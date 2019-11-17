ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມໂຮງໝໍ ທະຫານ ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນເສົາວານນີ້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄຶດວ່າ ຈະເກີດຂຶ້ນ ສຳລັບສິ່ງທີ່ ທຳນຽບຂາວ ກ່າວວ່າ ເປັນການເລີ້ມກວດສຸຂະພາບປະຈຳປີ ກ່ອນກຳນົດ.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ທ່ານນາງ ສແຕັບຟານີ ກຣິແຊມ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫລງການວ່າ “ໂດຍການຄາດໝາຍວ່າ ຈະມີວຽກຫຼາຍແທ້ໆໃນປີ 2020 ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ກໍສວຍໂອກາດ ໃນວັນທ້າຍສັບປະດາທີ່ວ່າງນີ້ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ ແຫ່ງນີ້ ເລີ້ມຕົ້ນ ຂັ້ນຕອນການກວດສຸຂະພາບປະຈຳປີ ຢູ່ທີ່ໂຮງໝໍທະຫານ ວອລເຕີ ຣີດ.”
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ໃຊ້ເວລາຢູ່ ສະຖານທີ່ການແພດ ໃນນະຄອນເບີແຕັສດາ (Bethesda) ຂອງລັດແມຣີແລນ ເປັນເວລາ ປະມານ 5 ຊົ່ວໂມງ ກັບ 15 ນາທີ. ນັກຖ່າຍພາບຄົນນຶ່ງ ໄດ້ເຫັນ ທ່ານທຣຳ ອອກມາຈາກສະຖານທີ່ແຫ່ງດັ່ງກ່າວ ໂດຍທີ່ຄໍເສື້ອຂອງທ່ານນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ໃສ່ກະດຸມ ແລະບໍ່ໄດ້ໃສ່ກາລະວັດ.
ທ່ານນາງ ກຣິແຊມ ໄດ້ກ່າວຫຼັງຈາກທ່ານທຣຳ ໄດ້ເດີ່ນທາງອອກໄປບໍ່ດົນ ວ່າ “ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ຮັບການກວດສຸຂະພາບ ແລະກວດເລືອດຕ່າງໆ” ແລະທ່ານ “ຍັງຄົງມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ ແລະມີກຳລັງວັງຊາ ໂດຍທ່ານບໍ່ໄດ້ຈົ່ມຕຳໜິຫຍັງເລີຍ ດັ່ງທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂດຍການອອກໄປຫາສຽງໃນການໂຮມຊຸມນູມ ຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ຕໍ່ໜ້າຊາວອາເມຣິກັນ ຫຼາຍພັນຄົນຫຼາຍຄັ້ງຕໍ່ອາທິດ ນັ້ນ.”
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວ ບໍ່ໄດ້ສະໜອງລາຍລະອຽດໃດໆຕື່ມອີກ ກ່ຽວກັບວ່າ ການກວດທີ່ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຮັບນັ້ນ ແມ່ນປະເພດໃດ.
ໃນທ່ຽງຄືນຕອນເຊົ້າມືດວັນອາທິດນີ້ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນ “ຂັ້ນຕອນທີນຶ່ງ ຂອງການກວດສຸຂະພາບໃນແຕ່ລະປີ. ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງດີຫຼາຍ. ຈະສຳເລັດໃນປີໜ້າ.”
ທ່ານນາງ ກຣິແຊມ ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໃນຂະນະຢູ່ທີ່ສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຍັງໄດ້ທັກທາຍ ບັນດາພະນັກງານແພດ “ເພື່ອສະແດງອອກເຖິງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈ ສຳລັບການຮັກສາປິ່ນປົ່ວທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ດີເລີດ ທີ່ບັນດາແພດທັງຫຼາຍ ໄດ້ສະໜອງແກ່ບັນດານັກລົບໄດ້ຮັບບາດເຈັບທັງຫຼາຍ.”