ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອັງກິດ ທ່ານນາງ ເທີຣີຊາ ເມ ໄດ້ຕ້ອນຮັບປະທານາທິບໍດີ ສະຫະ
ລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ພ້ອມກັບບັນດາຜູ້ນຳ ແລະ ຜູ້ແທນຄົນອື່ນໆຈາກ 14 ປະເທດ
ໃນພິທີລະນຶກເຖິງວັນ D-DAY ຫຼື ວັນທີ່ຝ່າຍສຳພັນທະມິດມອບອິດສະຫຼະພາບ
ແລະ ເອກະລາດຄືນໃຫ້ແກ່ປະເທດທີ່ຖືກ ເຢຍຣະມັນ ຍຶດຄອງ ໃນສະໄໝສົງຄາມ
ໂລກຄັ້ງທີ 2 ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ຢູ່ເມືອງ ຜອດສມັທ໌ ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ອັງກິດ.
ຫ້ອງການຂອງທ່ານນາງ ເມ ໄດ້ເປີດເຜີຍຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ເນັ້ນຄວາມສຳຄັນ
ກ່ຽວກັບ “ການຮ່ວມມືຄັ້ງປະຫວັດສາດຂອງສາກົນ” ໃນການປະຕິບັດການຄັ້ງໃຫຍ່
ເພື່ອຍົກກຳລັງຂຶ້ນບົກ ຂ້າມຊ່ອງແຄບ ອັງກິດ ໃນເມືອງ ນອກມັງດີ, ປະເທດ ຝຣັ່ງ ໃນ
ຂະນະທີ່ກອງທັບສຳພັນທະມິດ ໄດ້ຕໍ່ສູ້ເພື່ອເອົາຊະນະພວກ ນາຊີ ເຢຍຣະມັນ.
ທ່ານນາງ ເມ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາໄດ້ມາເຕົ້າໂຮມກັນ ເພື່ອລະນຶກເຖິງ
ຜູ້ທີ່ມີຄວາມກ້າຫານ ແລະ ເສຍສະຫຼະຢູ່ຫາດຊາຍຂອງເມືອງ ນອກມັງດີ ທີ່ໄດ້ເປັນ
ຂີດໝາຍຂອງຈຸດປ່ຽນແປງໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2 ນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະປະຕິຍານວ່າ
ຈະບໍ່ມີວັນລືມໜີ້ບຸນຄຸນທີ່ພວກເຮົາມີຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ. ຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ
ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການປ້ອງກັນເສລີພາບຂອງພວກເຮົາ ຍັງຄົງຈະເປັນບົດຮຽນໃຫ້
ພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນ.”
ພະລາຊິນີ ເອລີຊາເບັດ ຂອງອັງກິດ ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການລະນຶກເຖິງເຊັ່ນກັນ, ລວມ
ທັງການຢ້ຽມຢາມທະຫານຜ່ານເສິກ D-Day ກັບທ່ານ ທຣຳ.
ຕາຕະລາງເວລາຂອງທ່ານ ທຣຳ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ປະກອບມີການພົບປະກັບບັນດາທະ
ຫານ ສະຫະລັດ ອີກ, ກ່ອນຈະເດີນທາງໄປປະເທດ ໄອຣ໌ແລນ ເພື່ອພົບປະກັບນາ
ຍົກລັດຖະມົນຕີ ລີໂອ ບາຣາດກາ.
ຜູ້ນຳ ສະຫະລັດ ໄດ້ສະແດງກິລິຍາທາງການທູດແບບປະສົມ ແລະ ໃຫ້ຄຳເຫັນທີ່ສຳ
ຄັນ ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຂອງທ່ານກັບທ່ານນາງ ເມ ໃນນະຄອນຫຼວງ ລອນ
ດອນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະ “ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າແບບບໍ່
ເຄີຍມີມາກ່ອນ” ກັບ ອັງກິດ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ ກຽມພ້ອມທີ່ຈະອອກຈາກ
ສະຫະພາບ ຢູໂຣບ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນມີໂອກາດທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງໃນຂໍ້ຕົກລົງການຄ້ານັ້ນ, ຄົງຈະ
ໃຫຍ່ກວ່າ ສອງເທື່ອ ຫຼືແມ່ນກະທັ້ງສາມເທື່ອ ຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດຢູ່ດຽວ
ນີ້.”
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ເຫັນ “ຂໍ້ຈຳກັດ” ໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນລັບໃນອະ
ນາຄົດ, ເຖິງແມ່ນຈະມີຄວາມເຫັນບໍ່ລົງລອຍກັນ ກ່ຽວກັບ ໄພຂົ່ມຂູ່ຈາກບໍລິສັດຍັກ
ໃຫຍ່ດ້ານເທັກໂນໂລຈີ ຫົວເຫວີຍ ຂອງ ຈີນ ກໍຕາມ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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