ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ກຳລັງຢ້ຽມຢາມປະເທດອັງກິດເປັນເວລາສອງວັນ ທີ່ຮວມ
ມີການພົບປະກັບຄອບຄົວຣາດຊະວົງ ຮັບປະທານອາຫານຄ່ຳ ແລະສົນທະນາກັບນາ
ຍົກລັດຖະມົນຕີອັງກິດ ທ່ານນາງເທີຣິຊາ ເມ ທີ່ຈະລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນໄວໆນີ້.
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີນທາງອອກຈາກທຳນຽບຂາວ ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ການ
ເດີນທາງຂອງທ່ານຈະເປັນ “ທີ່ໜ້າສົນໃຈ” ແລະທ່ານຄິດວ່າ ສະຫະລັດ ແລະອັງກິດ ມີ
ໂອກາດທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາ “ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າທີ່ໃຫຍ່” ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.
ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານໄດ້ມີຂຶ້ນ ທ່າມກາງຄວາມວຸ້ນວາຍດ້ານການເມືອງ. ທ່ານນາງ
ເມ ໄດ້ປະກາດໃນເດືອນແລ້ວນີ້ວ່າ ທ່ານນາງຈະລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຫຼັງຈາກບໍ່ສາ
ມາດທີ່ຈະ ບັນລຸການແຍກຕົວຂອງ ອັງກິດ ອອກຈາກສະຫະພາບ ຢູໂຣບ.
ການດຳເນີນການດັ່ງກ່າວ ຈະສືບຕໍ່ໄປໂດຍຜູ້ສືບທອດຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານນາງ ໂດຍທີ່
ບໍ່ມີຊ່ອງທາງແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຊັດເຈນ ໃນບັນດາພັກການເມືອງທີ່ແຕກແຍກກັນຢ່າງຮຸນ
ແຮງ.
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ໜູນຫຼັງລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ບໍຣິສ ຈອນສັນ ຢ່າງ
ເປີດເຜີຍ ແລະໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນຕອນແລງວັນອາທິດວ່າ ທ່ານອາດພົບປະ
ກັບ ທ່ານ ຈອນສັນ ແລະ ນັກການເມືອງທີ່ສະໜັບສະໜູນ ເບຣັກຊິດ ທ່ານ ໄນເຈີລ
ຟາຣາລ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ.
ສິ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຕາຕະລາງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ ແມ່ນການພົບປະກັບຜູ້ປົກຄອງ
ນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ ທ່ານ ຊາດິກ ຄານ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຂຽນຢູ່ໃນໜັງສືພິມ The
Observer Newspaper ວ່າ ການຕ້ອນຮັບທ່ານ ທຣຳ ໃນການຢ້ຽມຢາມຢ່າງເປັນ
ທາງການເປັນສິ່ງທີ່ “ບໍ່ແມ່ນອັງກິດ.” ທ່ານໄດ້ອ້າງວ່າ ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ໃຊ້ຂໍ້ຄວາມໃນ
ທວິດເຕີ ຈາກ “ກຸ່ມຂວາຈັດ ແບ່ງແຍກເຊື້ອຊາດສີຜິວຂອງ ອັງກິດ”, ການປະຕິເສດ
ຫຼັກຖານທາງວິທະຍາສາດ ກ່ຽວກັບ ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງຂອງທ່ານປະທານາ
ທິບໍດີ ແລະທ່ານ ທຣຳ “ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະແຊກແຊກ ໃນການແຂ່ງຂັນເອົາຕຳແໜ່ງ
ຂອງທ່ານນາງເມຢ່າງໜ້າບໍ່ອາຍ.”
ເວລາຖືກຖາມວ່າທ່ານຈະເປີດໂອກາດ ໃນການພົບປະກັບທ່ານ ຄານ ຫຼືບໍ່ນັ້ນ ທ່ານ
ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ “ບໍ່ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດຫຍັງຫຼາຍ ກ່ຽວກັບ ລາວ.”
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