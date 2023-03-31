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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ຖືກ​ຟ້ອງໂດຍຄະ​ນະ​ຕຸ​ລາ​ການ​ນິວຢອກ

ແຟ້ມ - ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ ທີ່​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ເມືອງວາ​ໂກ ໃນ​ລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 25 ມີ​ນາ 2023.

ທ່ານດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ​ທີ່ເຄີຍ​ຖືກ​ຟ້ອງ​ສອງ​ເທື່ອ ແຕ່​ບໍ່​ຖືກ​ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ ​ໄດ້​ກາຍ​ເປັນ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຄົນ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດທີ່​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການ​ຖືກ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ.

ໃນການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ​ແບບ​ບໍ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອນ ຄະ​ນະ​ຕຸ​ລາ​ການຂອງ​ນິວຢອກ ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ເພື່ອ​ຟ້ອງ​ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໃນ​ຂໍ້​ຫາ​ທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ການ​ຈ່າຍ​ເງິນ​ ໃຫ້​ດາວ​ໂປ້​ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຫາ​ສຽງ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ປີ 2016.

​ການ​ກ່າວ​ຫາ​ທີ່​ມີ​ການ​ຄາດ​ການ​ໄວ້ລ່ວງ​ໜ້າເປັນ​ຢ່າງ​ສູງ ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ພວມຊອກຫາ​ທາງ ​ທີ່​ຈະ​ກັບ​ຄືນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ກຳ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຢູ່​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ​ຄືນ​ອີກ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ເສຍ​ໄຊ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງເພື່ອ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ເປັນ​ສະ​ໄໝ​ທີ​ສອງ​ໃນ​ປີ 2020 ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ກາຍ​ເປັນ​ ທັງ​ໃນປັດ​ຈຸ​ບັນ​ແລະ​ອະ​ດີດ​ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ ແລະ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ​ພຽງ​ຄົນ​ດຽວ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ.

ສຳ​ນວນ​ຟ້ອງ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ ແລະ​ກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ແຈ້ງ​ເທື່ອ​ວ່າ ເປັນ​ຄວາມ​ຜິດ​ຫຍັງ ແລະ​ມີ​ຈັກ​ກະ​ທົງ​ກັນ​ແທ້ ທີ່​ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ຖືກ​ຟ້ອງ. ໂທ​ລະ​ພາບ CNN ລາຍ​ງານ​ວ່າ ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໄດ້​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ໃນ​ຄວາມ​ຜິດ 30 ກວ່າ​ກະ​ທົງ. ວີ​ໂອ​ເອ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຢືນ​ຢັນ​ຕໍ່​ລາຍ​ງາ​ນ​ຂ່າວນີ້.

ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການນັ້ນ ຫ້ອງ​ການທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ເຂດ​ແມນ​ຮັດ​ຕັນ ທ່ານ​ອາ​ລ​ວິນ ແບ​ຣັກ ກ່າວ​ວ່າ ​ຕົນໄດ້​ຕິດ​ຕໍ່​ໄປ​ຫາ ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ “ເພື່ອ​ປະ​ສານ​ງານ ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ມອບ​ໂຕ ຕໍ່​ຫ້ອງ​ການ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ເຂດ ​ເພື່ອດຳ​ເນີນບາດ​ກ້າວ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ສານ​ສູງ​ສຸດ.”

ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ທານ​ໂຈ ທາ​ໂຄ​ປີ​ນາ ກ່າວ​ວ່າ ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ມີ​ທ່າ​ທາງວ່າ​ ຈະ​ໄປ​ປາ​ກົດ​ໂຕ ​ໃນ​ຕົ້ນ​ອາ​ທິດ​ໜ້າ.

ການ​ໄປ​ປາ​ກົດ​ໂຕ​ເພື່ອ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ອາດ​ມີ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ຈະ​ມານີ້ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ຫຼາຍໆ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ ໂດຍ​ອ້າງ​ແຫຼ່ງ​ຂ່າວ​ທີ່​ຂໍ​ສະ​ຫງວນ​ຊື່.

ເພື່ອ​ຈະ​ເຂົ້າ​ມອບ​ໂຕ ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ລັດ​ຟ​ລໍ​ຣິ​ດາ ອາດ​ຈະ​ຕ້ອງໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ນິວຢອກ ພ້ອມ​ກັບ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອາ​ລັກ​ຂາ​ຂອງ​ທ່ານ.

ເວ​ລາ​ໃດ​ຢູ່​ໃນ​ກາ​ນ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ແລ້ວ ທ່ານ​ຈະ​ຖືກ​ແປະ​ໂປ້​ລາຍ​ມື​ແລະ​ຖ່າຍ​ຮູບ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ເລີ້ມ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຕໍ່​ໜ້າ​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາແລະ​ຖືກ​ປ່ອຍ ດ້ວຍ​ການ​ປະ​ກັນ​ໂຕ.

ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ທີ່​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ວ່າທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ກະ​ທຳ​ຫຍັງ​ຜິດແລະ​ກ່າ​ວ​ວ່າ ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງນີ້​ແມ່ນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ການ​ຕາມ​ລ່າ​ຫາ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ນຳ​ພາ​ຂອງ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ເພື່ອ​ທຳ​ລາຍ “ຂະ​ບວນ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຄືນ​ອີກ.”

ອະ​ດີດ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຂຽນ​ວ່າ “ນີ້​ແມ່ນການ​ປະ​ຫັດ​ປະ​ຫານ​ທາງ​ການ​ເມືອງແລະ​ການ​ແຊກ​ແຊງ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງໃນ​ລະ​ດັບ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ. ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ຂີ້​ຕົວະ ຂີ້​ສໍ້​ແລະ​ຂີ້​ລັກ ໃນ​ຄວາມ​ຄິດ​ທີ່​ຄອບ​ງຳ​ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ດ້ວຍ​ການ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ ‘ເອົາ​ຜິດ​ກັບ​ທ​ຣຳ’ ແຕ່​ເວ​ລານີ້ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃນສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ຄາດ​ຄິດ - ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ ໃນ​ການ​ກະ​ທຳ ທີ່​ເປັນ​ການ​ແຊກ​ແຊງ​ຢ່າງ​ເປີດ​ແຜນ​ຕໍ່​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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