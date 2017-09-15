ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທ່ານ “ໃກ້
ຈະ” ບັນລຸການຕົກລົງກັບບັນດາຜູ້ນຳລັດຖະສະພາໄດ້ແລ້ວ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພວກ
ຊາວໜຸ່ມທີ່ເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍຈາກການຖືກເນລະເທດ ຫລາຍປີຫລັງຈາກພໍ່ແມ່
ຂອງເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ນຳເອົາເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດ ແຕ່ວ່າຂໍ້ຕົກລົງໃດໆກໍຕາມຕ້ອງ
ຮວມທັງ “ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຊາຍແດນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີນທາງໄປລັດ Florida ເພື່ອໄປເບິ່ງດ້ວຍ
ຕົນເອງ ສະພາບຄວາມເສຍຫາຍ ທີ່ເກີດຈາກເຮີຣິເຄນ Irma “ດີ ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດ
ວຽກຕາມແຜນ ທີ່ກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມຊາຍແດນຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.”
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວວ່າ “ຄົນຢາກເຫັນເລື້ອງນີ້ເກີດຂຶ້ນ. ພວກຊາວໜຸ່ມຖືກນຳມາ
ທີ່ນີ້ ບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພາະສະນັ້ນພວກເຮົາເຮັດວຽກກ່ຽວ ກັບແຜນດັ່ງ
ກ່າວ. ພວກເຮົາຈະເບິ່ງວ່າ ຈະອອກມາຢ່າງໃດ ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຈະຮັກສາຊາຍແດນ
ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ອັນເປັນພາກສ່ວນນັ້ນ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງສາມາດເກີດ
ຂຶ້ນ ພວກເຮົາຈະເບິ່ງວ່າມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງຈະເກີດຂື້ນ.”
ຄຳຖະແຫລງຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ມີຂຶ້ນບໍ່ດົນຫລັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ກ່່າວຢູ່ໃນການ
ສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງ Twitter ວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງກັບ ບັນດາຜູ້ນຳສະພາຕໍ່າ ແລະ
ສະພາສູງພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່ຽວກັບໂຄງການປົກປ້ອງ ພວກເດັກນ້ອຍທີ່ເຂົ້າເມືອງບໍ່ມີ
ເອກກະສານ ຫລື DACA ທີ່ລັດຖະບານ ທ່ານທຣໍາໄດ້ລົບລ້າງອາທິດແລ້ວນີ້ ໃນຂະ
ນະທີ່ໃຫ້ເວລາແກ່ລັດຖະສະພາຫົກເດືອນລົງຄະແນນສຽງແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ.
ຜູ້ນຳສະພາຕໍ່າພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານນາງ Nancy Peloci ແລະຜູ້ນຳສະພາສູງພັກ
ເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ Charles Schumer ໄດ້ກ່າວຫລັງຈາກການຮັບປະທານອາຫານ
ຄໍ່າກັບ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ທີ່ທຳນຽບຂາວໃນຕອນແລງວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາວ່າ ເຂົາ
ເຈົ້າໄດ້ຕົກລົງກັນທີ່ຈະດຳເນີນການຢ່າງວອງໄວເພື່ອປົກປ້ອງພວກຊາວໜຸ່ມເຂົ້າເມືອງ
ຜູ້ທີ່ໄດ້ລົງທະບຽນພາຍໃຕ້ໂຄງການ DACA ຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ Barack
Obama ທີ່ໄດ້ປ້ອງກັນເຂົາເຈົ້າຈາກການຖືກເນລະເທດ.
ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ບໍ່ໄດ້ເວົ້າສະເພາະເຈາະຈົງເຖິງຂໍ້ຕົກລົງວ່າໄດ້ບັນລຸ
ກັນແບບໃດ ແຕ່ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມຮູ້ສຶກ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ພວກຊາວໜຸ່ມຫລາຍໆ
ຄົນທີ່ໄດ້ຮໍ່າຮຽນ ແລະເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນກອງທັບ ໃຫ້ຢູ່ໃນປະ
ເທດຕໍ່ໄປ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ແທ້ບໍ່? “ມີໃຜແດ່ຕ້ອງການຢາກປະຖີ້ມ ພວກຊາວໜຸ່ມຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການ
ສຶກສາ ແລະປະສົບຜົນສຳເລັດ ຜູ້ທີ່ມີວຽກການ ຈຳນວນນຶ່ງທີ່ຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນກອງທັບ.”
ລະຫວ່າງທີ່ທ່ານທຣໍາ ລົງສະໝັກສະໝັກເອົາຕຳແໜ່ງຢູ່ທຳນຽບຂາວປີກາຍນີ້ ບັນດາ
ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານ ຮ້ອງໂຮຢ່າງກ້ອງດັງກ່ຽວກັບແຜນການຂອງທ່ານ ທີ່ຈະ
ສ້າງກຳແພງຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງສະຫະລັດກັບເມັກຊິໂກ ແຕ່ວ່າບັນດາສະມາຊິກພັກ
ເມໂມແຄຣັດ ແລະສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນຈຳນວນນຶ່ງ ພາກັນບໍ່ເຫັນພ້ອມ ແລະຍັງ
ບໍ່ທັນໄດ້ອະນຸມັດທຶນເທື່ອ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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