ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຊີ້ແຈງໃນວັນເສົາວານນີ້ ວ່າ ທະນາຍຄວາມສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ຄື ທ່ານຣູດີ ຈູລີອານີ ຢາກເອົາຂໍ້ມູນ ທີ່ເພິ່ນໄດ້ເກັບກຳມາຈາກການສືບສວນສອບສວນຂອງທ່ານ ຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ນັ້ນ ໄປໃຫ້ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ສະຫະລັດ ແລະໃຫ້ລັດຖະສະພາ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈູລີອານີ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ບອກທ່ານວ່າ ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວທີ່ທ່ານຈູລີອານີ ໄດ້ເກັບກຳມານັ້ນ ແມ່ນຫຍັງ ຫາກແຕ່ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຍິນວ່າ ມັນມີຫຼາຍໆເລື້ອງ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ຕໍ່ໜ້າທຳນຽບຂາວ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະເດີນທາງໄປຍັງລັດຟລໍຣີດາ ວ່າ “ທ່ານຈູລີອານີ ຈະຂຽນບົດລາຍງານສະບັບນຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າຄຶດຈັ່ງຊັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ແລະລັດຖະສະພາ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ລາວກ່າວວ່າ ລາວ ມີຂໍ້ມູນທີ່ດີໆຫຼາຍອັນ. ຂ້າພະເຈົ້າ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ລົມກັບລາວ ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນອັນນັ້ນເທື່ອ.”
ທ່ານຈູລີອານີ ອະດີດເຈົ້າຄອງນະຄອນນິວຢອກ ໄດ້ເດີນທາງໄປຍັງຢູເຄຣນ ເພື່ອຕິດຕາມການສືບສວນສອບສວນ ໃນເລື້ອງຜູ້ທີ່ອາດຈະເປັນຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານທຣຳ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ປີ 2020 ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ກໍຄື ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະລູກຊາຍຂອງເພິ່ນ ພ້ອມດ້ວຍ ທິດສະດີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດທີ່ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ບໍ່ໜ້າເຊື່ອ ທີ່ວ່າ ຢູເຄຣນ ບໍ່ແມ່ນຣັດເຊຍ ເຂົ້າແຊກແຊງການເລືອກຕັ້ງສະຫະລັດ ໃນປີ 2016 ເພື່ອຊ່ອຍ ທ່ານນາງຮີລາຣີ ຄລິນຕັນ ຜູ້ທີ່ເປັນຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານທຣຳ.
ການພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ ຂອງທ່ານທຣຳ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການສືບສວນສອບສວນ ເຂົ້າໃນການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ປີ 2016 ຂອງໄອຍະການພະເສດ ທ່ານໂຣເບີດ ມັນເລີ ເສຍຫາຍນັ້ນ ກໍໄດ້ນຳໄປສູ່ການລົງຄວາມເຫັນວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ເຂົ້າແຊກແຊງເພື່ອຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານທຣຳ ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ຊຶ່ງໃນທີ່ສຸດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານທຣຳ ຕ້ອງໄດ້ປະເຊີນກັບ ຂໍ້ກ່າວຟ້ອງຮ້ອງ ຊຶ່ງສະພາຕ່ຳນຳພາໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ ແມ່ນກຳລັງຮ່າງມາດຕາການຟ້ອງຮ້ອງ ຕາມການຮ້ອງຂໍໂດຍປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານນາງ ແນນຊີ ເພໂລຊີ.
ທ່ານທຣຳ ດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ກົດດັນປະທານາທິບໍດີ ຂອງຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ແຊເລັນສະກີ ໃຫ້ປະກາດການສືບສວນສອບສວນ ຄອບຄົວ ທ່ານໄບເດັນ ໃນຂະນະທີ່ ທຳນຽບຂາວ ໂຈະການຊ່ອຍເຫຼືອດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ສຳລັບປະເທດດັ່ງກ່າວ ໄວ້ ຊຶ່ງການຊ່ອຍເຫຼືອນີ້ ກໍໄດ້ຖືກຮັບຜ່ານໂດຍລັດຖະສະພາ ແລ້ວ.