະພາສູງອີກຄົນນຶ່ງຂອງພັກໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມກ່ຽວ ກັບຄວາມທຸ່ນທ່ຽງ ແລະຄວາມສາ
ມາດຂອງທ່ານ.
ເປົ້າໝາຍຄວາມໂກດແຄ້ນເທື່ອຫລ້າສຸດ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ກໍແມ່ນຕໍ່ທ່ານ Linsey Graham ສະມາຊິກສະພາສູງຈາກລັດ South Carolina ແລະ ທ່ານJeff Flake ສະ
ມາຊິກສະພາສູງ ຈາກລັດ Arizona.
ທ່ານ Graham ອະດີດຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ກ່າວຫາ ປະທານາທິບໍດີ ທຣໍາວ່າ
ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນໝູ່ພົນລະເຮືອນ ດ້ວຍການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບ
ການປະທ້ວງທີ່ມີຈູງໃຈໂດຍເຊື້ອຊາດຜິວພັນ ຫລາຍມື້ກ່ອນເກີດເຫດການຢູ່ເມືອງ Charlottesville ລັດ Virgina.
“ທ່ານ Linsey Graham ທີ່ຊອກຫາຊື່ສຽງໄດ້ເວົ້າຢ່າງຜິດພາດໄປວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວໄປວ່າ ມີສິນລະທຳເທົ່າທຽມກັນ ລະຫວ່າງກຸ່ມ KKK ກຸ່ມ neo-Nazis ແລະພວກ
ຜິວຂາວ ທີ່ຖືວ່າຕົນເອງປະເສີດກວ່າຜູ້ອື່ນນັ້ນ” ປະທານາທິ ບໍດີທຣໍາ ກ່າວຢູ່ໃນການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງ Twitter ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ແລະກ່າວເພີ້ມເຕີມວ່າ ການກ່າວຫາດັ່ງ
ກ່າວເປັນ “ຕົວະທີ່ໜ້າບໍ່ອາຍ.”
ທ່ານ Flake ທີ່ຢູ່ໃນຄະນະກຳມະການຍຸຕິທຳຂອງສະພາສູງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະທານາທິ
ບໍດີໂກດແຄ້ນ ຍ້ອນໄດ້ຂຽນປື້ມຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ວ່າ ບັນດາສະມາຊິກພັກຣີ ພັບບລິກັນ
ປະລະຫລັກການຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍພາກັນຍອມຈຳນົນຕໍ່ “ການເມືອງ ແຫ່ງຄວາມໂກດ
ແຄ້ນ” ຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ຕອບໂຕ້ຢູ່ໃນການຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງທາງ Twitter ໃນວັນພະຫັດ
ວານນີ້ ໂດຍໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຕໍ່ຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານ Flake ໃນການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນ
ຕົ້ນໃນປີ 2018 ໂດຍກ່າວວ່າ ທ່ານ Flake "ອ່ອນແອກ່ຽວກັບເລື່ອງຊາຍແດນແລະການ
ທຳຜິດເລັກໆນ້ອຍໆຢູ່ໃນສະພາສູງ. ທ່ານເປັນອັນຕະລາຍ.”
ຄວາມໂກດແຄ້ນທີ່ລະບາຍອອກທາງສື່ສັງຄົມເທື່ອຫລ້າສຸດ ໂດຍປະທານາທິບໍດີ ໃນຂະ
ນະທີ່ທ່ານສືບຕໍ່ເຮັດວຽກແລະພັກຜ່ອນໄປນຳຢູ່ທີ່ສະໂມສອນຕີກັອຟຂອງ ທ່ານ ໃນລັດ
New Jersey ຊຶ່ງຮວມທັງການຄັດຄ້ານທີ່ຈະຍົກຍ້າຍບັນດາຮູບປັ້ນ ແລະອະນຸສາວາລີ
ຕ່າງໆ ທີ່ໃຫ້ກຽດແກ່ບັນດານາຍພົນບັນດາລັດພາກໃຕ້ທີ່ເອີ້ນວ່າ Confederate ແລະ
ພວກທະຫານໃນສະໄໝສົງຄາມກາງເມືອງຂອງອາເມຣິກາໃນຊຸມປີ 1860.
ທ່ານ Lindsay Walters ໂຄສົກທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ “ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງ Twitter
ຂອງປະທານາທິບໍດີ ກ່າວຢູ່ໃນຕົວຂອງມັນເອງ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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