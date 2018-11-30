ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ "ກຳລັງໃກ້ຫຼາຍແລ້ວ”
ທີ່ຈະບັນລຸຂໍ້ຕົກລົງກັບຈີນໄດ້ໃນເລື້ອງພາສີ, ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຳລັງມຸ້ງໜ້າໄປຮ່ວມ
ຂອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງກຸ່ມຈີ 20 ຫຼື 20 ປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດນຳໜ້າຂອງໂລກ
ເພື່ອມີການພົບປະກັນທີ່ຄາດການໄວ້ຢ່າງສູງ ກັບປະທານປະເທດຈີນ, ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ
ທີ່ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຄຶງທາງການຄ້າທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານນັ້ນຜ່ອນຄາຍລົງ.ທ່ານ
ທຣຳກ່າວເພີ້ມໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າ ຕົນເອງຢາກຈະເຮັດແນວນັ້ນ
ຫລືບໍ່," ແລະເວົ້າວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າມັກຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ພວກເຮົາມີຢູ່ໃນ ເວລານີ້" ໃນເວລາທີ່
ທ່ານໃຫ້ຄໍາເຫັນ ຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ຢູ່ທໍານຽບຂາວ ກ່ອນໜ້າ ທີ່ທ່ານຈະອອກເດີນທາງ ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນອາທິດນີ້ ຢູ່ ນະຄອນຫລວງບູແອນົສ ແອເຣັສ
ຂອງອາເຈັນຕິນາ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດຍັງກ່າວອີກວ່າ "ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາມີຢູ່ໃນເວລານີ້ ກໍຄື ເງິນ
ຫລາຍຕື້ໂດລາ ແລະກໍຫລາຍໆຕື້ ກໍາລັງຫລັ່ງເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດຢູ່ຮູບ ແບບຂອງພາ
ສີຂາເຂົ້າ ຫລື ພາສີອາກອນ. ສະນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ເທື່ອ ແຕ່ຂ້າ ພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຈີນ
ຢາກຈະເຮັດຂໍ້ຕົກລົງ, ຂ້າພະເຈົ້າຍິນດີທີ່ຈະເປີດໃຫ້ມີ ການ ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງນໍາກັນ.”
ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງຫລາຍຕໍ່ການພົບປະກັນລະຫວ່າງ ທ່ານ ທຣໍາ ແລະທ່ານ ສີ ຢູ່
ນອກກອງປະຊຸມກຸ່ມ G-20 ໂດຍທີ່ມີພວກນັກຊ່ຽວຊານ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ
ມອງເຫັນວ່າ ການພົບປະດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນໂອກາດ ທີ່ຈະມີການດັດ ປັບການພົວພັນ
ທີ່ເຄັ່ງຕຶງຄືນໃໝ່ໃຫ້ມັນຫລຸດຄວາມຮຸນແຮງລົງ.
"ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ສູ້ຊົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮັບປະກັນໄດ້ວ່າ ພວກເຮົາຫລີກລ້ຽງການຄິດໄລ່
ທີ່ຜິດພາດໄດ້. ເພາະສະນັ້ນ ຖ້າມັນຫາກບໍ່ມີປະສິດທິຜົນໃນເວລາໃດ ພວກເຮົາຄວນ
ມີການໂອ້ລົມກັນຫລາຍຂຶ້ນ ບໍ່ແມ່ນໜ້ອຍລົງ. ແມ່ນກະທັ້ງ ຢູ່ໃນຕອນທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິ
ຜົນນັ້ນ ພວກເຮົາກໍຍັງຢາກຈະມີການພົວພັນກັນ ຢູ່ໃນບະດັບສູງ" ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງ
ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳຈີນ, ທ່ານ ວິນສຕັນ ລອດ (Winston
Lord) ຢູ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດກັບວີໂອເອ ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້.
ໃນເລື້ອງການຄ້ານັ້ນ, ທ່ານ ໂຣເບີດ ໄລທ໌ໄທເຊີ (Robert Lighthizer), ຜູ້ຕາງໜ້າທາງ
ດ້ານການຄ້າສະຫະລັດ, ໃນອາທິດນີ້ໄດ້ແຍກເອົານະໂຍບາຍດ້ານພາສີລົດຍົນຂອງຈີນ
ອອກມາສົນທະນາກັນ.
ທ່ານ ໄລທ໌ໄທເຊີ ທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກຸ່ມ G-20 ນັ້ນ ກ່າວວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຈະກວດ
ເບິ່ງ ເຄື່ອງມືທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດ ເພື່ອຊອກຫາວິທີເຮັດໃຫ້ການເກັບພາສີຕໍ່ລົດຍົນເທົ່າທຽມກັນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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