ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ພົບວ່າ ຕົນເອງ ກຳລັງຕົກຢູ່ ໃນສະພາບ ທີ່ບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງ

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຂອງສະຫະລັດ ຍອມຮັບວ່າ ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າ ຕົນເອງກຳລັງ
ພະລາດມື່ນແທ້ໆ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຊຶ່ງເປັນການປຽບທຽບຢ່າງທັນກັບເຫດການ ໃສ່ກັບ
ສິ່ງທີ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານກຳລັງປະເຊີນຢູ່.
ໃນຕອນເລີ້ມຕົ້ນຂອງການໂຮມຊຸມນຸມທາງການເມືອງຢູ່ໃນເຂດຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອ
ຂອງລັດຟລໍຣິດານັ້ນ, ທ່ານທຣຳໄດ້ຈົ່ມບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ສະພາບຂອງເວທີ.
“ບ່ອນຂຶ້ນ-ລົງ ກໍຄືກັນກັບເດີ່ນຫລິ້ນສະເກັດນ້ຳແຂງນີ້ຫລະ ແລະຂັ້ນໃດຂັ້ນທຳອິດ
ກໍມື່ນ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານທີ່ເວົ້າຕະຫລົກ ແລະກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຄິດ
ວ່າ ພວກເດໂມແຄຣັດ ເອົາມັນໃສ່ຕິເບາະ ໜິ." ນັກພັດທະນາດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ
ມາເປັນເວລາດົນນານທ່ານນີ້ ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ອັນນັ້ນ ແມ່ນກັບດັກໄດ໋ຫັ້ນ," ແລະ
ເວົ້າວ່າ ຄັນມັນເປັນເຊັ່ນນັ້ນ "ບໍ່ຄວນ ຈ່າຍເງິນຄ່າສ້າງມັນ."
ໃນເວລາຕໍ່ມາ ທ່ານກໍໄດ້ປຽບທຽບໂຕະຢືນກ່າວຄຳປາໄສ ຫລື ໂພດຽມ ທີ່ມີແສງແດດ
ສ່ອງໃສ່ວ່າ ມັນຄືກັນກັບແຜ່ນນ້ຳກ້ອນປ່ຽງນຶ່ງ.
ທ່ານທຣຳໄດ້ມຸ້ງໜ້າໄປຍັງດິນແດນ ຢູ່ທາງທິດໃຕ້ຂອງປະເທດທີ່ຮູ້ສຶກວ່າ ມີຄວາມພໍໃຈ
ຕໍ່ທ່ານກວ່າ ໃນຕອນແລງມື້ວານນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ໜີຈາກບັນຫາ ທີ່ມີທ່າອ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນ ຢູ່ໃນນະ
ຄອນວໍຊິງຕັນບ່ອນທີ່ທ່ານໄດ້ໃຊ້ສິດທິພິເສດຂອງຜູ້ບໍລິຫານກີດກັນບໍ່ໃຫ້ບົດລາຍງານ
ສະບັບເຕັມຂອງໄອຍະການພິເສດ ໂຣເບີດ ມັລເລີ ຕົກໄປຢູ່ໃນການກວດສອບຂອງ
ລັດຖະສະພາວ ໄວ້ນັ້ນ ເປັນເວລາສອງສາມຊົ່ວໂມງ.
ໃນຕອນທີ່ອ່ານເບິ່ງໜັງສືພິມແບບຄ້າວໆຂອງເພິ່ນໃນຕອນເຊົ້າໆ ຢູ່ໃນທຳນຽບຂາວນັ້ນ
ທ່ານທຣຳໄດ້ເຫັນພາດຫົວຂໍ້ຂ່າວ ຢູ່ໜ້າທຳອິດຂອງໜັງສືພິມ New York Times ຂຽນ
ວ່າ "ທົດສະວັດຂອງບັນຊີຕິດສີແດງ: ຕົວເລກໃນການເສຍພາສີ ຂອງທ່ານທຣຳສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ທຸລະກິດຂາດທຶນຫລາຍກວ່າ 1 ຕື້ໂດລາ."
ທ່ານປະທານາທິບໍດີໄດ້ຕອບຄືນຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍວ່າເລື້ອງ ນີ້ເປັນ “ຂໍ້ມູນທີ່ເກົ່າ
ຫລາຍ” ແລະ“ຂ່າວຂີ້ຕົວະທີ່ຂາດຄວາມແມ້ນຢຳຫລາຍ ໄດ້ອອກມາທຳ ງານແລ້ວ!"
ໃນບໍ່ພໍເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຕໍ່ມາ, ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາຈາກລັດນິວຢອກ ກໍໄດ້ພາ
ກັນເອົາບາດກ້າວ ທີ່ສາມາດນຳໄປສູ່ການລາຍງານ ພາສີໃຫ້ລັດດັ່ງກ່າວຂອງທ່ານທຣຳ
ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ປິດບັງບໍ່ໃຫ້ຄົນກວດເບິ່ງໄດ້ຢ່າງເປັນໜ້າອິດສານັ້ນ.
ໃນຕອນບ່າຍຂອງມື້ດຽວກັນ, ຂ່າວບໍ່ດີອັນຈຳນວນນຶ່ງ ສຳລັບປະທານາທິບໍດີກໍໄດ້ລັ່ງ
ອອກມາຈາກຫ້ອງການລັດຖະສະພາ. ຄະນະກຳມະການຕຸລາການຂອງສະພາຕ່ຳ ທີ່
ຄວບຄຸມໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດນັ້ນ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຕັດສິນວ່າ ທ່ານວິລລຽມ ບາ
(William Barr), ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງທ່ານໄດ້ ໝິ່ນປະໝາດຕໍ່ລັດຖະສະພາ.
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