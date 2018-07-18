ປ. ທຣໍາ ຮັບເອົາ ການສະຫຼຸບ ອົງການສືບລັບ ສຫລ ທີ່ວ່າ ຣັດເຊຍ ແຊກແຊງ ການເລືອກຕັ້ງ ປີ 2016

ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ອີກເທື່ອນຶ່ງ ກ່າວປ້ອງກັນການພົບປະຂອງທ່ານກັບປະ
ທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາເດີເມຍ ປູຕິນ ນຶ່ງມື້ຫຼັງຈາກໄດ້ຕ່າວປີ້ນ ການຮັບເອົາ
ການປະຕິເສດທ່ານປູຕິນວ່າມົສກູແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ
2016.
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວິດເຕີ ໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ “ມີ
ຫຼາຍຄົນຢູ່ໃນລະດັບສູງຂອງການສືບລັບ ມັກກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ຢູ່ ນະຄອນ
ແຮລຊິງກິຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ທ່ານປູຕິນ ແລະຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສົນທະນາກັນເລື້ອງສຳຄັນ
ຫຼາຍຢ່າງໃນຂັ້ນຕົ້ນການພົບປະຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຖືກຕ້ອງກັນດີ ທີ່ລົບກວນ
ພວກກຽດຊັງທັງຫຼາຍ ທີ່ຕ້ອງການຢາກເຫັນມີການສົກມວຍກັນ. ຜົນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຈະ
ເກີດຂຶ້ນ.”
ການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງທວີດເຕີ ຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ມີຂຶ້ນຫລັງຈາກທ່ານກ່າວ
ວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບເອົາການສະຫລຸບ ຂອງປະຊາຄົມສືບລັບສະຫະລັດທີ່ວ່າ ຣັດເຊຍ
ໄດ້ເຂົ້າຫຍຸ້ງກ່ຽວໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນປີ 2016.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນການຖະແຫຼງທີ່ທຳນຽບຂາວວ່າ
“ຂ້າພະເຈົ້າຮັບເອົາການສະຫຼຸບ ຂອງປະຊາຄົມສືບລັບວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ແຊກແຊງ
ເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງ ປີ 2016 ມີຂຶ້ນແທ້. ອາດເປັນຄົນອື່ນເຊັ່ນກັນ. ມີຫຼາຍໆຄົນ
ຢູ່ທາງນອກນັ້ນ.
ການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ຮັບເອົາການປະຕິເສດຂອງ
ທ່ານປູຕິນຢ່າງເປີດເຜີຍວ່າ ມົສກູບໍ່ໄດ້ແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ຊຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້
ມີການຕ້ອງຕິຢ່າງໜັກໂດຍບັນດາສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດຈາກ ທັງສອງພັກ ຄືພັກ
ຣີພັບບລິກັນ ແລະເດໂມແຄຣັດ ທີ່ໄດ້ຮັບເອົາຄຳເວົ້າຂອງຜູ້ ນຳຕ່າງປະເທດ ກ່ອນບັນ
ດາອົງການສືບລັບຂອງຕົນ. ບັນດາສະມາຊິກສະພາຮ້ອງການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ວ່າ ໜ້າອັບອາຍແລະສູນເສຍຄວາມໜ້າເຊື່ອ ຖືຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ.
ໃນການປະຊຸມກັບບັນດາສະມາຊິກສະພາພັກຣີພັບບລິກັນທີ່ທໍານຽບຂາວໃນວັນອັງ
ຄານວານນີ້ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວວ່າ ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້ທົບທວນເບິ່ງບົດບັນທຶກ່ຽວ
ກັບການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ ທີ່ນະຄອນແຮລຊິງກິແລ້ວ ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານຮູ້ສຶກ
ວ່າ ທ່ານໄດ້ກ່າວຜິດພາດໄປ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວວ່າ “ຢູ່ໃນປະໂຫຍກສຳຄັນຂອງການໃຫ້ຄວາມເຫັນຂ້າພະ
ເຈົ້ານັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ຄຳເວົ້າວ່າອາດຈະ ແທນທີ່ຈະເປັນອາດຈະບໍ່ແມ່ນ. ປະໂຫຍກ
ດັ່ງກ່າວ ຄວນເປັນ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມອງເຫັນເຫດຜົນໃດໆວ່າ ມັນຈະບໍ່ແມ່ນຣັດເຊຍ.”
ແຕ່ທ່ານກ່າວວ່່າ ການກະທຳຂອງຣັດເຊຍ ບໍ່ໄດ້ມີຜົນໃດໆ ໃນໄຊຊະນະຂອງທ່ານຕໍ່
ທ່ານນາງຮິລລາຣີ ຄລິນຕັນ ອະດີດລັດຖະມົນຕີ ການຕ່າງປະເທດສະ ຫະລັດ ແລະໄດ້
ກ່າວຢ້ຳເຖິງຄຳເວົ້າທີ່ທ່ານມັກເວົ້າຢູ່ເລື້ອຍໆໃນການປະຕິເສດ ວ່າ ບໍ່ມີການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດລະຫວ່າງຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງແລະສາຍລັບຂອງ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານຈະເຮັດທຸກຢ່າງໃນຄວາມສາມາດ ເພື່ອທັບມ້າງ
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຣັດເຊຍ ໃນການແຊກແຊງ ເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ໃນເດືອນພະຈິກຈະມາເຖິງນີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ