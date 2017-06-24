ປ. ທຣໍາ ຕ້ອງຕິ ມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງ ທ່ານ Mueller ກັບອະດີດຫົວໜ້າ FBI

ໃນການໃຫ້ສຳພາດອອກອາກາດທາງໂທລະພາບເປັນເທື່ອທຳອິດ ໃນຮອບຫົກອາ
ທິດນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວວ່າ ເປັນເລື່ອງທີ່ “ໜ້າລຳຄານຫຼາຍ” ທີ່ຜູ້ນຳພາ
ການສືບສວນ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ອາດມີການພົວພັນລະຫວ່າງ ຄະນະໂຄ
ສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ແລະຣັດເຊຍນັ້ນ ເປັນເພື່ອນກັບອະດີດຜູ້ອຳນວຍການອົງ
ການສັນຕິບານກາງ ຫຼື FBI ທ່ານ James Comey.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວຕໍ່ລາຍການ “Fox and Friends” ຂອງໂທລະພາບ Fox
News ວ່າ ໄອຍະການພິເສດ Robert Mueller ເປັນ “ເພື່ອນໃກ້ຊິດທີ່ສຸດກັບທ່ານ
Comey ຊຶ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ລົບກວນໃຈຫຼາຍ."
ນອກນັ້ນ ປະທານາທິບໍດີຍັງໄດ້ສະເໜີແນະວ່າ ທ່ານ Mueller ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ລາ
ອອກ ໃນເວລາໃດເວລານຶ່ງ ໂດຍກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ເບິ່ງ” ຖາມເຖິງສາມ
ເທື່ອວ່າ ທ່ານ Mueller ຄວນຈະຖອນໂຕທ່ານເອງ ອອກຈາກການສືບສວນຫລືບໍ່. ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ກ່າວວ່າ ທ່ານມີຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ທ່ານ Mueller ໄດ້ຈ້າງບັນ
ດາທະນາຍຄວາມຜູ້ທີ່ໄດ້ບໍລິຈາກເງິນໃຫ້ແກ່ພັກເດໂມແຄຣັດມາກ່ອນ.
ໂຄສົກທຳນຽບຂາວທ່ານ Sean Spicer ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນເວລາຕໍ່ມາຂອງ
ແລງວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີຍັງ “ຮັກສາອຳນາດ” ທີ່ຈະປົດ
ທ່ານ Mueller ອອກຈາກໜ້າທີ່ແຕ່ “ທ່ານກໍບໍ່ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະປະຕິບັດ ເຊັ່ນນັ້ນ.”
ທ່ານ Mueller ຊຶ່ງເຄີຍເປັນຜູ້ອຳນວຍການອົງການສັນຕິບານກາງກ່ອນທ່ານ
Comey ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນໄອຍະການພິເສດ ໂດຍກະຊວງຍຸຕິທຳ ເພື່ອນຳພາ
ການສືບສວນ ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ປົດທ່ານ Comey ອອກຈາໜ້າທີ່ ຜູ້
ນຳພາການສືບສວນກ່ຽວກັບເລື່ອງຣັດເຊຍ ໃນເວລາທີ່ທ່ານຖືກປົດ ນັ້ນ. ທ່ານ
Mueller ແລະຄະນະກຳມະການສະພາຈຳນວນນຶ່ງກຳລັງສືບສວນເບິ່ງການພົວພັນ
ຂອງຣັດເຊຍ ເຂົ້າໃນໃນການເລືອກຕັ້ງສະຫະລັດປີກາຍນີ້ ທີ່ໄດ້ແນໃສ່ເພື່ອຊ່ວຍ
ໃຫ້ທ່ານທຣໍາໄດ້ຮັບຊະນະ ແລະສືບສວນວ່າ ທ່ານໄດ້ຂັດ ຂວາງຂະບວນການຍຸຕິ
ທຳຫຼືບໍ່.
ເປັນເວລາຫລາຍເດືອນມາແລ້ວ ທີ່ປະທານາທິບໍດີບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການສືບ
ສວນ ກ່ຽວກັບການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງສະຫະລັດ ໂດຍ
ເອີ້ນວ່າ “ຊອກຫາເລື່ອງມາແກ້ແຄ້ນ” ແລະກ່າວອີກວ່າ ເປັນການຫາທາງແກ້ຕົວ
ຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ຈະອະທິບາຍເຖິງການປະລາໄຊຂອງທ່ານນາງ Clinton.
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