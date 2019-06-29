ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ທ່ານຍິນດີທີ່ຈະພົບກັບຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງອຶນ ໃນເຂດປອດທະຫານ ຫຼື DMZ ທີ່ແບ່ງແຍກສອງເກົາຫຼີນັ້ນ ພຽງແຕ່ເພື່ອຈະ “ຈັບມືກັນ ແລະຖາມສະບາຍດີ ເທົ່ານັ້ນ.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ສະເໜີໃນການຂຽນລົງໃນທວິດເຕີ້ ບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງກ່ອນທີ່ທ່ານ ຈະເດີນທາງໄປຮອດເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນວັນເສົາມື້ນີ້.
“ໃນຂະນະຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ຖ້າຫາກວ່າປະທານປະເທດກິມ ແຫ່ງເກົາຫຼີເໜືອເຫັນອັນນີ້ແລ້ວ,
ຂ້າພະເຈົ້າຈະພົບກັບເພິ່ນ ໃນເຂດຊາຍແດນ DMZ ພຽງແຕ່ເພື່ອຈະ “ຈັບມືກັນ ແລະ
ຖາມສະບາຍດີ(?)!” ຊຶ່ງທ່ານທຣຳໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນທວີດເຕີ້.
ການກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ກຸ່ມ G20 ໃນຍີ່ປຸ່ນ ນັ້ນ ທ່ານທຣຳ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈ ໃນຕອນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ວ່າ “ສົ່ງຂໍ້ສະເໜີ” ເພື່ອຈະພົບ
ທ່ານກິມ ໂດຍກ່າວເພີ້ມຕື່ມວ່າ ການພົບປະກັນເຊັ່ນນີ້ ຈະໃຊເວບາພຽງປະມານ 2 ນາທີ
ເທົ່ານັ້ນ.
“ພວກເຮົາຈະພົບປະກັນ ປະມານ 2 ນາທີ,” ຊຶ່ງທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວໄວ້ແລະໄດ້ກ່າວ
ຕໍ່ໄປວ່າ “ມັນກໍເປັນພຽງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້. ແຕ່ວ່າ ມັນຈະດຳເນີນ
ໄປດ້ວຍດີ.”
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ກ່າວ ຕໍ່ໄປວ່າ ທ່ານຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ “ສະບາຍ” ການຍ່າງຂ້າມຊາຍແດນເຂົ້າໄປໃນເກົາຫຼີເໜືອ. ຖ້າຫາກວ່າ ມັນເກີດຂຶ້ນໄດ້, ນັ້ນກໍຈະເປັນຄັ້ງທຳອິດ
ທີ່ປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເກົາຫຼີເໜືອ.
ທ່ານກິມ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕອບຮັບກັບຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານທຣຳ. ແຕ່ວ່າ ຮອງລັດຖະມົນຕີ
ການຕ່າງປະເທດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ Choe Son Hui ໄດ້ເອີ້ນການເຊື້ອເຊີນ
ດັ່ງກ່າວນີ້ວ່າ “ເປັນຂໍ້ສະເໜີທີ່ໜ້າສົນໃຈ.”
“ພວກເຮົາເຫັນມັນ ຄືວ່າ ເປັນຂໍ້ສະເໜີທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ແຕ່ວ່າ ພວກເຮົາ ຍັງບໍ່ທັນ
ໄດ້ຮັບຂໍ້ສະເໜີຢ່າງເປັນທາງການເທື່ອ,” ຊຶ່ງທ່ານ Choe ໄດ້ກ່າວໄວ້ ໃນຖະແຫຼງການ
ສະບັບນຶ່ງທີ່ນຳລົງເຜີຍແຜ່ ໃນສູນກາງຂ່າວຂອງລັດຖະບານເກົາຫຼີເໜືອ ນັ້ນ.
“ນີ້ຈະຖືວ່າເປັນໂອກາດດີທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນ ໃນການເສີມ ສາຍພົວພັນແບບ
ສ່ວນຕົວໃຫ້ເລິກເຊິ່ງ ລະຫວ່າງຜູ້ນຳທັງສອງ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍ
ໃຫ້ກ້າວໄກໄປໜ້າ,” ຊຶ່ງທ່ານ Choe ໄດ້ກ່າວເພີ້ມໄວ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ