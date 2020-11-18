ປ. ທຣໍາ ປົດຫົວໜ້າ ຮັກສາຄວມປອດໄພ ການເລືອກຕັ້ງ ອອກຈາກໜ້າທີ່ ໂດຍກ່າວຫາວ່າ ເຮັດວຽກບໍ່ລຽບລ້ອຍ

ພຽງແຕ່ສອງອາທິດ ຫຼັງຈາກໜ່ວຍປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງ ຊຶ່ງບັດນີ້ ທ່ານຄາດ
ວ່າຈະເສຍໄຊ. ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ ສັ່ງ
ປົດເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອໃຫ້ການປ່ອນບັດມີຄວາມ
ປອດໄພ.
ໃນຕອນແລງວັນອັງຄານວານນີ້ ທ່ານທຣໍາໄດ້ຕ້ອງຕິຜູ້ອຳນວຍ ອົງການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພທາງໄຊເບີ ແລະໂຄງລ່າງ ທ່ານຄຣິສໂຕເຟີ ແຄຣບສ໌ ຕໍ່ອັນທີ່ທ່ານຮ້ອງວ່າ “ບໍ່
ຖືກຕ້ອງສູງທີ່ສຸດ” ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ ກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງ ໂດຍກ່າວຫາວ່າການເລືອກ
ຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນວັນທີ 3 ພະຈິກ ນັ້ນວ່າ ເຕັມໄປດ້ວຍ “ຄວາມບໍ່ລຽບລ້ອຍ ແລະສໍ້
ໂກງຂະໜາດໃຫຍ່.”
ທ່ານທຣໍາ ກ່າວເພີ້ມວ່າ “ໂດຍມີຜົນໃນທັນທີ ທ່ານແຄຣບສ໌ ໄດ້ຖືກປົດອອກຈາກໜ້າທີ່
ໃນນາມຜູ້ອຳນວຍການອົງການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
ດ້ານໂຄງລ່າງ.”
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ທ່ານແຄຣບສ໌ ໄດ້ກ່າວຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການປົດທ່ານອອກຈາກໜ້າທີ່ ຢູ່ສື່ສັງຄົມ ທີ່ໃຊ້ບັນຊີ
ທວິດເຕີ້ສ່ວນໂຕໃໝ່.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ເປັນກຽດທີ່ໄດ້ຮັບໃຊ້. ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດຖືກຕ້ອງແລ້ວ. ປ້ອງກັນມື້ນີ້ ຮັກສາ
ຄວາມປອດໄພມື້ອື່ນ. (sic) #Protect2020”
ຄວາມເຄັ່ງຕືງກ່ຽວກັບການກ່າວຫາວ່າ ມີການສໍ້ໂກງຄະແນນສຽງຜູ້ປ່ອນບັດໄດ້ ຝົດເດືອດ
ມາເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນແລ້ວ ທ່ານທຣໍາໄດ້ກ່າວເຕືອນຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າ ອີກ ກ່ຽວກັບການສໍ້
ໂກງໃນການແຂ່ງຂັນ ຈົນເຖິງເດືອນ ຂອງການເລືອກຕັ້ງ ໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່ຄວາມເປັນ
ຫ່ວງຂອງທ່ານ ໃນການຂະຫຍາຍໃຊ້ການປ່ອນບັດ ທາງໄປສະນີ ເນື່ອງຈາກການແຜ່ລະ
ບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ.
ທ່ານໄດ້ເລີ້ມການກ່າວຫາເຫຼົ່ານັ້ນຄືນໃໝ່ ໃນວັນທີ 5 ພະຈິກ ສອງມື້ຫຼັງຈາກ ການເລືອກ
ຕັ້ງ ໂດຍປະກາດຢູ່ໃນທວິດເຕີວ່າ ຜົນການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງ ທ່ານ ຈະຖືກທ້າທາຍ
ຢູ່ໃນຫຼາຍລັດ ທີ່ຄາດວ່າ ຈະໄປຫາຄູ່ແຂ່ງຂັນພັກເດໂມ ແຄຣັດ ອະດີດຮອງປະທານາ
ທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ເນື່ອງຈາກ “ການສໍ້ໂກງຄະແນນສຽງແລະການສໍ້ໂກງການເລືອກຕັ້ງລັດ.”
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງມີການກ່າວຫາຕ່າງໆຢູ່ຕໍ່ມາ ຈາກຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງ
ຂອງທ່ານ ແລະບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານ ຫລັກຖານການສໍ້ໂກງ ຄະແນນຂອງຜູ້ປ່ອນ
ບັດ ຫຼືຄວາມບໍ່ເປັນປົກກະຕິທີ່ຢູ່ໃນລະດັບ ມີຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ຈະປ່ຽນແປງການເລືອກຕັ້ງ
ໃຫ້ເຫັນພ້ອມກັບທ່ານທຣໍານັ້ນ ບໍ່ເຫັນມີຫລັກຖານ ໃດໆ.
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