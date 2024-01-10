ພວກທະນາຍຄວາມ ຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ແລະກະຊວງຍຸຕິທຳ ໄດ້ຖົກຖຽງກັນຢ່າງຮຸນແຮງ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທີ່ສານຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ກ່ຽວກັບວ່າທ່ານມີສິດພິເສດຫຼືບໍ່ຈາກການຖືກຟ້ອງຮ້ອງດຳເນີນຄະດີໃນຂໍ້ຫາພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຕ່າວປີ້ນຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ການເສຍໄຊໃນເສຍໄຊໃນການເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຕື່ມອີກ ໃນປີ 2020 ຫຼືແມ່ນກະທັງໃນຂະນະທີ່ທ່ານພະຍາຍາມ ລົງແຂ່ງຂັນເພື່ອເຂົ້າກຳອຳນາດຢູ່ທຳນຽບຂາວຕື່ມອີກໃນເດືອນພະຈິກປີ 2024 ນີ້.
ຜູ້ພິພາກສາສາມທ່ານ ຂອງສານອຸທອນ ທີ່ຮັບຟັງຄະດີບໍ່ໄດ້ອອກຄຳຕັດສິນໃນທັນທີທັນໃດໂລດ. ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ທ່ານທຣຳເບິ່ງຢູ່ໃນສານ ພວກທ່ານປາກົດວ່າຍັງມີຄວາມສົງໄສກ່ຽວກັບການກ່າວອ້າງ ໂດຍພວກທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ ທ່ານຈອນ ຊາວເອີ້ (John Sauer) ທີ່ເວົ້າວ່າ ທ່ານທຣຳ ບໍ່ສາມາດຖືກຕັດສິນວ່າມີຄວາມຜິດໄດ້ ນອກຈາກວ່າ ກ່ອນອື່ນໝົດທ່ານໄດ້ຖືກຟ້ອງຮ້ອງກ່ຽວກັບການກະທຳຜິດ ໂດຍສະພາຕ່ຳ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ ຖືກຕັດສິນລົງໂທດໂດຍສະພາສູງສະຫະລັດ.
ໃນການຖະແຫຼງຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ຫຼັງຈາກການຮັບຟັງຄະດີຂອງສານ ທ່ານທຣຳໄດ້ເຕືອນວ່າ ມັນຈະເກີດ “ຄວາມໂກລາຫົນວຸ້ນວາຍຂຶ້ນ” ຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ ຖ້າຫາກທ່ານຖືກດຳເນີນຄະດີລົງໂທດ.
“ປະທານາທິບໍດີຕ້ອງໄດ້ຮັບສິດພິເສດ. ແລະອີກສິ່ງນຶ່ງກໍຄື ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງຜິດ” ທ່ານໄດ້ກ່າວ ແລະເວົ້າຕື່ມວ່າ “ໃນທີ່ສຸດພວກເຮົາຊະນະ.”
ກ່ອນສະໄໝການດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານທຣຳສິ້ນສຸດລົງເມື່ອ 3 ປີກ່ອນ ສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງທ່ານ ໃນການຍຸຍົງໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍຂຶ້ນໂດຍພວກສະໜັບສະໜຸນທ່ານ ທີ່ຕຶກຫໍລັດຖະສະພາ ໃນຂະນະທີ່ສະພາພວມປະຊຸມກັນ ເມື່ອວັນທີ 6 ມັງກອນ ປີ 2021 ເພື່ອໃຫ້ການຢັ້ງຢືນວ່າ ທ່ານທຣຳໄດ້ເສຍໄຊໃນການເລືອກຕັ້ງໃຫ້ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ.
ແຕ່ຫຼັງຈາກທ່ານທຣຳ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງໄປແລ້ວ ສະພາສູງ ຈຶ່ງໄດ້ຕັດສິນໃຫ້ທ່ານພົ້ນໂທດ ເຖິງແມ່ນວ່າ ສະມາຊິກສະພາສູງຈຳນວນນຶ່ງກ່າວວ່າ ພວກທ່ານໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ ບໍ່ໃຫ້ຕັດສິນໂທດທ່ານ ກໍຍ້ອນວ່າ ສະໄໝໃນການດຳລົງຕຳແໜ່ງ ຂອງທ່ານໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ.